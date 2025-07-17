Yabancı hisse ve DİBS alıyor yerli yatırımcı döviz satıyor
Yabancı yatırımcılar son 7 haftada 1 milyar dolarlık hisse, 2.1 milyar dolarlık da tahvil aldı. Bu süreçte yurtiçinde yerleşik döviz yatırımcısının satıcı konumunda olduğu görüldü. Bankalardaki döviz hesaplarında son 7 haftada yaşanan erime 5.4 milyar dolara dayandı.
Donald Trump’ın Beyaz Saray’da koltuğa oturmasıyla küresel piyasaların ana gündemi gümrük vergileri oldu. En başta açıklanan yüksek oranlı vergilerde ‘anlaşma’ yoluna gidilmesi ve yürürlük tarihinin ötelenmesi piyasalar bir nebze nefes aldırmıştı.
Gümrük vergilerinin ABD enflasyonunu nasıl etkileyeceği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim süreciyle ilgili ipuçları barındırıyor. Temel mallardaki gümrük vergisi artışları önceki gün ABD’de açıklanan enflasyon rakamları üzerinde etkili olduğu söyleniyor.
Uzmanlar bu etkinin önünüzdeki dönemde de hissedileceğini düşünürken Fed’in faiz indiriminde elinin çok rahat olmayacağı görüşü hakim. Özellikle gümrük vergilerinde 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yeni oranların enflasyon üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.
Gözler Merkez Bankası’na çevrildi
İç piyasada ise gözler Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mevduat ve fonlardaki stopaj oranını yüzde 15’ten yüzde 17.5’e çıkarma kararı öncesinde faiz indirimi beklentileri 350-500 baz puan arasında değişiyordu. Ancak ‘sürpriz’ olarak adlandırılan stopaj kararı sonrasında bu beklentiler 250- 350 baz puan aralığında yoğunlaştı.
Bir tarafta siyasi gelişmeler bir tarafta Merkez Bankası’nın faiz kararı kısa vadede iç piyasanın iki önemli gündem maddesi. Böyle bir ortamda yerli ve yabancı yatırımcıların son dönemde aldıkları kararlar oldukça dikkat çekici. Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar son 7 haftada hem hisse senedi hem de Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) alıcı konumunda.
Yerliden 5.4 milyar dolarlık satış
Yabancı yatırımcılar, 23 Mayıs-4 Temmuz tarihleri arasında sadece 20 Haziran haftasında hisse senetlerinde satıcı konumundaydı. DİBS tarafında ise son 7 haftanın 5’inde yabancı yatırımcılar net alım gerçekleştirdi. Yabancılar son 7 haftada hisse senetlerinde 1 milyar dolarlık net alım yaparken en yüksek alım 475 milyon dolar ile 13 Haziran haftasında yaşandı.
DİBS cephesinde yabancıların 7 haftada yaptıkları toplam alım tutarı 2 milyar 125 milyon dolara ulaştı. Böylece hem hisse hem de DİBS’te yapılan toplam alımların büyüklüğü 3 milyar 131 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte bankalarda döviz tutan yurtiçi yerleşiklerin satış ağırlıklı bir eğilimde oldukları görülüyor.
Son 7 haftanın 5’inde döviz satan yerli yatırımcıların bankalardaki Döviz Tevdiat Hesapları’ndaki (DTH) erime 5.4 milyar dolara yaklaştı. DTH hesaplarında en yüklü çıkış 4 milyar 70 milyon dolar ile 4 Temmuz haftasında yaşandı. 7 haftalık döviz satışının 4 milyar dolarlık kısmı bireysel yatırımcılardan, 1 milyar 375 milyon dolarlık kısmı ise tüzel kişilerden geldi.