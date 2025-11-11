Veri eksiği veya verilerde yanlışlık, yapay zekayı da tıkadı

Kalkınma ve refahı getirecek yatırımlar, kay­nakların etkin kullanımı ve kamuda/özelde ve­rimlilik/israfın önlenmesi için:

Veri önemli… Doğru veri çok daha önemli…

* * *

Doğru veri ve dolayısıyla verimlilik konusunda “yapay zeka” fırsatlar sunacaktı…

Hatta kurtarıcı olacaktı…

Ama;

Gelişmiş ülkelerin de analiz edildiği OECD’nin son raporu, durumu şöyle özetliyor: “Önyargılı algoritmalar, şeffaflık eksikliği, veri yetersizliği yapay zekayı da tıkadı…”

* * *

OECD’ye göre yapay zekânın kamu yönetimin­de güvenilir biçimde kullanılabilmesi için üç temel adım gerekiyor: Veri, dijital altyapı, beceri, finans­man, esnek alım süreçleri ve sivil toplumla iş birliği gibi unsurlar, ilk adımı oluşturuyor…

Bu unsurlar için kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulması zorunluluğuna vurgu yapılıyor…

* * *

Aynı raporda, yapay zekanın verimliliği ar­tıran bir unsur olabilmesi için, ikinci adım ola­rak: Kurallar, politikalar, şeffaflık ve hesap verebi­lirlik mekanizmaları ile denetim organlarını içeren yol gösterici çerçevelerin mutlaka hayata geçiril­mesi gerekliliğinin altı çiziliyor…

* * *

Ve… Vatandaşlar, sivil toplum ve iş dünyası gibi aktörlerin sürece dâhil edilmesini sağlayacak katı­lım yöntemleri uygulanması zorunluluğuna da vur­gu yapılıyor…

VELHASIL

Sadece bizim gibi ülkelerin sıkıntısı sanıyor­duk…

Ama;

OECD, gelişmiş ülkelerde de olan “veri eksi­ğine” ve “yanlışlığına” dikkat çekiyor, tavsiye­de bulunuyor ve uyarıyor:

“Ülkeler, öncelikle faydası yüksek ve riski düşük uygulamalara odaklanmalı…

Ancak çoğu hükümet, yatırımların etkinliğini, hizmet kalitesini veya muhtemel zararları bütün­cül biçimde ölçmek için gerekli süreçleri umursa­mıyor…”

* * *

Oysa İngiltere’deki Alan Turing Enstitüsü he­saplamış:

“Kamu hizmetlerindeki tekrarlayan işlemlerin yüzde 84’ünün yapay zekâ ile otomatikleştirilebi­lir ve sadece bu alanı çözmekle, her yıl bin 200 ki­şilik iş gücüne eş değer bir tasarruf sağlanabi­lir…”

* * *

Kamunun, küçük bir adımla, küçük bir alanda sağlayabileceği tasarruf bu...

Bu adımın en büyük bonusu mu: Güvenilirlik ve doğru veri ihtiyacının karşılanması…

* * *

(Kısacası, gelişmiş ülkelerde de kamunun durumu bu… Yapay zeka konusundaki kamu/özel sektör karşılaştırmasını da yarın yapalım…)