Vergiyi yine tüketici ve bordrolular sırtladı
İlk altı aydaki vergi gelirinin yüzde 63,3’ü KDV, ÖTV başta tüketimden alınan dolaylı vergi kalemlerinden geldi; gelir, kâr ve servetten alınan “doğrudan” vergilerin pastadaki payı yüzde 36,7’de kaldı. Pastada Gelir Vergisinin payı yüzde 24,2, şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisinin payı yüzde 11,3, mülkiyet vergilerinin payı ise sadece yüzde 1,2.
Dolaylı vergi oranının yüksekliğinde OECD ülkeleri ile ayrışması nedeniyle Türkiye’de “vergide adalet” konusu uzun yıllardır tartışma konusu. Bu yılın ilk yarısındaki toplam vergi pastasının yüzde 80’e yakın kısmını dolaylı vergi şeklinde tüketiciler ve ücret-maaştan gelir vergisi kesintisi şeklinde çalışanlar ödedi.
Çeşitli vergi paketleri ile artırılacağı açıklanan gelir, kâr ve servetten alınan “doğrudan” vergilerin pastadaki payı bu yıl ocak-haziran döneminde yüzde 36,7 düzeyinde kalırken, toplanan her 100 liralık verginin 63,3 lirasını ise tüketiciler ödedi. Doğrudan nitelikteki gelir vergisinin de büyük bölümünü ücret ve maaşlardan kaynaktan yapılan kesinti oluşturdu ve bu da pastada yüzde 15’e yakın pay aldı. Böylece tüketiciler ile bordrolu çalışanların vergi pastasına toplam katkısı yüzde 78’i buldu.
Bütçe geliri vergiden; vergi dolaylıdan
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ocak-haziran döneminde 5 trilyon 598,6 milyar liraya ulaşan toplam merkezi yönetim bütçe gelirinin yaklaşık yüzde 85’lik kısmı vergi tahsilatı yoluyla elde edildi. Altı ayda kasaya giren vergi geliri yüzde 48,5 artışla 4 trilyon 771,5 milyar liraya ulaştı.
Vergi gelirlerinin ise 3 trilyon 18,7 milyarı dolaylı, 1 trilyon 752,7 milyarı doğrudan vergilerden sağlandı. Buna göre toplam tahsilatın üçte birini gelir sahipleri ve holdingler dahil kar elde eden kurumlar ile servet sahiplerinden alınan doğrudan vergiler, üçte ikisini ise yurttaşların tükettiği mal ve hizmetlere ödediği, fiyatın içinde yer alan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi “dolaylı” vergiler oluşturdu. Tedarik zinciri içinde yasal yüklenicisi nihai tüketiciler olan dolaylı vergiler devletin başlıca finansman kaynağı olmaya devam etti, dolayısıyla vergi adaletsizliği olarak nitelenen tablo varlığını korudu.
Gelir vergisinin üçte ikisi çalışandan
Doğrudan vergiler kapsamında Gelir Vergisinde altı aylık tahsilat 1 trilyon 154,5 milyar lira toplam pastanın yüzde 24,2’sini oluşturdu. Bunun 1 trilyon 69,2 milyar lira ile yüzde 92,6’sını, memur maaşları ve özel sektör çalışanlarının ücretleri üzerinden kaynağından yapılan kesintilerin de içinde yer aldığı “gelir vergisi tevkifatı” oluşturdu. Toplam gelir vergisi tevkifatı altı ayda geçen yıla göre yaklaşık bir kat arttı.
Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerden yıllık beyannameler kapsamında, basit usulde ve geçici nitelikte tahsil edilen Gelir Vergisi tahsilatların toplam tutarı ise altı aylık dönemde sadece 85,2 milyar lira olarak gerçekleşti ve söz konusu tahsilat gelir vergisinin yüzde 7,4’ünü, toplam pastanın ise sadece yüzde 1,8’ini oluşturdu.
Ücret ve maaş kesintilerinin hesabı
Bütçe verilerinde, ücret ve maaşlardan gelir vergisi tevkifat tutarı eş zamanlı yer almıyor. Ancak bu tutarı yaklaşık olarak hesaplamak mümkün. 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde 11 trilyon 138,8 milyar TL olarak hedeflenen vergi geliri içinde gelir vergisi tevkifatı 1 trilyon 986,7 milyar TL olarak öngörülüyor. Gelir Vergisi Tevkifatı içinde ücret ve maaşlardan yapılan kesintinin oranı ise aylar itibarıyla sigortalı çalışan sayısı ve ücret düzeylerine göre değişiyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu konuda yayımladığı en son veri 2023 yılına ait ve buna göre anılan yılda toplam tevkifatın yaklaşık yüzde 62,3’ü ücret ve maaşlardan geldi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) yaptığı bir çalışmaya göre ise bu oran 2024 yılında yüzde 65,4 olarak gerçekleşti.
Geçen yılki oranın aynı kaldığı varsayılarak yapılan hesaplama 2025’in ilk altı ayındaki gelir vergisi tevkifatı içinde ücret ve maaşlardan yapılan tevkifatın tutarında yaklaşık 700 milyar liraya işaret ediyor. İlk yarıdaki Gelir Vergisi tahsilatının yaklaşık yüzde 61’ini oluşturan bu tutar toplam vergi gelirinin de yaklaşık yüzde 14,7’sine denk geliyor.
Kalem kalem dolaylı vergiler
En yaygın dolaylı vergi olan KDV’de altı aylık tahsilat, gelir ve kurumlar vergisi ile mülkiyet vergilerine yaklaştı. Dahilde 695,9 milyar, ithal ürünlerden de 768,1 milyar olmak üzere toplam 1 trilyon 464 milyar liralık KDV tahsil edildi, vergi pastasının yüzde 30,6’sı buradan geldi. ÖTV tahsilatı 842,9 milyar lira ile altı aylık pastanın yüzde 17,7’sini oluşturdu.
Bunun da 315,3 milyarı taşıt alımlarından, 225,9 milyarı akaryakıt ve doğal gaz tüketiminden, 184,1 milyarı tütün ürünlerinden, 58 milyarı alkollü içeceklerden, 8,2 milyarı kolalı gazozlar, 51,5 milyarı dayanıklı tüketim ve diğer tüm ürünlerden elde edildi. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nde (BSMV) 252,9 milyar liralık tahsilat altı aylık vergi gelirinin yüzde 5,3’ünü oluşturdu.Dolaylı vergi niteliğindeki ehliyet, pasaport gibi resmi evraktan alınan toplam 143,2 milyar liralık harç pastada yüzde 3 pay aldı.
Damga Vergisi’nde altı ayda gerçekleşen 103 milyar liralık tahsilat, toplam gelire yüzde 2,2 katkı yaptı. İlk yarıda Şans Oyunları Vergisi’nden 26,2 milyar, Özel İletişim Vergisi’nden 21 milyar, Dijital Hizmet Vergisinden 14,6 milyar, Konaklama Vergisi’nden 3,5 milyar TL geldi. Altı aylık vergi pastasının yüzde 3’ünü oluşturan 144,8 milyar liralık Gümrük Vergisi de nihai tüketiciye yansıdı.
Kurumlarda düşük tahsilat artışı
Doğrudan vergiler kapsamında yer alan Kurumlar Vergisinde ilk yarıda 538,9 milyar liralık tahsilat gerçekleşti. Bu kalemde altı aylık tahsilatta geçen yıla göre artış yüzde 15,7 ile son bir yıldaki enflasyonun çok altında kaldı. Kurumlar Vergisi tahsilatının toplam pastadaki payı altı aylık dönemlere göre yüzde 14,5’ten yüzde 11,3’e indi.
Yine “doğrudan” nitelikteki Motorlu Taşıtlar Vergisinde altı aylık tahsilat yüzde 44,8 artışla 54,9 milyar lira olurken, Veraset ve İntikal Vergisinde 4,4 milyar ve Değerli Konut Vergisinde 57,2 milyon liralık bir tahsilat gerçekleşti. Söz konusu üç kalemden oluşan mülkiyet vergilerinin toplam vergi pastasındaki payı yüzde 1,2’de kaldı.