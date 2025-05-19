Yemek kartı uygulamasında sigorta primi

İşverenler çalışanları için yemek konusunda farklı uygulamalar yapabiliyorlar. İş yerinde yemek yapılması suretiyle dışarıdan yemek satın alınması suretiyle ye­mek bedelinin nakit ola­rak verilmesi ya da yemek kartı/çeki/kuponu şeklin­de verilmesi suretiyle bunu gerçekleştirebiliyorlar.

Yemek kartı yardımının SGK pri­mine tabi olup olmadığı, bir süredir gündemde olan bir konuydu.

31.12.2022 tarihine kadar tüm bu uygulamalarda SGK primi uy­gulaması olmaksızın işverenler bu yükümlülüklerini karşılıyorlardı. 31.12.2022 tarihinde diğer uygula­malarda değişiklik olmaksızın sa­dece yemek kartı/çeki/kuponu uy­gulamasında değişikliğe gidilmişti.

Danıştay iptal etmişti

31.12.2022’de yemek kartı uygu­laması asgari ücretin brüt tutarının yüzde 23.65’i tutarına kadarki kısmı için SGK prim istisnası getirilmiş, üzerinde olan tutarlar için sigorta primi uygulaması başlamıştı. Ancak bu konuda açılan dava sonucunda 2024 Mayıs ayında Danıştay tarafın­dan iptal edildi. Yemek kartında asga­ri ücretin brüt tutarının yüzde 23.65’i iptal edilerek sınırlama kaldırıldı.

Danıştay’ın iptal kararı sonrasın­da SGK yönetim kurulu kararıyla 31.12.2024’te 2024/17 sayılı Genel­ge ile tekrar bir değişikliğe gidildi.

Günlük istisna tutarı 158 TL tuta­rı belirlendi.

Yemek kartlarında çalışma günü­ne göre, günlük 158 TL’nin üzerin­de olan yemek kartlarının yemek dı­şında market ve diğer harcamalar­da kullanılması durumunda sigorta primine tabi olacağı açıklandı.

Örneğin: Ayda 22 gün çalışması olan kişi için işveren çalışanına 10 bin TL’lik yemek kartı veriyor ise, çalışan bu tutarın tamamını yemek harcaması olarak kullanıyorsa sigor­ta primine tabi olmuyor; ancak mar­ket ve diğer harcamalarda kullanıyor ise 22 gün X 158 TL = 3.476 TL’si si­gorta priminden istisna oluyor, kalan 10.000-3.476= 6.524 TL için sigorta primi ödenmesi gerekiyordu.

Bu durumun tespiti işverenler açısından da son derece zor bir du­rumdu. Ülkemizde yasal uygula­maların mağduriyet yaratması dı­şında karmaşık bir durum yarat­ması da ayrıca ele alınması gereken bir durumdur.

Bu konuda Yemek Kartı Hizmet­leri Derneği tarafından açılan dava olumlu sonuçlandı. Yemek yardım­larının SGK priminden muaf olaca­ğı tescillenmiş oldu.

Bir kez daha yargı kararıyla bozuldu

SGK’nın işverenler tarafından ça­lışanları için yemek yardımından ayrıca sigorta primi alma çabası, bir kez daha yargı kararıyla bozulmuş oldu. Danıştay’ın bu kararı ile işve­renlerin çalışanları için vereceği ye­mek kartlarında tutar sınırlaması olmaksızın yemek ve diğer tüm har­camalarda kullanılmasının da yolu tekrar açılmış oldu.

Ekonomide yaşanan belirsizlik­ler, sabit gelirlilerin alım gücü değe­rinin düşmesi, çalışanlar açısından işverenleri tarafından yemek yardı­mı olarak verilen yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılma­sı son derece normal bir durumdur. Hükümetin sabit gelirlilerin alım gücünü artırıcı hamleler yaparak bu konuya müdahale etmesi gerekir­ken, çalışanları zor durumda bıra­kacak bu uygulamanın yüksek mah­kemece reddedilmesi son derece olumlu bir karar olmuştur.