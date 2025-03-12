Von der Leyen’e “Özel” sitemi

Avrupa Parlamentosu’na ilk ziyareti için Brüksel’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’e sitem etti. AP’nin ikinci büyük siyasi grubu olan Sosyalistler ve Demokratlar İleri­ci İttifakı (S&D) CHP Başkanı Özel’i ağırladı.

AB’nin “Savunma harcamaları ve Ukrayna’ya destek” konusunda bir araya gelen AB’nin 27 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarıyla aynı gün Brüksel’de bulunan CHP lideri Özel, Avrupalı sosyal demokrat partililerle buluştu.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in Türkiye ziyaretlerinde muhalefet partileriy­le görüşmemesini eleştiren CHP lideri Özel, AP’nin Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor’a teşekkür etti. Özel, “Raportörümüz Nacho Sanchez Amor Türkiye’yi tek bir kişi­den, tek bir isimden, tek bir partiden ibaret görmeyen ve muhalefetin sesini duyan, muha­lefetle ilişkileri iktidarla ilişkiler kadar önem­seyen çok önemli bir görevi adilane şekilde yerine getiriyor.

Bu yaklaşım konusunda, AB Komisyon Başkanı Von der Leyen’in tutumu bununla çelişkili. Türkiye’de son seçimlerden birincilikle çıkmış, nüfusun yüzde 65’ini, eko­nominin yüzde 80’inin bulunduğu belediyele­ri kazanmış bir partinin başkanıyla tanışmak için partimizin genel seçimleri de kazanması­nı bekliyor” dedi.

Sosyalist Grup Başkanı Iratxe Garcia Pe­rez’in daveti üzerine AP’de konuşan Özel, Brüksel’in “AB ile Türkiye ilişkilerini sığın­macı sorununa indirgeyen yaklaşımını terk etmesi çağrısı”nda bulundu.

Türkiye’de hal­kın yüzde 65’inin, gençlerin ise yüzde 72’si­nin AB’ye üyelik talebi olduğunu hatırlatan Özel, “Türkiye ile ilişkisini göçmen pazarlık­larına hapseden, Türkiye’yi sınırın ötesindeki bir göçmen deposu olarak gören bir AB olma­malıdır” diye konuştu. “Demokratik, barışçı, laik, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir Türkiye” arzuladıklarını söyleyen CHP lideri Özgür Özel, “Biz böyle bir Türki­ye’nin hayalini kuruyor, böyle bir Türkiye için mücadele ediyoruz.

Avrupalı siyasetçiler, na­sıl bir Avrupa hayal ediyorlar? AB ile Türkiye arasındaki ilişkinin, bu sorudan bağımsız ola­rak düşünülmeyeceği kanaatindeyim” ifade­lerini kullandı. Brüksel’de CHP Belçika Bir­liği’nde de partililerle bir araya gelen Özgür Özel, iktidara geldikleri gün hızla eksik kalan “Kopenhag Kriterleri”ni yerine getirecekleri­ni ve Türkiye’nin AB tam üyeliği için çalışa­caklarının sözünü verdi.

AB’den savunmaya 800 milyar euro

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Brük­sel’de olduğu gün Avrupa Birliği’nin 27 üye ül­kesinin devlet ve hükümet başkanları da özel bir zirve yaptı. AB ikinci dünya savaşı sonra­sı Avrupa genelinde barışı tesis etmek üzer bir “barış projesi” olarak ortaya çıktı. Aradan geçen yarım asırdan sonra AB’nin en yetkili isimleri “acil silahlanmaya ihtiyaç duydukla­rı”nı açıkladı.

Brüksel’de geçtiğimiz hafta bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanla­rı “güvenli Avrupa” için silahlanmaya “800 milyar euro” bütçe ayırdıklarını duyurdu. AB özel savunma zirvesinde AB Komisyon Baş­kanı Ursula Von der Leyen, “Avrupa’nın na­sıl yeniden silahlandırılacağına dair kapsam­lı bir planı” üzerinde anlaştı. AB liderleri, savunma yatırımlarına 800 milyar euro ayı­rılmasını öngören “Avrupa’yı Yeniden Silah­landırma (Rearm Europe) Planı’nı kabul etti.

Avrupa’yı yeniden silahlandırma planı

AB’nin “Avrupa’yı yeniden silahlandırma planı”nda üye ülkelerin savunma yatırımla­rını yüzde 1,5 artırarak 650 milyar euroluk bütçe ayırmaları ve üye ülkelere “bütçe açı­ğı kısıtlamalarına” dahil edilmemesi istendi. AB Komisyonu, üye ülkelere savunma yatı­rımlarını ortaklaşa finanse edebilmeleri için de 150 milyar euro kredi imkânı sağlayacak.

“Savunma Zirvesi” sonuç bildirgesinde, “Üye devletlerin askeri harcamalarını önem­li ölçüde arttırmalarına olanak sağlanması ve bu harcamaların bütçe açığı hesaplaması­na dahil edilmemesi” kaydedildi. Bildirgede, “Avrupa Birliği’nin güvenliğini ve vatandaş­larımızın korunmasını güçlendirmek için ge­rekli araçların ve finansmanın harekete geçi­rilmesini hızlandırmayı” hedef koydu.

Macaristan’dan Ukrayna vetosu

Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelensk­y’nin de katıldığu “Savunma Zirvesi”nde Uk­rayna’ya desteğe Macaristan Başbakanı Viktor Orban “veto” koydu. Orban, “Ukrayna’ya silah yardımı yapmanın, barış değil savaş istemek anlamına geldiğini” savundu. Orban’ın karşı çıkmasına rağmen AB’den Ukrayna’ya destek vermesi kararlaştırıldı. Hem AB liderlerinin “savunma zirvesi”nde bir araya gelmeleri hem de CHP lideri Özgür Özel’in temasları AB’nin başkenti Brüksel’de tam yirmi yıl öncesinin, 2004 yılının havasını estirdi iki gün boyunca…