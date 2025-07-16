Vizeye 775 milyon euro ödedik

Türk vatandaşlarının Schengen Alanı’na seyahatlerinde yaşadığı vize sorunlara henüz bir çözüm bulunamazken, en büyük mağduriyeti iş insanları ve öğrenciler yaşıyor. İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Schengen Vizesi başvuruları için son 15 yılda sadece 775 milyon euro ödedik” dedi.

Yaz tatilinde yurda gelin­ce Brüksel’den gelen bir gazeteciye en çok sorulan soru elbette “vize” oluyor. İkinci soru ise Türkiye ile Avrupa Birli­ği ilişkileri…

Avrupa Birliği ile Türkiye iliş­kileri malum artık anlatmaya bi­le gerek kalmıyor çoğu zaman. “Schengen Vizesi” için son 15 yılda sadece başvurularına 775 milyon euro ödediğimizi İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) açıkladı.

Schengen Alanı’na kısa süre­li seyahatler için vize başvuru süreçlerinde yaşanan zorlukla­rı bir kez daha gündeme getiren İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğ­lu, AB adayı ve Gümrük Birliği ortağı olan bir ülke olan Türki­ye Cumhuriyeti vatandaşla­rı için bu durumun kabul edile­mez olduğunu belirtti. Türkiye ile aynı gün AB müzakerelerine başla­yan Hırvatistan 2013 yı­lında AB’ye tam üye ol­du.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Ka­radağ, Kuzey Makedon­ya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna AB tam üye­liği için gün sayıyor. Sı­rada özel statüsü gere­ği işi biraz daha zor olan Kosova var. AB potansiyel üyesi bu ülke­lerin vatandaşları AB ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. Bizim Schengen vizesi almak için “bin dereden su getirmemiz” bir tür­lü bitmiyor. Birçok ülkeye baş­vuru yapmak için randevu tarihi almak bile çoğu zaman mümkün olmuyor.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, “Tür­kiye’nin Schengen Alanı’na vize­siz seyahat için AB ile başlattığı diyalog 2013’ten bu yana devam ediyor. Türkiye bu süreçte 72 kri­teri yerine getirmek için önemli reformlar gerçekleştirdi. Ancak reformlar son 10 yılda büyük öl­çüde durdu. 66 kriter karşılanır­ken, altı kriter hala yerine getiril­medi.

Bunların arasında yolsuz­lukla mücadele stratejisi ortaya koyulması, AB ülkeleri ile adli iş birliği, Europol ile operasyonel iş birliği anlaşması, geri kabul an­laşmasının uygulanması, terörle mücadele kanununu revizyonu gibi maddeler bulunuyor. Terör­le mücadele kanunundaki deği­şim terör tanımının fikir ve ifa­de özgürlüğünü zedelemeyecek şekilde tanımlanmasını gerek­tiriyor ki bu zaten Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ta­rafından öneriliyor. Bu sürecin tamamlanması Türkiye Cumhu­riyeti vatandaşlarının Schengen Alanı’na vizesiz seyahatleri için gerekli” dedi.

“Vize” yeni bir sektör yarattı

İKV verilerine göre, red oran­ları bir önceki yıla oranla yüz­de 16,1’den yüzde 14,5’e düşse de hem iş insanlarının hem de yurtdışında eğitimlerini devam ettirmek isteyen öğrenciler vi­ze almada çok büyük sıkıntılar­la karşılaşıyor. AB ülkelerinde­ki üniversitelerinden kabul alan, Erasmus programı ile değişim imkânından faydalanmak iste­yen öğrencilerin, üniversiteler­den kabul almalarına rağmen vi­ze başvurularına red cevabı alan öğrencilerin bu süreçte mağdur olduklarına dikkat çeken İKV Başkanı Zeytinoğlu, özellikle iş insanlarının ve öğrencilerin bu mağduriyetlerinin biran önce gi­derilmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Türkiye’de yaşayan 85 milyon vatandaşın AB ülkelerine gitmek için almaları gereken Schengen vizesi sürecinin konsolosluklar ve aracı kuruluşlardan oluşan koskoca yeni bir sektör yarattı. Schengen vizesi için son 15 yıl­da 775 milyon euro ödendiğini açıklayan İKV, bu rakamın sade­ce başvuru ücreti olduğunu, ye­minli tercüme, banka işlemleri, noter işlemleri, vize başvurusu için başka şehre gitme, öncelikli başvuru için vip hizmetleri gibi masrafları içermediğine dikkat çekiyor.

Ürünlere serbest üretene yasak

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğ­lu, “Türkiye aday ülke olmadan önce Avrupa Topluluğu ile ortak­lık anlaşmasına dayalı Gümrük Birliği ortağı idi. Gümrük Birliği ortak bir dış ticaret politikası uy­gulanmasını ve rekabet ile fikri mülkiyet gibi alanlarda uyumu gerektiren oldukça ileri bir eko­nomik bütünleşme ilişkisidir. Ekonomileri birleştirirken, eko­nominin en temel ögesi olan in­sanı ve serbest dolaşımı dikkate almamak olmaz. Gümrük Birli­ği’nde mallar serbest dolaşırken, o malları üreten, satan, nakleden Türkiye Cumhuriyeti vatandaş­ları vize engeli ile karşı karşıya­lar.

Bir iş görüşmesi veya fuara katılmak için Schengen Alanı’na gitmek isteyen iş insanları davet mektubu almak zorundalar. Ay­lar öncesinden başvuru yapılma­sı gerekiyor. Ancak çoğu zaman randevu almak bile mümkün ola­mıyor. Bu durum görülmez du­varlar yaratıyor. Schengen Ala­nı’na seyahati fiilen imkânsız ha­le getiriyor. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden bahseder­ken, vize sorununu ele almamak mümkün değil. Mutlaka birlikte ele alınması ve çözüm üretilmesi gerekiyor” açıklaması yaptı.

Türkiye’nin 1987 yılında AB tam üyeliği için başvuru yaptığı zaman, bugün AB ülkelerine vi­zesiz girebilen aday ülkeler ha­ritada bile yoktu, Arnavutluk dışında. Bizim başvuru yaptı­ğımızda bağımsızlığını bile ka­zanmamış olan Bosna Hersek, Gürcistan, Karadağ, Kuzey Ma­kedonya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna vatandaşları AB ülkele­rine vizesiz girebilirken biz sade­ce başvuru için 775 milyon euro ödedik…