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Yeni sürüm Almanya

Fikret AYDEMİR
Fikret AYDEMİR [email protected]

Avrupa Birli­ği’nin (AB) en güçlü ekonomisine sahip Almanya’da 23 Şubat’ta yapı­lan erken genel se­çimlerden yeni ko­alisyon hükümeti çıktı. Hristiyan de­mokratlar ve sos­yal demokratların hükümet programında Türki­ye’ye “demokrasi değerleri” hatırlatması yapıldı.

Hristiyan demokrat birlik partileri CDU/CSU ile sosyal demokrat parti SPD’den olu­şan ve CDU lideri Friedrich Merz’in başbakanlığında ku­rulması beklenen yeni koalis­yon hükümetinin, 28 Nisan ve 30 Nisan tarihlerinde parti­lerin kongrelerinde yapılacak oylamalardan sonra 6 Mayıs’ta “işbaşı yapması” bekleniyor.

Başkent Berlin’de açıkla­nan 146 sayfalık yeni koalis­yon hükümeti programında, Türkiye’ye “dış politika” ve “AB’nin dünyadaki rolü” bö­lümlerinde yer verildi. Koa­lisyon programının “dış poli­tika” başlığı altında, “NATO içinde önemli bir stratejik or­tak, AB’nin komşusu ve Orta­doğu’da etkili bir aktör” ola­rak nitelendirilen Türkiye, “güvenlik politikaları, göç yö­netimi ve jeopolitik değerlen­dirmelerde birlikte hareket etmek isteği” dile getirildi.

Almanya açısından Türki­ye’de “Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarındaki durumda esaslı bir iyileşme, bizim için mer­kezi bir unsurdur” vurgusu yapıldı.

Almanya’nın hükümet prog­ramında “AB’nin dünyadaki rolü” başlığı altında AB üyeli­ğine aday ülkelerin durumları­na da yer verildi. Türkiye için “AB ile Türkiye arasındaki iliş­kiler özel stratejik önem taşı­maktadır. Türkiye’nin AB’nin değerler düzeninden giderek daha da uzaklaşmasını üzün­tüyle karşılamaktayız” ifade­lerine yer verildi.

Avrupa siyaset sahnesin­de yeniden güçlü bir konum almayı hedefleyen AB’nin lo­komotifi Almanya’da kurulan yeni koalisyon hükümetinin aşırı sağcı AfD’nin (Almanya için Alternatif ) etkisiyle özel­likle yabancılar yasası ve sos­yal haklar konusunda bir hat­ta birkaç adım geriye gidecek.

Koalisyon hükümeti anlaş­masının hedeflerini açıklayan CDU lideri Friedrich Merz, “Ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak, göç sorununu çöz­mek, devleti kapsamlı bir şe­kilde dijitalleştirerek moder­nize etmek istiyoruz. Özetle Almanya’yı yeniden zirveye taşımak istiyoruz” dedi.

Hızlı vatandaşlık kalkıyor

Koalisyon sözleşmesinde beş yılda Alman vatandaşlığı­na geçiş ve çifte vatandaşlık hakkı korunurken, hızlı vatan­daşlığın kaldırılması konusun­da uzlaşı sağlandı. Koalisyon partilerinin üzerinde uzlaştı­ğı başlıklardan, kamuoyunda “turbo vatandaşlık” olarak bi­linen uygulaması kaldırılıyor. Sadece üç yılda Alman vatan­daşlığı kazanma hakkı sağla­yan düzenleme geçtiğimiz yaz yürürlüğe girmişti.

Koalisyon sözleşmesinin anlatıldığı toplantıda konuşan Merz, dış sınır koruma sistemi kurulana kadar, düzensiz gö­çün önlenmesine yönelik bir süredir uygulanan kara sınır­larındaki denetimlere devam edileceğini belirtti.

Düzensiz göçün önüne geçil­mesi ve iltica başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması amacıyla çeşitli yasal tedbir­lerin alınacağı belirtilen koa­lisyon programında, özellikle suç işlemiş veya kamu güvenli­ği açısından risk oluşturan bi­reylerin sınır dışı edilmesinin önünün açılacağı vurgulanıyor.

Almanya’da kalma izni bu­lunmayanların sosyal yardım­larında ciddi kısıtlamalara gi­dileceğine ve geri dönüş prog­ramlarının teşvik edileceğine de yer verildi. Ayrıca, “sınırlı koruma statüsü” alan sığınma­cılar için aile birleşimi hakkı iki yıl boyunca askıya alınacak.

Sosyal yardım ödeneği kaldırılıyor

Sosyal yardım ödeneği olan “Bürgergeld” tamamen kaldırı­larak yerine daha sıkı kuralların olduğu yeni bir temel güvence modeli getirilecek. Almanya’da bu yardım, “İş Arayanlar İçin Temel Güvence” adını alacak ve sadece iş bulmak için gerek­li olan süreyi kapsayacak. İşsiz­liği önlemek amacıyla iş arama yükümlülüklerini sürekli ihlal edenlerin yardımları da tama­men kesilebilecek.

Almanya’da yaşayan yakla­şık 5 milyon “Alamancı” için “Almanya acı vatan” yeni ko­alisyon hükümetinin özellikle “göç ve göçmen politikaları”y­la daha da “acı vatan” olması artık kaçınılmaz…

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