Yabancı 4 ayda 2.7 milyar dolarlık hisse senedi aldı
Yabancı yatırımcıların Türk hisse senetlerine ilgisi sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre, yabancılar son 17 haftanın sadece birinde net satıcı konumundayken bu sürede yapılan net alımların tutarı 2.7 milyar dolara ulaştı. Yabancılar tahvil piyasasında ise yılbaşından bu yana 1.4 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi.
Küresel piyasalar geride bıraktığımız haftada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdikleri buluşmaya kitlendi. Cuma günü bir araya gelen iki liderin görüşmesinden somut bir karar çıkmazken Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik görüşmelerin devam edeceği açıklandı.
ABD’nin Çin mallarına uygulanacak yüksek gümrük vergisi oranlarını 90 gün ertelemesi haftanın diğer önemli gelişmelerindendi. Çin Borsası’nda haftalık yükseliş yüzde 4.55 olurken diğer büyük ülke borsaları da geçen haftayı yükselişle tamamladı. İçeride ise Merkez Bankası’nın yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısı yakından takip edildi. Enflasyonda ara hedef uygulamasına geçen Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyonu için ara hedeflerinin yüzde 24 olduğunu belirtti.
Bir önceki enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti. 2025 yılı için tahmin bandı yüzde 25-29 olarak belirlendi. Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini ara hedef olarak yüzde 16 seviyesinde belirledi. Bir önceki raporda tahmin yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu. 2026 sonu tahmin aralığı ise yüzde 13-19 oldu. Önceki raporda yüzde 8 olarak açıklanan 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise yeni raporda yüzde 9’luk ara hedef olarak açıklandı.
Borsa geçen hafta kâr satışlarıyla soluklandı
26 Haziran-11 Ağustos tarihleri arasında yüzde 20 yükselen Borsa İstanbul, geçen hafta gelen kar satışlarıyla bir anlamda soluklandı. BIST 100 Endeksi haftalık bazda yüzde 0.93 gerileyerek küresel borsalardan negatif ayrıştı. Merkez Bankası’nın açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistikleri yabancı yatırımcıların Türk hisse senetlerine ilgisinin devam ettiğini gösterdi. Yabancı yatırımcılar 11 Nisan haftasından bu yana geçen 17 haftanın sadece 20 Haziran haftasında net satıcı konumundaydı.
2.7 milyar dolara yakın net alım yapıldı
Yabancıların son 4 aylık işlemlerine bakıldığında hisse senetlerinde toplam 2 milyar 695 milyon dolarlık net alış yaptıkları görülüyor. Yılbaşından bu yana geçen sürede ise yabancıların hisse senetlerindeki net alış tutarları 1 milyar 875 milyon dolar seviyesinde. Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) durum biraz farklı. Yabancılar DİBS tarafında daha karmaşık işlemlere imza atıyor. Yılbaşından bu yana net 1 milyar 397 milyon dolarlık DİBS satışı yapan yabancılar, son 4 ayda 2 milyar 685 milyon dolarlık net DİBS alımı gerçekleştirdi.
Hisse bazlı hareketlilik sürebilir
Endeksin geçen yıl temmuz ayında gördüğü TL bazlı rekor seviyesi olan 11 bin 252 puana yaklaştıkça satışların geldiği görülürken uzmanlar bunun yükseliş hareketinin devamı için ‘sağlıklı’ olduğu görüşünde.
BIST 100 Endeksi’nde 11 bin 100 ve 11 bin 252 puan seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkarken 10 bin 700 puan seviyesi kısa vadede güçlü destek noktası. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 10 bin 500 ve 10 bin 300 puan seviyeleri sıralı destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Olumsuz bir haber akışı olmaması durumunda endeksin 10 bin 700 puan desteğinin altına inmesi şu aşamada beklenmiyor. Diğer taraftan hisse bazlı hareketliliğin sürmesi bekleniyor. Özellikle yükselişe ayak uyduramayıp biraz geride kalan hisselere geçişlerin olabileceği söyleniyor.