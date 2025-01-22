Yeni sürüm ‘2.0 politikacı’lar

Dünya bu kadar hızla değişirken, siyasetçi profillerin değişmemesi mümkün mü?

Elbette hayır.

Elbette, bu nedenle dünyanın her yerinde siyasetçiler ve siyasetçilerin söylemleri de de­ğişti. Adeta yeni sürüm politikacılar artık yö­netiyor dünyayı…

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ve daha sonra ulusal seçimlerde işbaşına ge­len yeni sürüm politikacılar yönetiyor Avrupa Birliği’ni artık.

Son olarak iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Donald Trump resmen ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu, ye­ni sürüm politikacıların en son örneği olarak. Donald Trump’ın ABD’nin 47. başkanı olma törenine davet ettiği liderlerin tamamı yeni sürüm politikacılar.

Yemin töreninde yaptığı konuşmada, Ame­rika’nın altın çağının şimdi başladığını söyle­yen Trump, “Şu andan itibaren Amerika'nın düşüşü sona ermiştir. Onu zafer ve başarının yeni zirvelerine taşıyacağız. Başaramayacağı­mız hiçbir hayal yok. Kırılmayacağız. Başarı­sız olmayacağız” diyerek, tam bir ‘yeni sürüm popülist politikacı’ profili çizdi.

ABD Başkanı Trump ‘başkanlık yemin tö­reni’ne Çin Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yar­dımcısı Han Zheng, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, İtalya Başbakanı Giorgia Melo­ni, Macaristan Başbakanı Viktor Orban davet edildi.

Yemin töreni için AB Komisyonu Başka­nı Ursula Von der Leyen’i davet gönderme­yen Trump, AB ülkelerinden Belçika’nın son seçimlerde ikinci sıraya yerleşen ırkçı parti­si Vlaams Belang’ın lideri Tom Van Grieken’i, Hollanda’nın aşırı sağcı siyasetçisi Geert Wil­ders’i ve Almanya’nın yıldızı parlayan ırkçı partisi Alternatif fur Deutscland (AfD) lideri Alice Weidel’ı davet etti.

Almanya’da 23 Şubat günü yapılacak erken genel seçimlerde anketlere göre en güçlü ikin­ci parti konumundaki aşırı sağcı ‘Almanya için Alternatif’ (AfD) partisi, Almanya’da en fazla tartışma yaratan parti oldu.

Almanya için tehlike çanları çalıyor

AfD parti kongresinde oy birliği ile ‘başbakan adaylığı’na seçilen Alice Weidel, ‘kitlesel tersi­ne göç’ hedefinin altını çizdi.

Sosyal bilimlerde, “hayatlarının belli bir bö­lümünü yurt dışında geçirmiş insanların gel­dikleri ülkelere dönmeleri” için kullanılan ‘Remigration’ kavramını AfD lideri sıkça kul­landı. “Size şunu açıkça söyleyeyim: Bunun adı tersine göçse tersine göçtür!” diyerek ırk ayrımı yapan Alice Weidel, Sri Lankalı bir film yapımcısı olan Sarah Bossard adlı bir kadın ile resmi olarak eşcinsel ilişki yaşıyor.

Cinsiyet ayrımcılığı yapan ancak kendi eş­cinsel kimliğini gizlemeyen Weidel ‘queer’ bir kimliği ise reddediyor. Sri Lanka köken­li partneriyle iki çocuk büyüten 45 yaşındaki siyasetçi, konuşmasında Almanya'da üniver­sitelerin ‘queer-woke kadro ocaklarına’ dö­nüştüğünü savundu. Parti lideri, iktidara gel­diklerinde "tüm toplumsal cinsiyet çalışma­larını kapatacaklarını ve profesörleri de kapı dışarı edeceklerini" söyledi.

Almanya’da iç güvenlik sorunları başta olmak üzere pek çok toplumsal ve ekonomik problem­den göçmenleri sorumlu tutan Alice Weidel, ik­tidara gelmelerinden sonraki “ilk 100 gün için­de sınırların kapatılarak, kitlesel geri gönderil­melerin organize edileceği” vaadinde bulundu.

AB’den ve eurodan çıkma sözü

Almanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması gerektiğini ve para birimi Euro Bölgesi'nden ay­rılmasını savunan ırkçı parti AfD, “Alman Mar­kı’nı geri getirme” hedefini açıkladı.

Alice Weidel kendilerine açık destek veren ABD Başkanı Trump’ın ekibinde yer alan dün­yanın en zengin insanlarından Elon Musk’a, özel teşekkür etti. AfD kongresini canlı X üze­rinden canlı yayımladığı için Musk’ı ‘ifade öz­gürlüğü kahramanı’ ilan etti.

Yenilenebilir enerjiye de karşı

İklim değişikliğine ilişkin bulguları redde­den AfD, nükleer enerjinin yeniden devreye sokulması ve kömürlü termik santrallerden daha uzun süre yararlanılmasından yana ol­duklarını açıkladı. Yenilenebilir enerjiye kar­şı olduklarını vurgulayan Weidel, parti taba­nına seslenerek, “Biz dümende olduğumuzda tüm rüzgâr türbinlerini yıkacağız! Kahrolsun bu utanç yel değirmenleri!” sözleri kongrede büyük destek gördü.

Hem uluslararası hem toplumsal hem de ik­tisadi olarak ayakları yere basmayan, gerçekçi­likten uzak, popülist söylemler kullanan ‘yeni sürüm 2.0 politikacı’ları dünyanın her ülkesin­de iktidar koltuklarına oturmaya hazırlanıyor…