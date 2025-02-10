Yabancı 3 ay aradan sonra borsada 2 hafta net alıcı

Temmuz ayındaki zirvesinden sert düşen BIST 100 Endeksi, 6 kez 10 bin 200 puandaki direncini aşmayı denedi ama başaramadı. Yurt içinde yerleşikler parasını sabit getirili enstrümanlara park ederken yabancı yatırımcılar hâlâ isteksiz. Ancak yabancılar 20 Eylül’den bu yana ilk kez iki hafta üst üste borsada net alıcı konumunda.

Piyasalar geçen haf­ta dar bant hareketine de­vam etti. 10 bin 200 puan diren­cini aşamayan Borsa İstanbul, 9 bin 620 puana kadar geriledik­ten sonra hafta­yı 9 bin 850 puan sınırından tamamladı. Do­lar kuru ise 36 TL çevresin­de işlem gördü. Haftanın en önemli ekonomik gelişme­si hafta başında açıklanan ocak ayı enflasyon rakamı oldu.

Enflasyon ocak ayında aylık yüzde 5.03 ile beklenti­lerin üzerinde geldi. Perşem­be günü gerçekleştirilen yı­lın ilk Enflasyon Raporu top­lantısında Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e çı­kardığını açıkladı. Kur Koru­malı Mevduat (KKM) hesap­larında toplam bakiye 1 tril­yon TL’nin altına geriledi. Yurtdışında ise 20 Ocak’ta göreve gelen Trump’ın Mek­sika ve Kanada liderleriyle görüşmesinin ardından ta­rifeleri 1 ay ertelemesi piya­salara rahat bir nefes aldırdı.

Endeks 10.200 puanda zorlanıyor

18 Temmuz’da 11 bin 252 puanla tarihi zirvesini gören BIST 100 Endeksi, bu tarih­ten sonra düşüşe geçmiş ve 5 Kasım’da 8 bin 566 puana kadar inmişti. Endeks zir­vesinden sonra yaşadığı ge­ri çekilmenin ardından 6 kez 10 bin 200 puandaki diren­cini geçmeye çalıştı. Ama ta­mamında bu seviyeden gelen satışlarla geri çekildi. Borsa­nın zayıf seyrinin temelinde yeni para girişinin olmama­sı gösteriliyor. Yurtiçi yerle­şik yatırımcıların mevduat­ta reel getirinin oluşmasıy­la paranı buraya park etmesi ve geçmiş yıllarda çıkan ya­bancının payının artmaması borsaya para akışını engel­liyor.

DİBS alımları 20 milyar dolar

Merkez Bankası’nın açık­ladığı verilere göre, yabancı yatırımcılar son iki haftadır hisse senedi piyasasında net alıcı konumunda. Yurtdışın­da yerleşikler 31 Ocak haf­tasında 89 milyon dolar, 24 Ocak haftasında da 345 mil­yon dolarlık net hisse senedi alımı yaptı. Böylece yabancı­lar borsada 20 Eylül’den bu yana ilk kez iki hafta üst üste net alıcı oldu.

Son açıklanan rakamlara göre yabancıların bu yıl hisse senedindeki net alımları 197.5 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senet­leri’nde (DİBS) ise 1 milyar 587 milyon dolara ulaştı. Ya­bancılar geçen yılın tama­mında hisse senetlerinde 2 milyar 696 milyon dolarlık net satış yaparken DİBS’ler­de 16 milyar 87 milyon dolar­lık net alım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların 2023 yılı başından bu yana tahvil­lerde yaptığı net alımların büyüklüğü 20 milyar dolara dayandı.

Olumlu beklentiler arttı ama…

Hisse senedi yatırımcı­sının yolunu gözlediği ya­bancıların son haftalardaki alımlarının devam edip et­meyeceği borsanın seyri açı­sından da önemli. Enflas­yonla mücadele programı­na bağlılığın devam etmesi, faiz indirim sürecinin baş­laması, Borsa İstanbul’da çarpanların diğer gelişmek­te olan ülke borsalarına göre cazip olması, Suriye’de Tür­kiye’nin desteklediği grupla­rının yönetime sahip olması, Trump’ın göreve gelmesiy­le Rusya-Ukrayna savaşı­nın sona erebileceğine yöne­lik kuvvetlenen beklentiler Türkiye açısından yeni bir ’hikaye’ olabileceği söyleni­yor. Öyle ki ABD Başkanı Do­nald Trump, Rusya-Ukray­na Savaşı'nın sona ermesi için "somut planı" olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vla­dimir Putin ile telefonda bu konuda görüştüklerini be­lirtti. Ancak tüm bu beklen­tilere rağmen yabancıların ilgisi bir türlü artmıyor.