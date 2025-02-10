Yabancı 3 ay aradan sonra borsada 2 hafta net alıcı
Temmuz ayındaki zirvesinden sert düşen BIST 100 Endeksi, 6 kez 10 bin 200 puandaki direncini aşmayı denedi ama başaramadı. Yurt içinde yerleşikler parasını sabit getirili enstrümanlara park ederken yabancı yatırımcılar hâlâ isteksiz. Ancak yabancılar 20 Eylül’den bu yana ilk kez iki hafta üst üste borsada net alıcı konumunda.
Piyasalar geçen hafta dar bant hareketine devam etti. 10 bin 200 puan direncini aşamayan Borsa İstanbul, 9 bin 620 puana kadar geriledikten sonra haftayı 9 bin 850 puan sınırından tamamladı. Dolar kuru ise 36 TL çevresinde işlem gördü. Haftanın en önemli ekonomik gelişmesi hafta başında açıklanan ocak ayı enflasyon rakamı oldu.
Enflasyon ocak ayında aylık yüzde 5.03 ile beklentilerin üzerinde geldi. Perşembe günü gerçekleştirilen yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e çıkardığını açıkladı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında toplam bakiye 1 trilyon TL’nin altına geriledi. Yurtdışında ise 20 Ocak’ta göreve gelen Trump’ın Meksika ve Kanada liderleriyle görüşmesinin ardından tarifeleri 1 ay ertelemesi piyasalara rahat bir nefes aldırdı.
Endeks 10.200 puanda zorlanıyor
18 Temmuz’da 11 bin 252 puanla tarihi zirvesini gören BIST 100 Endeksi, bu tarihten sonra düşüşe geçmiş ve 5 Kasım’da 8 bin 566 puana kadar inmişti. Endeks zirvesinden sonra yaşadığı geri çekilmenin ardından 6 kez 10 bin 200 puandaki direncini geçmeye çalıştı. Ama tamamında bu seviyeden gelen satışlarla geri çekildi. Borsanın zayıf seyrinin temelinde yeni para girişinin olmaması gösteriliyor. Yurtiçi yerleşik yatırımcıların mevduatta reel getirinin oluşmasıyla paranı buraya park etmesi ve geçmiş yıllarda çıkan yabancının payının artmaması borsaya para akışını engelliyor.
DİBS alımları 20 milyar dolar
Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, yabancı yatırımcılar son iki haftadır hisse senedi piyasasında net alıcı konumunda. Yurtdışında yerleşikler 31 Ocak haftasında 89 milyon dolar, 24 Ocak haftasında da 345 milyon dolarlık net hisse senedi alımı yaptı. Böylece yabancılar borsada 20 Eylül’den bu yana ilk kez iki hafta üst üste net alıcı oldu.
Son açıklanan rakamlara göre yabancıların bu yıl hisse senedindeki net alımları 197.5 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) ise 1 milyar 587 milyon dolara ulaştı. Yabancılar geçen yılın tamamında hisse senetlerinde 2 milyar 696 milyon dolarlık net satış yaparken DİBS’lerde 16 milyar 87 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların 2023 yılı başından bu yana tahvillerde yaptığı net alımların büyüklüğü 20 milyar dolara dayandı.
Olumlu beklentiler arttı ama…
Hisse senedi yatırımcısının yolunu gözlediği yabancıların son haftalardaki alımlarının devam edip etmeyeceği borsanın seyri açısından da önemli. Enflasyonla mücadele programına bağlılığın devam etmesi, faiz indirim sürecinin başlaması, Borsa İstanbul’da çarpanların diğer gelişmekte olan ülke borsalarına göre cazip olması, Suriye’de Türkiye’nin desteklediği gruplarının yönetime sahip olması, Trump’ın göreve gelmesiyle Rusya-Ukrayna savaşının sona erebileceğine yönelik kuvvetlenen beklentiler Türkiye açısından yeni bir ’hikaye’ olabileceği söyleniyor. Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için "somut planı" olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bu konuda görüştüklerini belirtti. Ancak tüm bu beklentilere rağmen yabancıların ilgisi bir türlü artmıyor.