Yabancı 4 ayda 2.7 milyar dolarlık hisse senedi aldı

Yabancı yatırımcıların Türk hisse senetlerine ilgisi sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre, yabancılar son 17 haftanın sadece birinde net satıcı konumundayken bu sürede yapılan net alımların tutarı 2.7 milyar dolara ulaştı. Yabancılar tahvil piyasasında ise yılbaşından bu yana 1.4 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Küresel piyasa­lar geride bırak­tığımız hafta­da ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu­tin’in Alaska’da gerçek­leştirdikleri buluşma­ya kitlendi. Cuma günü bir araya gelen iki liderin görüşmesinden somut bir karar çıkmazken Rusya-Uk­rayna savaşını bitirmeye yöne­lik görüşmelerin devam edeceği açıklandı.

ABD’nin Çin mallarına uygulanacak yüksek gümrük ver­gisi oranlarını 90 gün erteleme­si haftanın diğer önemli gelişme­lerindendi. Çin Borsası’nda haf­talık yükseliş yüzde 4.55 olurken diğer büyük ülke borsaları da ge­çen haftayı yükselişle tamamladı. İçeride ise Merkez Bankası’nın yı­lın üçüncü Enflasyon Raporu top­lantısı yakından takip edildi. Enf­lasyonda ara hedef uygulamasına geçen Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyonu için ara hedefle­rinin yüzde 24 olduğunu belirtti.

Bir önceki enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti. 2025 yı­lı için tahmin bandı yüzde 25-29 olarak belirlendi. Merkez Banka­sı, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini ara hedef olarak yüzde 16 seviye­sinde belirledi. Bir önceki rapor­da tahmin yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu. 2026 sonu tahmin aralığı ise yüzde 13-19 oldu. Önce­ki raporda yüzde 8 olarak açıkla­nan 2027 yıl sonu enflasyon tah­mini ise yeni raporda yüzde 9’luk ara hedef olarak açıklandı.

Borsa geçen hafta kâr satışlarıyla soluklandı

26 Haziran-11 Ağustos tarih­leri arasında yüzde 20 yükselen Borsa İstanbul, geçen hafta ge­len kar satışlarıyla bir anlam­da soluklandı. BIST 100 Endek­si haftalık bazda yüzde 0.93 ge­rileyerek küresel borsalardan negatif ayrıştı. Merkez Banka­sı’nın açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistikleri yabancı ya­tırımcıların Türk hisse senetle­rine ilgisinin devam ettiğini gös­terdi. Yabancı yatırımcılar 11 Ni­san haftasından bu yana geçen 17 haftanın sadece 20 Haziran haf­tasında net satıcı konumundaydı.

2.7 milyar dolara yakın net alım yapıldı

Yabancıların son 4 aylık işlem­lerine bakıldığında hisse senetle­rinde toplam 2 milyar 695 milyon dolarlık net alış yaptıkları görü­lüyor. Yılbaşından bu yana geçen sürede ise yabancıların hisse se­netlerindeki net alış tutarları 1 milyar 875 milyon dolar seviye­sinde. Devlet İç Borçlanma Se­netleri’nde (DİBS) durum biraz farklı. Yabancılar DİBS tarafın­da daha karmaşık işlemlere imza atıyor. Yılbaşından bu yana net 1 milyar 397 milyon dolarlık DİBS satışı yapan yabancılar, son 4 ay­da 2 milyar 685 milyon dolarlık net DİBS alımı gerçekleştirdi.

Hisse bazlı hareketlilik sürebilir

Endeksin geçen yıl temmuz ayında gördüğü TL bazlı rekor seviyesi olan 11 bin 252 puana yaklaştıkça satışların geldiği görülürken uzmanlar bunun yükseliş hareketinin devamı için ‘sağlıklı’ olduğu görüşünde.

BIST 100 Endeksi’nde 11 bin 100 ve 11 bin 252 puan seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkarken 10 bin 700 puan seviyesi kısa vadede güçlü destek noktası. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 10 bin 500 ve 10 bin 300 puan seviyeleri sıralı destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Olumsuz bir haber akışı olmaması durumunda endeksin 10 bin 700 puan desteğinin altına inmesi şu aşamada beklenmiyor. Diğer taraftan hisse bazlı hareketliliğin sürmesi bekleniyor. Özellikle yükselişe ayak uyduramayıp biraz geride kalan hisselere geçişlerin olabileceği söyleniyor.