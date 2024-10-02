Yeni ‘AB Hükümeti’ kuruldu
Avrupa Birliği’nin (AB) başkenti Belçika, dünyanın en ilginç rekorlarından birini elinde bulunduruyor. Belçika 13 Haziran 2010 seçimlerinden sonra tam 540 gün hükümet kuramadı. Sosyal demokrat Elio Di Rupo, 541. günde altı partiden oluşan bir koalisyon hükümeti kurarak bu rekorun daha fazla uzamasının önüne geçti.
Belçika’nın eski Başbakanı Elio Di Rupo, geçen haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AP milletvekili olarak seçilerek görev yapmaya başladı…
AB Hükümeti de diyebileceğimiz önümüzdeki beş yıl boyunca AB’yi yönetecek yeni AB Komisyon Üyeleri belli oldu. AB üyesi 27 ülkenin de temsil edildiği “II. Ursula von der Leyen Hükümeti” olarak da adlandırılan yeni komiserler, Avrupa Parlamentosu’ndan “güven oyu” aldıktan sonra göreve başlayacak.
AB’nin en güçlü organı AB Komisyonu’nda görev yapacak komisyon üyeleri, bir kez daha eski Başkan Ursula von der Leyen tarafında duyuruldu. Yeni “AB Hükümeti”nde AB üyesi her ülke bir koltukla temsil edilecek.
“II. von der Leyen Kabinesi”ni tanıtan von der Leyen yeni komisyonun, “refah, güvenlik ve demokrasinin yanı sıra yeşil dönüşüm ve dijitalleşme için çok ihtiyaç duyulan rekabetçiliğe odaklanacağını” duyurdu. Tüm çabalarının ana zeminin iklim değişikliği” olduğunu vurgulayan von der Leyen, “Herkes için adil bir geçiş ile rekabetçi, karbondan arındırılmış ve döngüsel bir ekonomi inşa etmek istiyoruz” dedi.
Başkan von der Leyen, ilk beş yıllık döneme kıyasla “Ukrayna’daki Rus savaşının tetiklediği güvenlik konusunun yanı sıra rekabet edebilirlik konusunun da yeni ekibin kompozisyonu ve tasarımı üzerinde çok etkisi olduğunu” söyledi.
AB’nin ilk savunma komiseri Litvanya’dan Andrius Kubilius oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Savunma Komiserliği kurma kararı alan AB, doğu sınırını güçlendirmek için Avrupa’nın askeri üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor.
AB Komisyonu’nun dış politikası ve güvenliği, Estonya’nın ilk kadın başbakanı Kaja Kallas emanet edildi. AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu üye ise Slovenya’dan Marta Kos.
Genişlemenin başına Marta Kos geldi
AB ile tam üyelik müzakereleri “derin dondurucuda olsa da” Türkiye’yi yakından ilgilendiren genişleme komiserliğine, Sloven diplomat Marta Kos atandı.
Marta Kos, Almanya ve İsviçre’de büyükelçilik görevinde bulunmuş bir diplomat.
1997 yılında kurulan Slovenya hükümeti sözcülüğü de yapmış olan Kos, siyasal mezunu bir gazeteci. Diplomatic Magazine tarafında 2016 yılında “yılın büyükelçisi” olarak seçilen Kos, 2022 yılında Slovenya’da başkan adayı oldu. Şimdi ise AB’nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi oldu.
AB Komisyon’nun iç pazardan ve sanayi stratejisinden sorumlu üyesi Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne oldu. Ticaret politikalarını başına Slovakya’dan Maros Sefcovic getirildi. Rekabeti Koruma Komiseri ise İspanya’nın eski İklim Değişikliği Bakanı Teresa Ribera atandı.
AB adına her platformda rekabeti korumayı gözetecek olan Ribera, yeni nesil vasıta “elektrikli araçlar” ve “enerji üretimi” gibi kilit sektörlerdeki şirketlerin iş modellerini yurtdışından, özellikle de Çin’den gelen ucuz rekabete karşı korumakla görevlendirildi.
AP’den ‘güven oyu’ alınacak
AB Komisyon üyelerinin resmen göreve başlamaları için Avrupa Parlamentosu’ndan “güven oyu” alarak “onaylanma”ları gerekiyor. Yeni belirlenen AB Komisyon üyeleri AP milletvekilleri ile AP oturumlarına katılacak.
AP Genel Kurulu’ndan onay aldıktan sonra önümüzdeki ay göreve başlaması beklenen yeni AB Komisyonu üyelerinin görevler ağırlıkları değişiklik gösterse de “bakan” ile eş değerde olacak.
Aynı ülkede farklı partilerden oluşan koalisyon hükümeti kurmanın zor olduğu “çok parçalı siyasal ortamda” 27 ülkeden ve farklı partilerden oluşan “AB Hükümeti” kurmak bile Ursula von der Leyen’in en büyük başarısı sanırım…