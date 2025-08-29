Yaz biterken neler düşünülür?
2026 yılının ikinci yarısı içerde sermaye piyasaları adına ilk yarıdan daha iyi geçebilir, bunun sinyallerini almaya başladık. Uzun bir aradan sonra 11.252 tarihi zirvesini aşmayı başaran BIST 100 endeksi için yıl sonuna dair iyimser senaryolar, 13.500-14.000 bölgesini işaret ediyor.
Faiz indirimleri ile beraber şirketlerin finansman maliyetlerinde gerçekleşecek düşüş karlılıkları artıracak, yabancı yatırımcının son aylarda süregelen ilgisi ile beraber TL faizlerinde ve ülkenin CDS risk priminde de kademeli düşüş yaşanmakta.
Enflasyona göre makul indirim
Petrol fiyatlarının yılbaşında öngörülenden daha düşük bir bant dahilinde kalması ve yaz aylarında devam eden turizm kaynaklı döviz girdisi ile beraber ödemeler dengesi tarafında da bir sorun yaşamadık. Yılın kalan üç toplantısında beklentiler 700-1000 baz puan arası bir indirim beklentisini yansıtıyor, enflasyonun düşme hızına göre makul bir reel faiz için yer bırakılacak.
Sağlıklı bir ilişki kurabildik mi?
Peki eylül ayı ile beraber neler göreceğiz, okulların açılması ile beraber farklı alanlarda talep artacak, turizm gelirleri azalmaya başlayacak, faizlerin düşüşü ile beraber kredi muslukları açılacak, özellikle doğalgaz ve elektrik tarafında geçtiğimiz aylarda yapılan zamların hane halkı bütçesi üzerinde nasıl etkili olduğunu göreceğiz. İçerde hazinenin borçlanma faizlerindeki yükseliş sonrasında hızla artan borç stoklarının bütçe üzerinde olumsuz yansımalarını takip edeceğiz.
Eğitim, sağlık ya da barınma için harcanabilecek kaynakların bu tarafa kanalize edilmesini izleyeceğiz. Sanayi üretimi ya da daha doğrusu içerdeki üretici ile tüketicinin ya da hane halkının talep düzeyi arasında sağlıklı bir ilişki kurabildik mi? Enflasyon kalıcı olarak düşüşe geçti ve öyle mi faiz indiriyoruz, maliye politikasında kapsamlı tasarruf adımları atmadan yaptığımız aslında son yıllarda birkaç kez yaşadığımız döngünün tekrarı olmuyor mu, aklıma gelen sevimsiz düşünceler de bunlar. Unutmadan bir de trafiğin görece rahatlığına çabuk alışmıştık, oradan dönüş zorlu olacak, onu da belirteyim, iyi haftalar…