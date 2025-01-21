Yeni destekleme modeli başarılı olacak mı?

Tarım aslında hep önemli bir sektördü. An­cak pandemi, deprem, küresel krizler, ik­lim değişimi, gıda milliyetçiliği, gıda enflasyo­nu ve lojistik sorunlar tarımın önemini derin­den hissetmemize neden oldu.

Tarımın ekonomik yönünün dışında sosyal ve stratejik yönleri de var. Tarım politikaları oluşturulurken ekonomik kaygıların ötesin­de insanı, çevreyi, güvenliği ve gıdada yeter­liliği dikkate almanız gerekiyor.

Dünyada ve ülkemizde tarımda planlama bir şekilde hep vardı. Destekleme politikaları uyguluyorsanız arkasında bir planlama zaten olmak zorundaydı. Ancak sorun, planlamanın öncelikleri ve etkinsizliğiydi.

Planlama her şeyden önce bir önceliklen­dirme meselesidir. Kaynaklarınız sınırsız ol­madığı için kaynak kullanımını ve neyi, ne ka­dar, nasıl üretmeniz gerektiği konusunda ön­celiklendirme yapmanız gerekiyor. Planlama, esnek, sade olmalı, kolay yönetilebilmeli ve sağlıklı etki analizleri yapılabilmeli.

Yeni model uygulanıyor

Ülkemizde tarımsal üretim planlaması ve onun bir enstrümanı olan yeni destekleme modeli, iki yıl süren bir hazırlık aşaması son­rasında hayata geçirildi.

Planlamanın planlanması aşaması diyebi­leceğimiz bu süreçte, tüm paydaşlarla görü­şüldü, yasal altyapı hazırlandı ve eğitimler verildi.

Ağırlaşan kış şartları nedeniyle zaman za­man ara verilen Cuma Buluşmaları, benze­ri tarihimizde hiç olmayan, teşkilatın, pay­daşların ve üreticilerin bir araya geldiği, her hafta yüz binlerce katılımcı ile devam eden muhteşem bir platforma dönüştü. Bu sayede dezenformasyonun önüne geçiliyor, sahadan gelen tepkiler ilk elden dinleniyor ve planla­manın daha iyiye gidebilmesi yönünde reviz­yonlar için altlık oluşturuluyor.

Yeni destekleme sisteminde üç ana baş­lık olmakla birlikte, asıl kontrolün katsayı ve katsayı değerinde olduğu düşünülmeli.

Sistemi “vana metaforu” üzerinden bir kez daha anlatmak, konunun daha iyi anlaşılma­sını sağlayacaktır. Kapalı bir sulama siste­minde tarla başındaki bir ana borudan, tek bir vana ile suyun tarlaya bırakıldığını düşü­nün. Tarlanın istenilen parsellerine suyun transferini sağlayan ikincil borular ve vana­ları olsun. Yeni sistemde, ana borudaki vana­dan gelen su miktarını “katsayı değeri” (244 TL), ikincil boruların vanalarını ise katsa­yılara benzetebilirsiniz. Tarıma aktarılacak toplam destek miktarı ana vana ile ayarlana­bilir. Örneğin, 244 TL’yi 300 TL’ye yükselt­tiğinizde, katsayılarına göre tüm destekleme kalemlerine bu artış yansıyacaktır. İsterse­niz ikincil vanaların ayarlarını (katsayıları) değiştirerek, öncelikli veya stratejik ürünle­re, sahalara veya araçlara yapılan transferleri değiştirebilirsiniz.

Böylece üretim sezonu başlamadan katsa­yıları ve katsayı değerini tespit ederek devasa bir sektörü çok daha kolay bir şekilde yönete­bilmek ve farklı senaryoların muhtemel etki­lerini anlayabilmek mümkün hale gelmiştir. Aslında farklı üretim sezonlarına göre, yıl bo­yunca katsayılarla oynayarak daha dinamik bir yapı oluşturulabilir.

Nelere dikkat edilmeli?

Yeni model uygulamaya geçmeden hazırla­nan ve ilk uygulamaları başarıyla devam eden örgütlenme, sözleşmeli üretim, kayıtlılık, ÇKS, tarım sayımı, arazi yönetimi, OTB’ler, sistemin önemli unsurları.

Birinci derecede başarılı 105 örgütün açık­lanması ve bunlara sağlanacak avantajların somut hale gelmesi önemli bir gelişme. TAR­SİM’de bu örgütlere ilave indirimler yapıla­cak olması başarılı örgütleri teşvik edecektir.

Güçlü örgütler hem mikro hem de makro düzeyde planlamaya daha fazla katkı sağla­yacaklardır. Devlet, planlamanın ve destek­leme mekanizmasının yükünü, olabildiğin­ce, kademeli olarak tarımsal örgütlere devre­debilir. Bu yaz başlayacak olan Tarım Sayımı, nüfus sayımında olduğu gibi bir fotoğraf çeki­minden çok anlık güncellemelerin yapılabil­diği bir video çekimine dönüştürülmeli. Ta­rımsal Planlama Kurulu’nun etkinliği, güncel veritabanları üzerinden yapay zekâ destekli karar sistemleri yardımıyla artırılabilir. Hay­vansal üretim planlamasında ilk yıl tamam­landı. Etkileri ve sonuçları dikkatlice tartı­şılmalı.