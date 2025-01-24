Yatırımcının kafası karışık!
Bitcoin yükselirken alt coinler yerinde saydı. Bir tarafta kriptoyu desteleyen ABD Başkanı bir tarafta faiz indirimlerinde frene basma sinyalini veren Fed diğer tarafta da sabrı tükenmeye başlayan milyonlarca kripto yatırımcısı…
Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı. Triple-A’nın raporuna göre, Türkiye nüfusuna oranla kripto para yatırımcısı sayısında yüzde 19.3 ile dünyada üçüncü sırada. Türkiye’de kripto paralara yönelik bu ilgi ve her geçen gün artan işlem hacmi, ekonomi yönetiminin bu alana yönelik düzenlemelere gitmesine neden olmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı düzenleme ile kripto para alım-satımına yönelik aracılık hizmete verecek kurumların kendisinden izin alması gerektiğini duyurmuştu. Bu konuyla ilgili süreç ilerliyor. Türkiye’de kripto paraların bu kadar ilgi görmesinin en temel nedeni, piyasanın yüksek kar marjlarına açık olması.
Az parayla çok kazanmak isteyenlerin adresi
Özellikle geçmiş yıllarda yaşanan boğa rallilerinde bazı coin fiyatlarında yaşanan 50-100X artışlar birçok kişinin ‘hayalleriyle’ birlikte bu piyasaya giriş yapmasına neden oldu. Yükseliş dönemlerinde kulaktan kulağa yayılan ‘şu coinde bu kadar para kazandılar’ lafları, ‘treni kaçırmak’ istemeyenleri harekete geçirdi.
Az paralarla yüksek kazançlar elde etme umuduyla girilen kripto para piyasası son yıllarda yatırımcılarına umduklarını veremedi. Oysaki kripto paraların amiral gemisi olan Bitcoin, 2023 yılı başındaki 16 bin 500 dolar seviyelerinden 100 bin doların üzerine çıktı. Yani Bitcoin son 2 senede yüzde 500’ün üzerinde değer kazandı.
Ama Bitcoin’deki bu hareket diğer alt coinlere yansımadı. Bu süreçte ABD’de Bitcoin’e dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ilişkin iznin çıkması Bitcoin’in pozitif olarak ayrışmasını sağladı.
Boğa rallisini bekleyen alt coin yatırımcıları ilk umudu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması oldu. Arkasından kripto paraları destekleyen Trump’ın seçimleri kazanması umutları daha da artırdı.
Ancak Fed’in 50 baz puanlık ilk indirimin ardından frene basacağının sinyalini vermesi moralleri bir miktar bozdu. Trump’ın seçimleri kazanması ve göreve başlaması da alt coinlerde beklenen hareketi bir türlü getirmeyince yatırımcılar arasında ‘boğa rallisi gelmeyecek mi?’ sorularına neden oldu. Daha önce yaşanan rallilerde önce Bitcoin’in tek başına yükselmesi ardından alt coinlerin hareketlenmesi, benzer sürecin tekrar yaşanacağı beklentisiyle kripto yatırımcılarını piyasa içinde tutuyor.
Fakat Bitcoin’in 2 yılda 6 kat artmasına rağmen alt coinlerin hala tarihi zirvelerinden çok uzak olmaları umutları azaltıyor. Öyle ki olası bir alt coin rallisinin genele yayılmayacağı ve az sayıda coinin fiyatında sert yükselişlerin olacağı beklentisi güçleniyor. Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanırken Solana ağında çıkardığı ‘Trump’ token’ın kısa sürede 15 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması piyasaları salladı. Ardından Trump’ın eşi Melania da kendi adında bir token tanıttı.
Trump’ın desteklediği merkeziyetsiz finans (DeFi) projesi World Liberty Financial’ın (WLFI), aralık ayında bazı alt coinlere yatırım yapması, yeni dönemde alt coinlere ilginin artabileceği yorumlarına neden oldu. Bir tarafta kripto paraları destekleyen bir ABD Başkanı, diğer tarafta parasal genişlemede aceleci olmayacağını söyleyen Fed, bir tarafta da umutlarını bu piyasaya bağlamış milyonlarca yatırımcı. Bu sürecin sonunun nereye varacağını zaman gösterecek ama yatırımcıların çelik gibi sinirlere sahip olmaları gerektiği kesin!