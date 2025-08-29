Yaz biterken neler düşünülür?

2026 yılının ikinci yarısı içerde serma­ye piyasaları adına ilk yarıdan daha iyi geçebilir, bunun sinyallerini almaya baş­ladık. Uzun bir aradan sonra 11.252 tarihi zirvesini aşmayı başaran BIST 100 endek­si için yıl sonuna dair iyimser senaryolar, 13.500-14.000 bölgesini işaret ediyor.

Faiz indirimleri ile beraber şirketlerin finans­man maliyetlerinde gerçekleşecek düşüş karlılıkları artıracak, yabancı yatırımcının son aylarda süregelen ilgisi ile beraber TL faizlerinde ve ülkenin CDS risk priminde de kademeli düşüş yaşanmakta.

Enflasyona göre makul indirim

Petrol fiyatlarının yılbaşında öngörü­lenden daha düşük bir bant dahilinde kal­ması ve yaz aylarında devam eden turizm kaynaklı döviz girdisi ile beraber ödeme­ler dengesi tarafında da bir sorun yaşama­dık. Yılın kalan üç toplantısında beklen­tiler 700-1000 baz puan arası bir indirim beklentisini yansıtıyor, enflasyonun düş­me hızına göre makul bir reel faiz için yer bırakılacak.

Sağlıklı bir ilişki kurabildik mi?

Peki eylül ayı ile beraber neler göreceğiz, okulların açılması ile beraber farklı alan­larda talep artacak, turizm gelirleri azal­maya başlayacak, faizlerin düşüşü ile be­raber kredi muslukları açılacak, özellikle doğalgaz ve elektrik tarafında geçtiğimiz aylarda yapılan zamların hane halkı bütçe­si üzerinde nasıl etkili olduğunu göreceğiz. İçerde hazinenin borçlanma faizlerindeki yükseliş sonrasında hızla artan borç stok­larının bütçe üzerinde olumsuz yansıma­larını takip edeceğiz.

Eğitim, sağlık ya da barınma için harcanabilecek kaynakların bu tarafa kanalize edilmesini izleyeceğiz. Sanayi üretimi ya da daha doğrusu içerde­ki üretici ile tüketicinin ya da hane halkı­nın talep düzeyi arasında sağlıklı bir ilişki kurabildik mi? Enflasyon kalıcı olarak dü­şüşe geçti ve öyle mi faiz indiriyoruz, mali­ye politikasında kapsamlı tasarruf adımla­rı atmadan yaptığımız aslında son yıllarda birkaç kez yaşadığımız döngünün tekrarı olmuyor mu, aklıma gelen sevimsiz düşün­celer de bunlar. Unutmadan bir de trafiğin görece rahatlığına çabuk alışmıştık, ora­dan dönüş zorlu olacak, onu da belirteyim, iyi haftalar…