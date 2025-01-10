Yapılarda enerji kimliklerinin önemi
Enerji tasarrufu haftasında gündeme gelen üç konu var: Kaynakların etkin kullanımına yönelik enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları. Enerjiyi sanayide, konutlarda ve ulaşımda kullanıyoruz. Peki enerjiyi en yoğun nerede tüketiyoruz? Isı kayıpları ile artan faturalarda tasarruf nasıl mümkün?
Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemleri Marka Direktörü Çağdaş Korkmaz Podcast konuğum oldu. Konutlarda kullanılan enerjinin sanayinin önüne geçtiğini belirterek şunları söyledi: “2023 yılı verilerine göre ülkemizde harcanan toplam enerjinin yüzde 32’si binalarda tüketiliyor. Binalarda kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 80’i ısıtma ve soğutma amacıyla harcanıyor. 2003 yılında binaların yüzde 98’inde ısı yalıtımı bulunmuyordu. Günümüzde bu oran yaklaşık yüzde 70’lere indi.”
Isı yalıtımlı binalarda enerji tasarrufu
Doğru ısı yalıtımı uygulaması ile enerji tüketimini azaltmak mümkün mü? Isı yalıtımlı bir bina ile ısı yalıtımsız bir binanın harcadığı enerji arasında nasıl bir fark var?
Gebze ve Kayseri’deki test evlerinde enerji tüketimi, dayanıklılık, çevre ve sağlık etkileri araştırmaları ve ölçümlemeler yaptıklarına değinen Korkmaz “Isı yalıtımı ısıtma amaçlı enerji tüketim miktarını yüzde 60’a varan oranda azaltıyor. Bir binanın oransal olarak en büyük yüzey alanı dış cephesi. En fazla ısı kaybının yaşandığı dış cephelerin ısı yalıtımı ile daha az enerji harcamamız mümkün.” diyor.
“Isı Yalıtımının İnsan Sağlığına Etkisi ve Termal Konfor” araştırması sonuçları da oldukça etkil. Dış cephe ısı yalıtımı iç ortamda termal konfor yaratıyor ve bu durum da sağlığı olumlu etkiliyor. Isı yalıtımlı binlarda dayanıklılık da artıyor. Isı yalıtımı yaptırmak isteyen konutlar ve kurumlar Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezi deneyim istasyonlarında konu ile ilgili tüm sorularına cevap bulabiliyor.
Enerji verimliliği için kamudan beklentiler
Korkmaz’a sektörün kamudan beklentilerini de sordum: “Ülkemizde binaların ısı yalıtımında TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları standartı uygulanıyor. 2008 yılından beri güncelleme bekleniyor. Güncellenen standart 2025 yılında yayınlanacak. Böylece Avrupa ölçeğinde enerji verimliliği kriterlerine göre ısı yalıtımı yapılabilecek.
Kamudan en öncelikli beklentimiz bu stadartın yeni versiyonunun dünya ölçeğinde hızlıca yayınlanması. Eneji verimliliği uygulamalarını sübvanse edici, destekleyici kredi modellerinin devreye girmesi çok önemli. Teşvik mekanizması ile yönetmelikleri uygulamanın kolaylaştırılmasını bekliyoruz. Bu alanda başarıya ulaşmamız için Avrupa’da olduğu gibi “hedef, yönetmelik, teşvik” adımlarının atılması gerekiyor.
Binanızın enerji perforansını biliyor musunuz?
“2011 yılında öncelikle yeni yapılarda Enerji Kimlik Belgesi uygulaması başladı. 2020 yılında ise tüm yapılar için geçerli oldu.” diyen Korkmaz “Yeni bir bina inşa ederken en az C sınıfı bir belge almanız gerekiyor. Beyaz eşyalarda bildiğimiz derecelendirme gibi. Artık yapıların sadece görsel özelliklerine değil enerji performansına da önem vereceğiz. Satın aldığımız araçların yakıt tüketimi hakkında bilgimiz var.
Ancak satın aldığımız veya kiraladığımız evler için durum ne yazık ki böyle değil. Evin yerine, mazarasına ve büyüklüğüne bakıyoruz ancak Enerji Kimik Belgesi hakkında hiç soru sormuyoruz. Yaşadığımız binaların enerji tüketimi ile ilgili bilgi edinmiyoruz. Avrupa’da olduğu gibi emlak danışmanlarının binaların enerji sınıfı hakkında da bilgi vereceği günleri bekliyoruz.
Bireyler olarak bize düşen sorumluluk da “Enerji Kimlik Belgesi” sormak.
* Podcast: Sürdürülebilir Yaşam Okulu #85 Isı Yalıtımı İle Enerji Tasarrufu Sağllıklı Dayanıklı Yaşam Alanları