Von der Leyen’e “Özel” sitemi
Avrupa Parlamentosu’na ilk ziyareti için Brüksel’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’e sitem etti. AP’nin ikinci büyük siyasi grubu olan Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) CHP Başkanı Özel’i ağırladı.
AB’nin “Savunma harcamaları ve Ukrayna’ya destek” konusunda bir araya gelen AB’nin 27 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarıyla aynı gün Brüksel’de bulunan CHP lideri Özel, Avrupalı sosyal demokrat partililerle buluştu.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in Türkiye ziyaretlerinde muhalefet partileriyle görüşmemesini eleştiren CHP lideri Özel, AP’nin Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor’a teşekkür etti. Özel, “Raportörümüz Nacho Sanchez Amor Türkiye’yi tek bir kişiden, tek bir isimden, tek bir partiden ibaret görmeyen ve muhalefetin sesini duyan, muhalefetle ilişkileri iktidarla ilişkiler kadar önemseyen çok önemli bir görevi adilane şekilde yerine getiriyor.
Bu yaklaşım konusunda, AB Komisyon Başkanı Von der Leyen’in tutumu bununla çelişkili. Türkiye’de son seçimlerden birincilikle çıkmış, nüfusun yüzde 65’ini, ekonominin yüzde 80’inin bulunduğu belediyeleri kazanmış bir partinin başkanıyla tanışmak için partimizin genel seçimleri de kazanmasını bekliyor” dedi.
Sosyalist Grup Başkanı Iratxe Garcia Perez’in daveti üzerine AP’de konuşan Özel, Brüksel’in “AB ile Türkiye ilişkilerini sığınmacı sorununa indirgeyen yaklaşımını terk etmesi çağrısı”nda bulundu.
Türkiye’de halkın yüzde 65’inin, gençlerin ise yüzde 72’sinin AB’ye üyelik talebi olduğunu hatırlatan Özel, “Türkiye ile ilişkisini göçmen pazarlıklarına hapseden, Türkiye’yi sınırın ötesindeki bir göçmen deposu olarak gören bir AB olmamalıdır” diye konuştu. “Demokratik, barışçı, laik, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir Türkiye” arzuladıklarını söyleyen CHP lideri Özgür Özel, “Biz böyle bir Türkiye’nin hayalini kuruyor, böyle bir Türkiye için mücadele ediyoruz.
Avrupalı siyasetçiler, nasıl bir Avrupa hayal ediyorlar? AB ile Türkiye arasındaki ilişkinin, bu sorudan bağımsız olarak düşünülmeyeceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. Brüksel’de CHP Belçika Birliği’nde de partililerle bir araya gelen Özgür Özel, iktidara geldikleri gün hızla eksik kalan “Kopenhag Kriterleri”ni yerine getireceklerini ve Türkiye’nin AB tam üyeliği için çalışacaklarının sözünü verdi.
AB’den savunmaya 800 milyar euro
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Brüksel’de olduğu gün Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları da özel bir zirve yaptı. AB ikinci dünya savaşı sonrası Avrupa genelinde barışı tesis etmek üzer bir “barış projesi” olarak ortaya çıktı. Aradan geçen yarım asırdan sonra AB’nin en yetkili isimleri “acil silahlanmaya ihtiyaç duydukları”nı açıkladı.
Brüksel’de geçtiğimiz hafta bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanları “güvenli Avrupa” için silahlanmaya “800 milyar euro” bütçe ayırdıklarını duyurdu. AB özel savunma zirvesinde AB Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen, “Avrupa’nın nasıl yeniden silahlandırılacağına dair kapsamlı bir planı” üzerinde anlaştı. AB liderleri, savunma yatırımlarına 800 milyar euro ayırılmasını öngören “Avrupa’yı Yeniden Silahlandırma (Rearm Europe) Planı’nı kabul etti.
Avrupa’yı yeniden silahlandırma planı
AB’nin “Avrupa’yı yeniden silahlandırma planı”nda üye ülkelerin savunma yatırımlarını yüzde 1,5 artırarak 650 milyar euroluk bütçe ayırmaları ve üye ülkelere “bütçe açığı kısıtlamalarına” dahil edilmemesi istendi. AB Komisyonu, üye ülkelere savunma yatırımlarını ortaklaşa finanse edebilmeleri için de 150 milyar euro kredi imkânı sağlayacak.
“Savunma Zirvesi” sonuç bildirgesinde, “Üye devletlerin askeri harcamalarını önemli ölçüde arttırmalarına olanak sağlanması ve bu harcamaların bütçe açığı hesaplamasına dahil edilmemesi” kaydedildi. Bildirgede, “Avrupa Birliği’nin güvenliğini ve vatandaşlarımızın korunmasını güçlendirmek için gerekli araçların ve finansmanın harekete geçirilmesini hızlandırmayı” hedef koydu.
Macaristan’dan Ukrayna vetosu
Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelensky’nin de katıldığu “Savunma Zirvesi”nde Ukrayna’ya desteğe Macaristan Başbakanı Viktor Orban “veto” koydu. Orban, “Ukrayna’ya silah yardımı yapmanın, barış değil savaş istemek anlamına geldiğini” savundu. Orban’ın karşı çıkmasına rağmen AB’den Ukrayna’ya destek vermesi kararlaştırıldı. Hem AB liderlerinin “savunma zirvesi”nde bir araya gelmeleri hem de CHP lideri Özgür Özel’in temasları AB’nin başkenti Brüksel’de tam yirmi yıl öncesinin, 2004 yılının havasını estirdi iki gün boyunca…