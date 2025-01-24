Yatırımcının kafası karışık!

Bitcoin yükselirken alt coinler yerinde saydı. Bir tarafta kriptoyu desteleyen ABD Başkanı bir tarafta faiz indirimlerinde frene basma sinyalini veren Fed diğer tarafta da sabrı tükenmeye başlayan milyonlarca kripto yatırımcısı…

Yapılan araştırmala­ra göre Türkiye’de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı. Trip­le-A’nın raporuna göre, Türkiye nüfusuna oranla kripto para yatırımcısı sa­yısında yüzde 19.3 ile dün­yada üçüncü sırada. Tür­kiye’de kripto paralara yönelik bu ilgi ve her ge­çen gün artan işlem hac­mi, ekonomi yönetiminin bu alana yönelik düzenle­melere gitmesine neden olmuştu.

Sermaye Piya­sası Kurulu (SPK), yaptığı düzenleme ile kripto pa­ra alım-satımına yönelik aracılık hizmete verecek kurumların kendisinden izin alması gerektiğini du­yurmuştu. Bu konuyla il­gili süreç ilerliyor. Türki­ye’de kripto paraların bu kadar ilgi görmesinin en temel nedeni, piyasanın yüksek kar marjlarına açık olması.

Az parayla çok kazanmak isteyenlerin adresi

Özellikle geçmiş yıllar­da yaşanan boğa rallile­rinde bazı coin fiyatla­rında yaşanan 50-100X artışlar birçok kişinin ‘ha­yalleriyle’ birlikte bu piya­saya giriş yapmasına ne­den oldu. Yükseliş dönem­lerinde kulaktan kulağa yayılan ‘şu coinde bu ka­dar para kazandılar’ lafla­rı, ‘treni kaçırmak’ isteme­yenleri harekete geçirdi.

Az paralarla yüksek ka­zançlar elde etme umu­duyla girilen kripto para piyasası son yıllarda ya­tırımcılarına umdukları­nı veremedi. Oysaki krip­to paraların amiral gemi­si olan Bitcoin, 2023 yılı başındaki 16 bin 500 do­lar seviyelerinden 100 bin doların üzerine çıktı. Yani Bitcoin son 2 senede yüz­de 500’ün üzerinde değer kazandı.

Ama Bitcoin’deki bu hareket diğer alt coinle­re yansımadı. Bu süreç­te ABD’de Bitcoin’e daya­lı borsa yatırım fonlarına (ETF) ilişkin iznin çıkma­sı Bitcoin’in pozitif olarak ayrışmasını sağladı.

Boğa rallisini bekleyen alt coin yatırımcıları ilk umudu, ABD Merkez Ban­kası’nın (Fed) faiz indirim­lerine başlaması oldu. Ar­kasından kripto paraları destekleyen Trump’ın se­çimleri kazanması umut­ları daha da artırdı.

Ancak Fed’in 50 baz puanlık ilk indirimin ar­dından frene basacağı­nın sinyalini vermesi mo­ralleri bir miktar bozdu. Trump’ın seçimleri kazan­ması ve göreve başlama­sı da alt coinlerde bekle­nen hareketi bir türlü ge­tirmeyince yatırımcılar arasında ‘boğa rallisi gel­meyecek mi?’ soruları­na neden oldu. Daha ön­ce yaşanan rallilerde ön­ce Bitcoin’in tek başına yükselmesi ardından alt coinlerin hareketlenme­si, benzer sürecin tekrar yaşanacağı beklentisiyle kripto yatırımcılarını pi­yasa içinde tutuyor.

Fakat Bitcoin’in 2 yılda 6 kat artmasına rağmen alt coinlerin hala tarihi zirve­lerinden çok uzak olmala­rı umutları azaltıyor. Öy­le ki olası bir alt coin rallisinin genele yayılmayaca­ğı ve az sayı­da coinin fiyatında sert yük­selişle­rin ola­cağı beklentisi güçleniyor. Trump’ın başkanlık kol­tuğuna oturmaya hazır­lanırken Solana ağında çı­kardığı ‘Trump’ token’ın kısa sürede 15 milyar do­larlık piyasa değerine ulaşması piyasaları salla­dı. Ardından Trump’ın eşi Melania da kendi adında bir token tanıttı.

Trump’ın desteklediği merkeziyetsiz finans (De­Fi) projesi World Liberty Financial’ın (WLFI), ara­lık ayında bazı alt coinle­re yatırım yapması, yeni dönemde alt coinlere il­ginin artabileceği yorum­larına neden oldu. Bir ta­rafta kripto paraları des­tekleyen bir ABD Başkanı, diğer tarafta parasal ge­nişlemede aceleci olma­yacağını söyleyen Fed, bir tarafta da umutları­nı bu piyasaya bağlamış milyonlarca yatırımcı. Bu sürecin sonunun nereye varacağını zaman göste­recek ama yatırımcıların çelik gibi sinirlere sahip olmaları gerektiği kesin!