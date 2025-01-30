Yatırımcı son 4 yılda şirketlere 340 milyar TL kaynak yarattı

Yüksek kredi maliyeti nedeniyle şirketler finansman ihtiyacı için sermaye piyasalarına koştu. Son 4 yılda halka arz yapan 180 şirket borsadan 180 milyar TL’lik kaynağa ulaştı. Özkaynak finansmanı için yapılan bedelli sermaye artırımı ve ikincil halka arzların son 4 yıllık büyüklüğü ise 160 milyar TL oldu.

Geçen yıl tasarruf sa­hipleri için oldukça hareketli geçti. Para­sını mevduat ve para piyasası fonlarında değerlendirenle­rin yüzü gülerken, hisse se­nedi yatırımcısı borsadan umduğunu bulamadı. Türki­ye Sermaye Piyasaları Birli­ği’nin (TSPB) verilerine gö­re, Türkiye’de toplam tasar­ruf büyüklüğü 33 trilyon 723 milyar TL seviyesinde. Bu tuta­rın yüzde 55’i yani 18 trilyon 555 milyar TL’si mevduatta, yüz­de 27.93’ü tahvil-bonoda, yüzde 17.03’ü ise hisse senedinde de­ğerlendiriliyor.

Tasarruflarda aslan payı mevduatta

Toplam tasarruflar içerisinde yabancı yatırımcıların da biri­kimleri bulunuyor. Yabancıların payları çıkarıldığında ise, yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufla­rının 29 trilyon 831 milyar TL ol­duğu görülüyor.

Yurtiçi yerleşiklerin birikim­lerinin yüzde 58.32’si mevduat­ta, yüzde 29.47’si tahvil-bonoda, yüzde 12.20’si ise hisse senedin­de. Kabaca aslında ‘tasarruf sa­hiplerinin büyük bölümü geçen yıl enflasyonun üzerinde getiri el­de etmeyi başardı’ diyebiliriz. Ya­tırımcı sayısının 2023 yılında 8.5 milyona çıktığı Borsa İstanbul’da geçen yıl ciddi bir çıkış yaşanmış ve yatırımcı sayısı 6 milyon 840 bine gerilemişti.

Yatırımcı sayı­sındaki düşüşte sabit getiri­li risksiz enstrümanlardaki cazip getiri oranları ve hal­ka arzlarda geçmiş yıllarda yaşanan performansların düşmesi gösteriliyor. Türki­ye sermaye piyasalarında iş­lem yapan yabancı yatırım­cıların en fazla ilgi gösterdiği yatırım aracı ise hisse sene­di. Geçmiş yıllara oranla bor­sadaki payları oldukça aşağı­lara inen yabancıların Türkiye’de yaklaşık 3.9 trilyon TL’lik tasar­rufu var. Söz konusu rakamın yüz­de 54’ü hisse senedinde tutuluyor.

Borsa krediye alternatif oldu

Yüksek kredi maliyetleri ne­deniyle, son yıllarda halka açılan şirket sayısında önemli artış ya­şandı. 2021 yılında 52, 2022 yı­lında 40, 2023 yılında 54, 2024 yılında ise 34 olmak üzere son 4 yılda borsaya gelen toplam şirket sayısı 180 oldu. Bu yıl da halka arzlar hız kesmeden devam edi­yor. 2021-2024 yılları arasında halka arzı gerçekleştirilen 180 şirket, bu sayede toplam 180 mil­yar TL’lik kaynağa erişti.

Hisse­leri borsada işlem gören şirketler de yine bedelli sermaye artırım­ları ve ikincil halka arzlarla ya­tırımcılardan finansman sağla­maya devam etti. Şirketler 2021- 2024 yılları arasında özkaynak finansmanı amacıyla borsada yaptıkları bedelli sermaye artı­rımı ve ikincil halka arzlarla top­lam 160.4 milyar TL’lik kaynak yarattı. Böylece son 4 yılda şir­ketler hem birincil hem ikincil halka arzlar ve bedelli sermaye artırımları ile yatırımcılardan toplam 340 milyar TL topladı.

Özel sektör hisse senedi dışın­da ihraç ettiği borçlanma araçla­rıyla da finansman yaratabiliyor. Son 4 yılda 6 bin 456 adet özel sektör borçlanma araçları ihra­cıyla toplam 1 trilyon 644 milyar TL’lik finansmana erişildi.

Özel sektör borçlanma araçlarına ilgi

Bu tutarın 565 milyar TL’lik kısmı geçen yıl, 459 milyar TL’lik kısmı 2023 yılında, 362 miyar TL’lik kısmı ise 2022 yılında elde edildi. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Emeklilik Fonları ve Yatırım Fonları’ndan oluşan kurumsal yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü ise 6 trilyon 158 milyar TL seviyesin­de. Bu tutarın yüzde 72’si yani 4 trilyon 418 milyar TL’si yatırım fonlarında.