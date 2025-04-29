Yanlış yanlışı; Doğru doğruyu büyütüyorsa…
Kayıtdışının yüksekliği:
Vergi politikaları;
Haksız destekler/rekabet;
Eğitim sisteminin insana kazandırdıkları;
Hukukun/kuralların eşit uygulanmaması;
Ve/veya edinilen/edindirilen kültür gibi onlarca nedene bağlanabilir…
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Dahası:
O nedenlerle kayıtdışına çıkanlar, kayıtlıları da kayıtdışına çıkmaya zorlayabilir…
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Yani…
Bir yanlış ve/veya o yanlışa devam, yanlışların/sorunların büyümesine kapı aralayabilir…
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Dahası:
Kayıtdışındakiler nedeniyle elde edilen yanlış veriler:
Daha fazla atıl yatırımın ve daha fazla atıl kapasitenin ve çok daha büyük kayıtdışının ortaya çıkmasına vesile oluyor/olabilir…
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Birbirini besleyen yanlışlar döngüsü; doğrular döngüsüne de dönüşebilir/dönüştürülebilir…
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Doğrular döngüsünü başlatabilmek:
Her soruna gerçekçi/rasyonel bakmayı gerektirir…
VELHASIL
Bugün…
İsraf ve ithalatı azaltmak, üretim ve yatırımda verimliliği/tasarrufu artırmak için neyi, nerede, ne kadar ürettiğimizi tam olarak bilmemiz gerekiyor…
Bunun yolu kayıtdışı, haksız kazanç ve haksız rekabeti önlemekten geçiyor…
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Sahi:
“Ne kadar ürettiniz?
Ne kadar sattınız?
Ne kadar geliriniz ve ne kadar gideriniz var?” sorularını “net/doğru yanıtlayabilen” üretici, çiftçi sayısını tahmin edebilir misiniz?
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Dijital, dönüşen ve zorlaşan dünyada, bir tuşa bastığımızda, bu verileri görmemiz gerekirken…