Yeni sürüm ‘2.0 politikacı’lar
Dünya bu kadar hızla değişirken, siyasetçi profillerin değişmemesi mümkün mü?
Elbette hayır.
Elbette, bu nedenle dünyanın her yerinde siyasetçiler ve siyasetçilerin söylemleri de değişti. Adeta yeni sürüm politikacılar artık yönetiyor dünyayı…
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ve daha sonra ulusal seçimlerde işbaşına gelen yeni sürüm politikacılar yönetiyor Avrupa Birliği’ni artık.
Son olarak iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Donald Trump resmen ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu, yeni sürüm politikacıların en son örneği olarak. Donald Trump’ın ABD’nin 47. başkanı olma törenine davet ettiği liderlerin tamamı yeni sürüm politikacılar.
Yemin töreninde yaptığı konuşmada, Amerika’nın altın çağının şimdi başladığını söyleyen Trump, “Şu andan itibaren Amerika'nın düşüşü sona ermiştir. Onu zafer ve başarının yeni zirvelerine taşıyacağız. Başaramayacağımız hiçbir hayal yok. Kırılmayacağız. Başarısız olmayacağız” diyerek, tam bir ‘yeni sürüm popülist politikacı’ profili çizdi.
ABD Başkanı Trump ‘başkanlık yemin töreni’ne Çin Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Macaristan Başbakanı Viktor Orban davet edildi.
Yemin töreni için AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’i davet göndermeyen Trump, AB ülkelerinden Belçika’nın son seçimlerde ikinci sıraya yerleşen ırkçı partisi Vlaams Belang’ın lideri Tom Van Grieken’i, Hollanda’nın aşırı sağcı siyasetçisi Geert Wilders’i ve Almanya’nın yıldızı parlayan ırkçı partisi Alternatif fur Deutscland (AfD) lideri Alice Weidel’ı davet etti.
Almanya’da 23 Şubat günü yapılacak erken genel seçimlerde anketlere göre en güçlü ikinci parti konumundaki aşırı sağcı ‘Almanya için Alternatif’ (AfD) partisi, Almanya’da en fazla tartışma yaratan parti oldu.
Almanya için tehlike çanları çalıyor
AfD parti kongresinde oy birliği ile ‘başbakan adaylığı’na seçilen Alice Weidel, ‘kitlesel tersine göç’ hedefinin altını çizdi.
Sosyal bilimlerde, “hayatlarının belli bir bölümünü yurt dışında geçirmiş insanların geldikleri ülkelere dönmeleri” için kullanılan ‘Remigration’ kavramını AfD lideri sıkça kullandı. “Size şunu açıkça söyleyeyim: Bunun adı tersine göçse tersine göçtür!” diyerek ırk ayrımı yapan Alice Weidel, Sri Lankalı bir film yapımcısı olan Sarah Bossard adlı bir kadın ile resmi olarak eşcinsel ilişki yaşıyor.
Cinsiyet ayrımcılığı yapan ancak kendi eşcinsel kimliğini gizlemeyen Weidel ‘queer’ bir kimliği ise reddediyor. Sri Lanka kökenli partneriyle iki çocuk büyüten 45 yaşındaki siyasetçi, konuşmasında Almanya'da üniversitelerin ‘queer-woke kadro ocaklarına’ dönüştüğünü savundu. Parti lideri, iktidara geldiklerinde "tüm toplumsal cinsiyet çalışmalarını kapatacaklarını ve profesörleri de kapı dışarı edeceklerini" söyledi.
Almanya’da iç güvenlik sorunları başta olmak üzere pek çok toplumsal ve ekonomik problemden göçmenleri sorumlu tutan Alice Weidel, iktidara gelmelerinden sonraki “ilk 100 gün içinde sınırların kapatılarak, kitlesel geri gönderilmelerin organize edileceği” vaadinde bulundu.
AB’den ve eurodan çıkma sözü
Almanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması gerektiğini ve para birimi Euro Bölgesi'nden ayrılmasını savunan ırkçı parti AfD, “Alman Markı’nı geri getirme” hedefini açıkladı.
Alice Weidel kendilerine açık destek veren ABD Başkanı Trump’ın ekibinde yer alan dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’a, özel teşekkür etti. AfD kongresini canlı X üzerinden canlı yayımladığı için Musk’ı ‘ifade özgürlüğü kahramanı’ ilan etti.
Yenilenebilir enerjiye de karşı
İklim değişikliğine ilişkin bulguları reddeden AfD, nükleer enerjinin yeniden devreye sokulması ve kömürlü termik santrallerden daha uzun süre yararlanılmasından yana olduklarını açıkladı. Yenilenebilir enerjiye karşı olduklarını vurgulayan Weidel, parti tabanına seslenerek, “Biz dümende olduğumuzda tüm rüzgâr türbinlerini yıkacağız! Kahrolsun bu utanç yel değirmenleri!” sözleri kongrede büyük destek gördü.
Hem uluslararası hem toplumsal hem de iktisadi olarak ayakları yere basmayan, gerçekçilikten uzak, popülist söylemler kullanan ‘yeni sürüm 2.0 politikacı’ları dünyanın her ülkesinde iktidar koltuklarına oturmaya hazırlanıyor…