Yemek kartı uygulamasında sigorta primi
İşverenler çalışanları için yemek konusunda farklı uygulamalar yapabiliyorlar. İş yerinde yemek yapılması suretiyle dışarıdan yemek satın alınması suretiyle yemek bedelinin nakit olarak verilmesi ya da yemek kartı/çeki/kuponu şeklinde verilmesi suretiyle bunu gerçekleştirebiliyorlar.
Yemek kartı yardımının SGK primine tabi olup olmadığı, bir süredir gündemde olan bir konuydu.
31.12.2022 tarihine kadar tüm bu uygulamalarda SGK primi uygulaması olmaksızın işverenler bu yükümlülüklerini karşılıyorlardı. 31.12.2022 tarihinde diğer uygulamalarda değişiklik olmaksızın sadece yemek kartı/çeki/kuponu uygulamasında değişikliğe gidilmişti.
Danıştay iptal etmişti
31.12.2022’de yemek kartı uygulaması asgari ücretin brüt tutarının yüzde 23.65’i tutarına kadarki kısmı için SGK prim istisnası getirilmiş, üzerinde olan tutarlar için sigorta primi uygulaması başlamıştı. Ancak bu konuda açılan dava sonucunda 2024 Mayıs ayında Danıştay tarafından iptal edildi. Yemek kartında asgari ücretin brüt tutarının yüzde 23.65’i iptal edilerek sınırlama kaldırıldı.
Danıştay’ın iptal kararı sonrasında SGK yönetim kurulu kararıyla 31.12.2024’te 2024/17 sayılı Genelge ile tekrar bir değişikliğe gidildi.
Günlük istisna tutarı 158 TL tutarı belirlendi.
Yemek kartlarında çalışma gününe göre, günlük 158 TL’nin üzerinde olan yemek kartlarının yemek dışında market ve diğer harcamalarda kullanılması durumunda sigorta primine tabi olacağı açıklandı.
Örneğin: Ayda 22 gün çalışması olan kişi için işveren çalışanına 10 bin TL’lik yemek kartı veriyor ise, çalışan bu tutarın tamamını yemek harcaması olarak kullanıyorsa sigorta primine tabi olmuyor; ancak market ve diğer harcamalarda kullanıyor ise 22 gün X 158 TL = 3.476 TL’si sigorta priminden istisna oluyor, kalan 10.000-3.476= 6.524 TL için sigorta primi ödenmesi gerekiyordu.
Bu durumun tespiti işverenler açısından da son derece zor bir durumdu. Ülkemizde yasal uygulamaların mağduriyet yaratması dışında karmaşık bir durum yaratması da ayrıca ele alınması gereken bir durumdur.
Bu konuda Yemek Kartı Hizmetleri Derneği tarafından açılan dava olumlu sonuçlandı. Yemek yardımlarının SGK priminden muaf olacağı tescillenmiş oldu.
Bir kez daha yargı kararıyla bozuldu
SGK’nın işverenler tarafından çalışanları için yemek yardımından ayrıca sigorta primi alma çabası, bir kez daha yargı kararıyla bozulmuş oldu. Danıştay’ın bu kararı ile işverenlerin çalışanları için vereceği yemek kartlarında tutar sınırlaması olmaksızın yemek ve diğer tüm harcamalarda kullanılmasının da yolu tekrar açılmış oldu.
Ekonomide yaşanan belirsizlikler, sabit gelirlilerin alım gücü değerinin düşmesi, çalışanlar açısından işverenleri tarafından yemek yardımı olarak verilen yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılması son derece normal bir durumdur. Hükümetin sabit gelirlilerin alım gücünü artırıcı hamleler yaparak bu konuya müdahale etmesi gerekirken, çalışanları zor durumda bırakacak bu uygulamanın yüksek mahkemece reddedilmesi son derece olumlu bir karar olmuştur.