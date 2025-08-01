Yaz sıcağında tarife serinliği

ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifeleri konusunda­ki yoğun mesaisi devam ediyor. Seçim dönemi­ni de sayarsak neredey­se bir yıldır hangi ülke­ye uygulanan tarife na­sıl değişecek diye oturup kalkıyoruz.

Ancak kabul etmek gerekirse özellik­le son bir hafta içinde AB ve Ja­ponya ile varılan anlaşmalar ko­nuyu farklı bir zemine taşımış du­rumda. Bu anlaşmalar imzalayan ülkeler tarafından sorunun orta­dan kalkması gibi değerlendiril­se de, aslında uzun vadede sür­dürülebilir mi sorusunu ön pla­na çıkartıyor. Kanada konusunda politik farklılıklar da anlaşmayı zorlaştırsa da, İngiltere ile varı­lan önceki anlaşma ile beraber as­lında geri kalan ülkelere daha yo­ğun baskı yapma avantajını da ele geçirmiş durumda, mesela Hin­distan gibi. Bu durumda Çin ile en kötü ihtimal ile bir kez daha an­laşma tarihini öteleme gibi bir ara çözüm de yardımcı olabilir.

Rekor endeks beklenti üzerinde kârla geldi

Varılan anlaşmaların piyasala­ra yansıması ise endekslerde ye­ni tarihi zirveler ve belirsizliğin azalması ile doların değer kazan­ması şeklinde oldu. Endekslerin rekor tazelemesi ise şüphesiz ay­nı zamanda beklentilerin üzerin­de kâr rakamları açıklayan yüksek teknoloji üreten şirketler sayesin­de gerçekleşti. Microsoft piyasa değeri olarak 4 trilyon dolar ba­remini aşarken, Meta da oldukça sert bir yükseliş gerçekleştirdi.

Trump, Putin ve Powell’a odaklanacak

Trump, tarife konusunda tabi­ri caizse “elinin rahatlaması” ile Putin ve Powell üzerinde odakla­nacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla ağustos ayının ile yarısında Fed konusunda hükümet yetkililerin­den gelen açıklamalar ile Powell üzerindeki baskı daha da artabi­lir. Fed ziyareti ve bina renovasyo­nu konusunda gelen açıklamalar daha filmin başında olduğumuzu gösteriyor. Powell da basın konfe­ransında eylül ayı için önden ve­rilmiş bir karar yok diyerek mev­cut çizgisini bozmayacağını kesin bir dille belirtti.

Diğer yandan Uk­rayna-Rusya savaşının sonlan­ması adına daha net müdahil ol­ma isteği de, bunu da Putin üze­rinden gerçekleştirme arzusu da net. İsrail ya da Rusya konusunda­ki duruşu bu sorunların çözülme­si önünde büyük engel teşkil edi­yor, bakalım gerektiğinde taviz ve­rebilme yeteneği ile tanıdığımız Trump bu sorunları da aşabilecek mi, 2026 ara seçimlerini almak is­tiyorsa bunu yapmaya mecbur.