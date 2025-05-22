Yaş ilerledikçe hisse senedi yatırımcısının sabrı artıyor
Son 1 yılda hisse senedi yatırımcı sayısı 1.6 milyon azalarak 6.6 milyona indi. Yaşanan bu düşüşün yüzde 80’i 40 yaş altındaki yatırımcıların çıkışından kaynaklandı. Yaş grupları arasında yatırımcı sayısı artan tek grup 75 yaş üstü. Bu yaş grubu kişi başına düşen en büyük portföy büyüklüğüne sahip.
Son yıllarda borsa yatırımcısının başına gelmedik kalmadı. ‘Bu hafta yükselecek, gelecek ay toparlanacak’ derken son iki yıldır hisse senetleri bırakın enflasyon karşısında değer korumayı nominal bazda yatırımcısına kaybettirdi. Hesaba bir de mevduat gibi sabit getirili enstrümanlarda elde edilebilecek getiriler katıldığında fırsat maliyeti iyice artıyor.
Artan siyasi tansiyonlar, jeopolitik riskler, enflasyon muhasebesi sonrası düşen şirket karları derken son günlerde moraller bir miktar düzelmişti. Bunda ABD Başkanı Trump’ın göreve gelir gelmez çektiği gümrük vergisi kılıcını ‘geçici’ bir süre yeniden kınına geri koymasının yanında Suriye’de yönetimin değişmesi, Rusya-Ukrayna savaşında barış söylemlerinin artması etkili olmuştu. Ama ABD Dışişleri Bakanı’nın Suriye’de haftalar içinde bir iç savaş çıkabileceğine yönelik açıklamaları, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığı yaptığına ilişkin haberler piyasalarda havayı yeniden bozdu. Uluslararası piyasalarda petrol ve altın yönünü yukarı çevirirken hisse senetleri satış baskısı altına girdi.
Pandemi sonrasında tüm dünyada hisse senetlerine ilgi arttı. Yeni halka arzların gösterdiği yüksek performansların da etkisiyle Borsa İstanbul’da yatırımcı sayıları tarihi zirvelerine çıktı. Ancak yeni ekonomi yönetimiyle artan faiz oranları mevduatı yeniden oyunun içine soktu. Yıllık yüzde 50’nin üzerinde risksiz bir getiri borsaya yeni para girişini engelledi. Bu süreçte yabancı yatırımcı çıkışının yaşanması, halka arzlara ilginin azalması, jeopolitik risklerin artması borsanın performansını olumsuz etkiledi. Bitcoin’deki rekor artış piyasalar arası hızlı geçiş yapabilen genç yatırımcıları alternatif enstrümanlarına da yöneltmiş olabilir.
Kısacası pandemi sonrası artan hisse senedi yatırımcı sayısında tersine bir hareket başladı. 2023 Ekim ayında 8 milyon 543 bin ile rekor seviyeye ulaşan hisse senedi yatırımcı sayısı, bu yıl nisan ayı itibarıyla 6 milyon 590 bine geriledi. 18 ayda borsadan yaklaşık 2 milyon yatırımcı uzaklaştı. Son 1 yıllık döneme bakıldığında ise borsadan çıkan yatırımcı sayısı 1 milyon 595 bin oldu.
Tek artış 75 yaş üstünde
Nisan 2024-Nisan 2025 dönemi arasında borsadan uzaklaşan hisse senedi yatırımcılarının yaş gruplarına bakıldığında kaçışın yüzde 80’i 40 yaş altındakilere ait. Son 1 yılda yatırımcı sayısında en fazla azalış 341 bin ile 25-29, 337 bin ile 20-24 yaş grubunda. 45 yaş üstündeki yatırımcı gruplarına bakıldığında borsadan uzaklaşma oranlarının azaldığı dikkat çekiyor.
Yaş grupları arasında yatırımcı sayısı artan tek yaş grubu ise 75 yaş üstü. Portföy büyüklükleri de yine 40 üstündeki yatırımcılarda daha fazla. Kişi başına düşen portföy değeri en yüksek olan yaş grubu ortalama 863 bin TL ile 75 yaş üstü. 70-74 yaş grubunun ortalama portföy büyüklüğü ise 720 bin TL seviyesinde. En düşük ortalama portföy büyüklüğü 36 bin TL ile 15-19 yaş grubunda.