Yatırımcı düşmanı motto: Mayısta sat ve uzaklaş!

Mayıs ayı gelince piyasa­ların aklına ‘Ma­yısta sat ve uzak­laş’ mottosu ge­lir. Çünkü geçmiş yıllarda mayıs ayı özellikle gelişen ülke borsaları için ‘kabus’ anlamı­na geliyordu. Bor­sa İstanbul son 27 yılın 17’sinde mayıs ayını düşüş­le kapattı. Ancak Borsa İstanbul son 5 yılın tamamında mayıs ay­larında yükseldi.

Küresel piyasalar ABD Başka­nı Trump’ın göreve başladığı 20 Ocak’tan bu yana oldukça hare­ketli. Özellikle ABD’nin diğer ül­kelere yönelik açıkladığı güm­rük vergisi oranları ardından bu kararın Çin dışındaki ülkeler için 90 gün ötelendiği açıklama­ları piyasalarda sert fiyat hare­ketlerine neden oluyor.

Trump son olarak Çin’e karşı açıkladığı gümrük tarifeleriyle ilgili olarak tonunu biraz yumuşattı. İçeride ise 19 Mart’ta İstanbul Büyük­şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan soruşturma sonrasından tutuk­lanması borsada satışlara neden olurken döviz talebi yeniden ha­reketlenmişti.

Bu süreçte Mer­kez Bankası kurları tutabilmek için döviz rezervlerinin önem­li bölümünü kullandı ve politi­ka faizlerinde artışa gitti. Haf­ta sonu da İBB soruşturmasında ikinci dalga göz altıların oldu­ğu haberleri geldi. ABD ve iç si­yasetteki gelişmeler önümüzde­ki dönemde en önemli iki gün­dem maddesi olarak öne çıkıyor. Özellikle enflasyondaki seyir en kritik ekonomik veri olacak.

Literatüre yerleşen piyasa tabiri

Nisan ayını geride bırakmaya hazırlanan piyasalar için mayıs ayının ayrı bir önemi var. Çünkü mayıs aylarında akıllara finan­sal piyasaların literatüründe yer etmiş Sell in May, go away! (Ma­yısta sat ve uzaklaş) tabiri gelir.

“Sell in May, go away’ tabiri, kü­resel hisse senedi piyasalarında geçmiş yıllarda mayıs ayında gö­rülen düşüşlerden sonra oluştu. 1998-2012 yılları arasında kü­resel hisse senedi piyasalarının mayıs ayı performanslarına ba­kıldığında 15 yılın 10’unda satış ağırlıklı bir seyrin yaşandığı dik­kat çekiyor. Bu tabirin arkasında yatan neden, özellikle ABD’deki kurumsal yatırımcıların yaz ay­ları öncesinde satıcı tarafta ol­maları.

Yaz aylarında piyasalar­da daha sakin bir seyrin izlen­mesi ve azalan likidite nedeniyle büyük yatırımcılar pek yüklü po­zisyon taşımayı tercih etmiyor­lar. Yine yılbaşından itibaren karda olan yatırımları realize eden yatırımcıların, tatil dönü­şü yeni pozisyon açmak için elle­rinde likidite olması istediğinin de bu tabirin ortaya çıkmasında etkili olduğu söyleniyor.

ABD korelasyonu azaldı

‘Sell in May, go away’ mottosu her ne kadar ABD’de ortaya çıksa da bu korelasyonun son yıllarda bozulduğu görülüyor. 1998-2012 arasında Dow Jones Endeksi, 15 mayıs ayının 10’unu kayıpla ta­mamladı. Son 12 yılın mayıs ay­larına bakıldığında ise Dow Jo­nes Endeksi sadece 2019 ve 2023 yılını mayıs ayını kırmızı kapat­tı.

Dow Jones, 2019 Mayıs ayın­da yüzde 6.69, 2023 yılının ma­yıs ayında ise yüzde 3.49 düştü. Mayıs ayı başı ve sonu verilerine göre bu çıkarımlar yapılsa da ay içinde sert hareketlerin görüldü­ğü unutulmamalı. Örneğin 2022 yılının mayıs ayında Dow Jones ayın tamamında yüzde 0.03 yük­selmiş gözüküyor. Oysa ay içinde kayıplar bir ara yüzde 10’a ulaş­tı. Yine geçen sene 17 Mayıs’a ka­dar yükselen Dow Jones Endek­si, ayın ikinci yarısında yüzde 5 değer kaybetti.

BIST son 5 yıl mayısta yükseldi

“Sell in May, go away!” ABD pi­yasalarında son yıllarda gerçek­leşmese de gelişmekte olan ülke­ler için bir ‘kabus’ olmaya devam ediyor.

MSCI Gelişen Ülkeler Endek­si son 16 yılın 9’unda mayıs ayı­nı eksi kapattı. 2022 yılının ma­yıs ayında MSCI Gelişen Ülkeler Endeksi yüzde 0.09 yükselmiş gözükse de ayın ilk yarısında yüzde 8 geriledi.

Borsa İstanbul’da durum geli­şen ülkelerden farklı değil. Son 27 yıla baktığımızda mayıs ayla­rında Borsa İstanbul yatırımcısı­nı pek sevindiremedi. BIST 100 Endeksi, 1998 yılından bu yana 10 yıl mayıs ayını artıda kapatır­ken 17 yıl mayıs aylarını düşüşle tamamladı. Son 5 yıla bakıldığın­da ise Borsa İstanbul mayıs ay­larını pozitif kapatmayı başardı. 2023 Mayıs ayında genel seçim­lere yönelik beklentiler endekste yüzde 6’ya yakın prim yapması­nı sağlarken geçen yıl da endeks mayıs ayını yüzde 3.53 yükseldi.