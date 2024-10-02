Yeni ‘AB Hükümeti’ kuruldu

Avrupa Birliği’nin (AB) başkenti Belçi­ka, dünyanın en ilginç rekorlarından birini elinde bulunduruyor. Belçika 13 Ha­ziran 2010 seçimlerinden sonra tam 540 gün hükümet kuramadı. Sosyal demokrat Elio Di Rupo, 541. günde altı partiden olu­şan bir koalisyon hükümeti kurarak bu re­korun daha fazla uzamasının önüne geçti.

Belçika’nın eski Başbakanı Elio Di Rupo, geçen haziran ayında yapılan Avru­pa Parlamentosu seçimlerinde AP millet­vekili olarak seçilerek görev yapmaya baş­ladı…

AB Hükümeti de diyebileceğimiz önü­müzdeki beş yıl boyunca AB’yi yönete­cek yeni AB Komisyon Üyeleri belli oldu. AB üyesi 27 ülkenin de temsil edildiği “II. Ursula von der Leyen Hükümeti” olarak da adlandırılan yeni komiserler, Avrupa Parlamentosu’ndan “güven oyu” aldıktan sonra göreve başlayacak.

AB’nin en güçlü organı AB Komisyo­nu’nda görev yapacak komisyon üyeleri, bir kez daha eski Başkan Ursula von der Leyen tarafında duyuruldu. Yeni “AB Hü­kümeti”nde AB üyesi her ülke bir koltukla temsil edilecek.

“II. von der Leyen Kabinesi”ni tanıtan von der Leyen yeni komisyonun, “refah, güvenlik ve demokrasinin yanı sıra yeşil dönüşüm ve dijitalleşme için çok ihtiyaç duyulan rekabetçiliğe odaklanacağını” duyurdu. Tüm çabalarının ana zeminin iklim değişikliği” olduğunu vurgulayan von der Leyen, “Herkes için adil bir geçiş ile rekabetçi, karbondan arındırılmış ve döngüsel bir ekonomi inşa etmek istiyo­ruz” dedi.

Başkan von der Leyen, ilk beş yıllık dö­neme kıyasla “Ukrayna’daki Rus savaşı­nın tetiklediği güvenlik konusunun yanı sıra rekabet edebilirlik konusunun da ye­ni ekibin kompozisyonu ve tasarımı üze­rinde çok etkisi olduğunu” söyledi.

AB’nin ilk savunma komiseri Litvan­ya’dan Andrius Kubilius oldu. Rusya-Uk­rayna Savaşı sonrası Savunma Komiserli­ği kurma kararı alan AB, doğu sınırını güç­lendirmek için Avrupa’nın askeri üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

AB Komisyonu’nun dış politikası ve gü­venliği, Estonya’nın ilk kadın başbakanı Kaja Kallas emanet edildi. AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu üye ise Sloven­ya’dan Marta Kos.

Genişlemenin başına Marta Kos geldi

AB ile tam üyelik müzakereleri “derin dondurucuda olsa da” Türkiye’yi yakın­dan ilgilendiren genişleme komiserliğine, Sloven diplomat Marta Kos atandı.

Marta Kos, Almanya ve İsviçre’de büyü­kelçilik görevinde bulunmuş bir diplomat.

1997 yılında kurulan Slovenya hükümeti sözcülüğü de yapmış olan Kos, siyasal me­zunu bir gazeteci. Diplomatic Magazine tarafında 2016 yılında “yılın büyükelçisi” olarak seçilen Kos, 2022 yılında Sloven­ya’da başkan adayı oldu. Şimdi ise AB’nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi oldu.

AB Komisyon’nun iç pazardan ve sana­yi stratejisinden sorumlu üyesi Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne oldu. Ticaret politikalarını başına Slovakya’dan Maros Sefcovic getirildi. Rekabeti Koru­ma Komiseri ise İspanya’nın eski İklim Değişikliği Bakanı Teresa Ribera atandı.

AB adına her platformda rekabeti ko­rumayı gözetecek olan Ribera, yeni nesil vasıta “elektrikli araçlar” ve “enerji üre­timi” gibi kilit sektörlerdeki şirketlerin iş modellerini yurtdışından, özellikle de Çin’den gelen ucuz rekabete karşı koru­makla görevlendirildi.

AP’den ‘güven oyu’ alınacak

AB Komisyon üyelerinin resmen göreve başlamaları için Avrupa Parlamentosu’n­dan “güven oyu” alarak “onaylanma”ları gerekiyor. Yeni belirlenen AB Komisyon üyeleri AP milletvekilleri ile AP oturum­larına katılacak.

AP Genel Kurulu’ndan onay aldıktan sonra önümüzdeki ay göreve başlaması beklenen yeni AB Komisyonu üyelerinin görevler ağırlıkları değişiklik gösterse de “bakan” ile eş değerde olacak.

Aynı ülkede farklı partilerden oluşan koalisyon hükümeti kurmanın zor olduğu “çok parçalı siyasal ortamda” 27 ülkeden ve farklı partilerden oluşan “AB Hüküme­ti” kurmak bile Ursula von der Leyen’in en büyük başarısı sanırım…