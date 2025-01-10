Yapılarda enerji kimliklerinin önemi  

Enerji tasarrufu haftasında günde­me gelen üç konu var: Kaynakların et­kin kullanımına yönelik enerji verimlili­ği, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları. Enerjiyi sanayide, konutlarda ve ulaşımda kullanıyoruz. Peki enerjiyi en yoğun nerede tüketiyoruz? Isı kayıpları ile artan faturalarda tasarruf nasıl mümkün?

Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemleri Marka Direktörü Çağdaş Korkmaz Pod­cast konuğum oldu. Konutlarda kullanılan enerjinin sanayinin önüne geçtiğini belir­terek şunları söyledi: “2023 yılı verilerine göre ülkemizde harcanan toplam enerji­nin yüzde 32’si binalarda tüketiliyor. Bina­larda kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 80’i ısıtma ve soğutma amacıyla harcanı­yor. 2003 yılında binaların yüzde 98’inde ısı yalıtımı bulunmuyordu. Günümüzde bu oran yaklaşık yüzde 70’lere indi.”

Isı yalıtımlı binalarda enerji tasarrufu

Doğru ısı yalıtımı uygulaması ile enerji tüketimini azaltmak mümkün mü? Isı ya­lıtımlı bir bina ile ısı yalıtımsız bir binanın harcadığı enerji arasında nasıl bir fark var?

Gebze ve Kayseri’deki test evlerinde enerji tüketimi, dayanıklılık, çevre ve sağlık etki­leri araştırmaları ve ölçümlemeler yaptık­larına değinen Korkmaz “Isı yalıtımı ısıtma amaçlı enerji tüketim miktarını yüzde 60’a varan oranda azaltıyor. Bir binanın oran­sal olarak en büyük yüzey alanı dış cephesi. En fazla ısı kaybının yaşandığı dış cephele­rin ısı yalıtımı ile daha az enerji harcama­mız mümkün.” diyor.

“Isı Yalıtımının İnsan Sağlığına Etkisi ve Termal Konfor” araştır­ması sonuçları da oldukça etkil. Dış cephe ısı yalıtımı iç ortamda termal konfor yaratı­yor ve bu durum da sağlığı olumlu etkiliyor. Isı yalıtımlı binlarda dayanıklılık da artı­yor. Isı yalıtımı yaptırmak isteyen konutlar ve kurumlar Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezi deneyim istasyonlarında konu ile ilgili tüm sorularına cevap bulabiliyor.

Enerji verimliliği için kamudan beklentiler

Korkmaz’a sektörün kamudan beklenti­lerini de sordum: “Ülkemizde binaların ısı yalıtımında TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları standartı uygulanıyor. 2008 yı­lından beri güncelleme bekleniyor. Güncel­lenen standart 2025 yılında yayınlanacak. Böylece Avrupa ölçeğinde enerji verimlili­ği kriterlerine göre ısı yalıtımı yapılabile­cek.

Kamudan en öncelikli beklentimiz bu stadartın yeni versiyonunun dünya ölçe­ğinde hızlıca yayınlanması. Eneji verimli­liği uygulamalarını sübvanse edici, destek­leyici kredi modellerinin devreye girmesi çok önemli. Teşvik mekanizması ile yönet­melikleri uygulamanın kolaylaştırılmasını bekliyoruz. Bu alanda başarıya ulaşmamız için Avrupa’da olduğu gibi “hedef, yönetme­lik, teşvik” adımlarının atılması gerekiyor.

Binanızın enerji perforansını biliyor musunuz?

“2011 yılında öncelikle yeni yapılarda Enerji Kimlik Belgesi uygulaması başla­dı. 2020 yılında ise tüm yapılar için geçer­li oldu.” diyen Korkmaz “Yeni bir bina in­şa ederken en az C sınıfı bir belge almanız gerekiyor. Beyaz eşyalarda bildiğimiz de­recelendirme gibi. Artık yapıların sade­ce görsel özelliklerine değil enerji perfor­mansına da önem vereceğiz. Satın aldı­ğımız araçların yakıt tüketimi hakkında bilgimiz var.

Ancak satın aldığımız veya kiraladığımız evler için durum ne yazık ki böyle değil. Evin yerine, mazarasına ve büyüklüğüne bakıyoruz ancak Enerji Ki­mik Belgesi hakkında hiç soru sormuyo­ruz. Yaşadığımız binaların enerji tüketimi ile ilgili bilgi edinmiyoruz. Avrupa’da ol­duğu gibi emlak danışmanlarının binala­rın enerji sınıfı hakkında da bilgi vereceği günleri bekliyoruz.

Bireyler olarak bize düşen sorumluluk da “Enerji Kimlik Belgesi” sormak.

* Podcast: Sürdürülebilir Yaşam Okulu #85 Isı Yalıtımı İle Enerji Tasarrufu Sağl­lıklı Dayanıklı Yaşam Alanları