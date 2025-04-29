Yanlış yanlışı; Doğru doğruyu büyütüyorsa…

Kayıtdışının yüksekliği:

Vergi politikaları;

Haksız destekler/rekabet;

Eğitim sisteminin insana kazandırdıkla­rı;

Hukukun/kuralların eşit uygulanmama­sı;

Ve/veya edinilen/edindirilen kültür gibi onlarca nedene bağlanabilir…

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Dahası:

O nedenlerle kayıtdışına çıkanlar, kayıt­lıları da kayıtdışına çıkmaya zorlayabilir…

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Yani…

Bir yanlış ve/veya o yanlışa devam, yan­lışların/sorunların büyümesine kapı arala­yabilir…

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Dahası:

Kayıtdışındakiler nedeniyle elde edi­len yanlış veriler:

Daha fazla atıl yatırımın ve daha fazla atıl kapasitenin ve çok daha büyük kayıtdı­şının ortaya çıkmasına vesile oluyor/olabi­lir…

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Birbirini besleyen yanlışlar döngüsü; doğrular döngüsüne de dönüşebilir/dönüş­türülebilir…

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Doğrular döngüsünü başlatabilmek:

Her soruna gerçekçi/rasyonel bakma­yı gerektirir…

VELHASIL

Bugün…

İsraf ve ithalatı azaltmak, üretim ve yatırımda verimliliği/tasarrufu artır­mak için neyi, nerede, ne kadar üret­tiğimizi tam olarak bilmemiz gereki­yor…

Bunun yolu kayıtdışı, haksız kazanç ve haksız rekabeti önlemekten geçi­yor…

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Sahi:

“Ne kadar ürettiniz?

Ne kadar sattınız?

Ne kadar geliriniz ve ne kadar gide­riniz var?” sorularını “net/doğru ya­nıtlayabilen” üretici, çiftçi sayısı­nı tahmin edebilir misiniz?

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Dijital, dönüşen ve zorlaşan dünya­da, bir tuşa bastığımızda, bu verileri görmemiz gerekirken…