Yapay zekâ denetimleri artacak, riskli durumlara dikkat

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan bilgilerde 2024 yılında Vergi Müfettişleri tarafından yapı­lan vergi incelemelerinde çok sayıda dene­timler gerçekleştirildiği, denetimler neti­cesinde ise 120 milyar lira kamu alacağı­nın tahakkuk ettiği belirtilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafın­dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama­larda ise, vergi denetimlerinde yapay zekâ­nın kullanıldığı, önümüzdeki süreçte de yapay zekâ incelemelerinin devam edece­ği ve şüpheli işlemlerin izaha davet edile­ceği açıklanmış olup bu vesile ile 2024 yı­lı beyannamelerinde riskli durumlar ve bu risklerin önlenmesine ilişkin bazı hatırlat­malar yapmış olalım.

Beyannameler uyumlu olmalıdır

Normal şartlar altında KDV beyanna­melerinin matrah toplamları ile gelir tab­losunda brüt satışlar toplamının uyumlu olması gerekmektedir. Uyumsuzluk tespi­ti halinde ise farkın KDV ye tabi olmayan teslim veya hizmetlerden kaynaklanıp kay­naklanmadığı buna bağlı olarak farkın izah edilebilir olmasına dikkat edilmelidir.

Vergiye uyumlu mükellef indirimine dikkat

Şartların varlığı halinde, 1/1/2025 ta­rihinden itibaren verilmesi gereken yıl­lık gelir ve kurumlar vergisi beyannamele­rinde uygulanmak üzere 9.900.000 TL den fazla olmamak koşuluyla hesaplanan gelir/ kurumlar vergisinin %5’i olarak hesapla­nan vergi indiriminden yararlanılmalıdır. İndirim şartlarının tam olarak sağlandığı­na ve belirlenen tutarın aşılmadığına dik­kat edilmelidir.

Stoklar

Dönem sonunda mevcut stoklar sayılma­lı ve kaydi envanter ile fiili envanter mik­tarlarının birbirine eşit olduğu tespit edil­meli. Fark var ise sebebi bulunana kadar sayım tesellüm noksanları ve sayım tesel­lüm fazlaları hesaplarında takip edilme­lidir. Ayrıca stok artış beyanında bulunan mükelleflerin artırdıkları stokların KDV iadelerine konu olmayacağı ve buna yöne­lik çok sayıda inceleme yapıldığını hatır­latmış olalım.

Geçmiş yıl zararları

Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıy­la geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirile­bilir. Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların yüzde 50’sinin mahsup edi­lebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca enflas­yon düzeltmesinin zarar mahsubuna etkisi ve mahsuptaki sınırlamalar gözden kaçırıl­mamalıdır.

Yenileme fonu

Yenileme fonu, amortismana tabi ikti­sadi kıymetlerin satılması veya zarar gör­mesi halinde satıştan doğan kârların veya zarar neticesinde alınan tazminatın belli bir süre ertelenmesidir. satıştan doğan kâr satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulmalıdır.

Bağış ve yardımlar

Bağış ve yardımların indirim konusu ya­pılabilmesinin temel şartı makbuz karşı­lığı yapılmış olmasının yanı sıra bağış ve yardımların tamamının indirilmesine izin verilmemesi, kanunda belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılması gibi düzenlemeler yer alıyor. Beyannamelerde indirim konu­su yapılacak olan bağış ve yardımlarda bu düzenlemelere dikkat edilmeli aksi takdir­de vergisel riskler oluşabileceği göz ardı edilmemelidir.

SGK ödemeleri

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor­tası Kanunu’na göre kuruma fiilen öden­meyen prim tutarlarının gider olarak ya­zılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre, fiilen ödenen sigorta primlerinin ve kıdem tazminatları­nın ödendiği dönemde gider yazılması ge­rekmekte, aksi halde izaha davet edileceği unutulmamalıdır.