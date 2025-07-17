Yabancı hisse ve DİBS alıyor yerli yatırımcı döviz satıyor

Yabancı yatırımcılar son 7 haftada 1 milyar dolarlık hisse, 2.1 milyar dolarlık da tahvil aldı. Bu süreçte yurtiçinde yerleşik döviz yatırımcısının satıcı konumunda olduğu görüldü. Bankalardaki döviz hesaplarında son 7 haftada yaşanan erime 5.4 milyar dolara dayandı.

Donald Trump’ın Beyaz Saray’da koltuğa otur­masıyla küresel piyasa­ların ana gündemi gümrük ver­gileri oldu. En başta açıklanan yüksek oranlı vergilerde ‘anlaş­ma’ yoluna gidilmesi ve yürürlük tarihinin ötelenmesi piyasalar bir nebze nefes aldırmıştı.

Güm­rük vergilerinin ABD enflas­yonunu nasıl etkileyeceği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim süreciyle ilgili ipuçları barındırıyor. Temel mallardaki gümrük vergisi artışları önceki gün ABD’de açıklanan enflasyon rakamları üzerinde etkili oldu­ğu söyleniyor.

Uzmanlar bu etki­nin önünüzdeki dönemde de his­sedileceğini düşünürken Fed’in faiz indiriminde elinin çok ra­hat olmayacağı görüşü hakim. Özellikle gümrük vergilerinde 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek ye­ni oranların enflasyon üzerinde­ki etkisi merakla bekleniyor.

Gözler Merkez Bankası’na çevrildi

İç piyasada ise gözler Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki Pa­ra Politikası Kurulu (PPK) top­lantısına çevrildi. Hazine ve Ma­liye Bakanlığı’nın mevduat ve fonlardaki stopaj oranını yüzde 15’ten yüzde 17.5’e çıkarma kara­rı öncesinde faiz indirimi beklen­tileri 350-500 baz puan arasın­da değişiyordu. Ancak ‘sürpriz’ olarak adlandırılan stopaj kara­rı sonrasında bu beklentiler 250- 350 baz puan aralığında yoğun­laştı.

Bir tarafta siyasi gelişmeler bir tarafta Merkez Bankası’nın faiz kararı kısa vadede iç piyasa­nın iki önemli gündem maddesi. Böyle bir ortamda yerli ve yaban­cı yatırımcıların son dönemde al­dıkları kararlar oldukça dikkat çekici. Merkez Bankası verileri­ne göre, yabancı yatırımcılar son 7 haftada hem hisse senedi hem de Devlet İç Borçlanma Senetle­ri’nde (DİBS) alıcı konumunda.

Yerliden 5.4 milyar dolarlık satış

Yabancı yatırımcılar, 23 Mayıs-4 Temmuz tarihleri arasında sadece 20 Haziran haftasında hisse senetlerinde satıcı konumundaydı. DİBS tarafında ise son 7 haftanın 5’inde yabancı yatırımcılar net alım gerçekleştirdi. Yabancılar son 7 haftada hisse senetlerinde 1 milyar dolarlık net alım yaparken en yüksek alım 475 milyon dolar ile 13 Haziran haftasında yaşandı.

DİBS cephesinde yabancıların 7 haftada yaptıkları toplam alım tutarı 2 milyar 125 milyon dolara ulaştı. Böylece hem hisse hem de DİBS’te yapılan toplam alımların büyüklüğü 3 milyar 131 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte bankalarda döviz tutan yurtiçi yerleşiklerin satış ağırlıklı bir eğilimde oldukları görülüyor.

Son 7 haftanın 5’inde döviz satan yerli yatırımcıların bankalardaki Döviz Tevdiat Hesapları’ndaki (DTH) erime 5.4 milyar dolara yaklaştı. DTH hesaplarında en yüklü çıkış 4 milyar 70 milyon dolar ile 4 Temmuz haftasında yaşandı. 7 haftalık döviz satışının 4 milyar dolarlık kısmı bireysel yatırımcılardan, 1 milyar 375 milyon dolarlık kısmı ise tüzel kişilerden geldi.