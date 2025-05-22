Yaş ilerledikçe hisse senedi yatırımcısının sabrı artıyor

Son 1 yılda hisse senedi yatırımcı sayısı 1.6 milyon azalarak 6.6 milyona indi. Yaşanan bu düşüşün yüzde 80’i 40 yaş altındaki yatırımcıların çıkışından kaynaklandı. Yaş grupları arasında yatırımcı sayısı artan tek grup 75 yaş üstü. Bu yaş grubu kişi başına düşen en büyük portföy büyüklüğüne sahip.

Son yıllarda borsa yatırımcısının başına gelme­dik kalmadı. ‘Bu haf­ta yükselecek, gelecek ay toparlanacak’ der­ken son iki yıldır hisse senetleri bırakın enf­lasyon karşısında de­ğer korumayı nominal bazda yatırımcısına kaybettirdi. Hesaba bir de mev­duat gibi sabit getirili enstrü­manlarda elde edilebilecek geti­riler katıldığında fırsat maliyeti iyice artıyor.

Artan siyasi tansi­yonlar, jeopolitik riskler, enflas­yon muhasebesi sonrası düşen şirket karları derken son günler­de moraller bir miktar düzelmiş­ti. Bunda ABD Başkanı Trump’ın göreve gelir gelmez çektiği güm­rük vergisi kılıcını ‘geçici’ bir sü­re yeniden kınına geri koyması­nın yanında Suriye’de yönetimin değişmesi, Rusya-Ukrayna sa­vaşında barış söylemlerinin art­ması etkili olmuştu. Ama ABD Dışişleri Bakanı’nın Suriye’de haftalar içinde bir iç savaş çıka­bileceğine yönelik açıklamala­rı, İsrail’in İran’ın nükleer tesis­lerine saldırı hazırlığı yaptığına ilişkin haberler piyasalarda ha­vayı yeniden bozdu. Uluslararası piyasalarda petrol ve altın yönü­nü yukarı çevirirken hisse senet­leri satış baskısı altına girdi.

Pandemi sonrasında tüm dün­yada hisse senetlerine ilgi art­tı. Yeni halka arzların gösterdiği yüksek performansların da etki­siyle Borsa İstanbul’da yatırım­cı sayıları tarihi zirvelerine çıktı. Ancak yeni ekonomi yönetimiyle artan faiz oranları mevduatı ye­niden oyunun içine soktu. Yıllık yüzde 50’nin üzerinde risksiz bir getiri borsaya yeni para girişini engelledi. Bu süreçte yabancı ya­tırımcı çıkışının yaşanması, hal­ka arzlara ilginin azalması, jeo­politik risklerin artması borsanın performansını olumsuz etkiledi. Bitcoin’deki rekor artış piyasalar arası hızlı geçiş yapabilen genç yatırımcıları alternatif enstrü­manlarına da yöneltmiş olabilir.

Kısacası pandemi sonrası ar­tan hisse senedi yatırımcı sayı­sında tersine bir hareket başladı. 2023 Ekim ayında 8 milyon 543 bin ile rekor seviyeye ulaşan his­se senedi yatırımcı sayısı, bu yıl nisan ayı itibarıyla 6 milyon 590 bine geriledi. 18 ayda borsadan yaklaşık 2 milyon yatırımcı uzak­laştı. Son 1 yıllık döneme bakıldı­ğında ise borsadan çıkan yatırım­cı sayısı 1 milyon 595 bin oldu.

Tek artış 75 yaş üstünde

Nisan 2024-Nisan 2025 dö­nemi arasında borsadan uzak­laşan hisse senedi yatırımcıları­nın yaş gruplarına bakıldığında kaçışın yüzde 80’i 40 yaş altın­dakilere ait. Son 1 yılda yatırım­cı sayısında en fazla azalış 341 bin ile 25-29, 337 bin ile 20-24 yaş grubunda. 45 yaş üstündeki yatırımcı gruplarına bakıldığın­da borsadan uzaklaşma oran­larının azaldığı dikkat çekiyor.

Yaş grupları arasında yatırım­cı sayısı artan tek yaş grubu ise 75 yaş üstü. Portföy büyüklükle­ri de yine 40 üstündeki yatırım­cılarda daha fazla. Kişi başına düşen portföy değeri en yüksek olan yaş grubu ortalama 863 bin TL ile 75 yaş üstü. 70-74 yaş gru­bunun ortalama portföy büyük­lüğü ise 720 bin TL seviyesinde. En düşük ortalama portföy bü­yüklüğü 36 bin TL ile 15-19 yaş grubunda.