Yeni yıl sürdürülebilirlik kararları hazır mı?

Sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda Birleşmiş Milletler uluslararası kurum ve kuruluşları, devletleri, yerel yönetimle­ri, eğitim kurumlarını, sivil toplumu, şir­ketleri ve bireyleri harekete davet ediyor. Gezegende yaşamın sürmesi için bütünsel ve kapsayıcı bir bakışla sistem değişimi­ne işaret ediyor. Sistem değişimi ise ancak kültürel bir dönüşüm ile mümkün. İş dün­yası kültürel değişimi sağlayan en etkili alanlardan biri. Sürdürülebilirlik rapor­lamaları şirketlerin gündemine hızla ve yaygınlaşarak giriyor.

Öncelikle “çevresel sürdürülebilirlik hedefleri” ve bağlantı­lı olarak da karbon ayak izi hesaplamaları üzerine çalışılıyor. Kurumların kültürün­de değişim zamanı, bir başka deyişle "sa­deleşme zamanı". Toplumsal dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam kültürü ancak böyle oluşacak. Çünkü, kurumların varlığı küre­sel ve yerel kültürel değerlerden etkilenir­ken, kültürlerin varlığı da kurumların de­ğerlerinden ve eylemlerinden etkileniyor.

Mutlu çalışanlar için sadeleşme adımları

Bu kadar çok bilgi akışı ve ayrıntılarla dolu bir dünyada yaşarken, iş ve özel ya­şamda sadeleşmek gerçekten mümkün mü? Sadeleşmek çalışanlara neden ve na­sıl mutluluk getirebilir? Nereye kadar sa­deleşebiliriz? Sınırlı dünyada insanlar sı­nırları nasıl ve neden aşıyor? Bireysel ve küresel iyileşme için neler yapabiliriz? Akademisyen, Yazar Selen Baranoğlu Po­dcast konuğum oldu. Tüm bu soruları ona sordum. İnsanın sınırları aşan tüketim hastalığını konuştuk.

Sadeleşerek daha verimli bir hayat için “alan, zaman ve bütçe ayırmak” mümkün olabilir mi? Selen Hanım “Bu gerçekten mümkün, sadeleşmek için emekli olmayı beklemeyin, iş ve şehir hayatında sadele­şebilirsiniz” diyor.

Peki sadeleşmek insana neden mutlu­luk getiriyor? İnsanı mutsuz eden aslın­da kendinden ve gerçek ihtiyaçlarından uzaklaşması. Gerçek ihtiyaçlarını fark eden insan, mutluluk yolunda önemli bir adım atmış oluyor.

Hayatımızı fazlalıklarla doldurarak kendimizden uzaklaşıyoruz. Yeni yılda sa­de yaşama geçiş için, önce yaşamınızdaki somut ve soyut fazlalıklar üzerine düşü­nün, onları listeleyin ve elemeye başlayın. İlk somut hareket, giysi dolabınızı sade­leştirmek olabilir.

Selen Hanım “Basit ve Mutlu Yaşam, Bir Dönüşüm Hikayesi” kitabında diyor ki: Dünya bize yer açsın isteriz, oysa dünyaya yer açması gereken bizizdir. Etrafımızda­ki eşya kalabalığından, tıka basa dolu do­laplardan, ağırlığı taşıyamayan raflardan, yalnızca bir adımlık yer kalmış odalardan ve zihinsel yüklerimizin kalabalığından dünya sızamaz içeriye. Hayatın adımları eşikte kalır. Onu buyur edip alsanız içeri­ye, sadeliğin ortasında söyleşseniz hayat­la, kendi sesinizi de duyacaksınız.

Öncelikleri fark etmek için çabalamak

Yeni yıl yaklaşırken eski yılı değerlen­dirip yeni kararlar alıyoruz. Bu yıl karar listenize “gerçek ihtiyaçları fark etmek” maddesini eklemeyi unutmayın. Sınırlı dünyada snırlarınızın farkında olun. Sa­deleşmek aslında önceliklerinizi fark ede­rek bilinçli ve “kasıtlı yaşamak” ve bu in­sana mulululuğun yolunu açıyor. 2025 yılında kurumların “alan, zaman, para ta­sarrufu” bilincini geliştiren eğitimlere da­ha çok yer açmasını diliyorum.

Yeni yılda Sürdürülebilir Yaşam Karar­ları alalım. Evlerimizi, ofislerimizi, zihin­lerimizi ve yaşamlarımızı sadeleştirelim. Gandhi’nin dediği gibi “Dünyada görmek istediğimiz değişimin kendisi olalım.”

* Öneriyorum

Kitap: Basit ve Mutlu Yaşam, Bir Dönü­şüm Hikayesi, Selen Baranoğlu

Podcast: Sürdürülebilir Yaşam Okulu #67 Yeni Yıl Sürdürülebilirlik Kararları: Harekete Geç, Basit ve Mutlu Yaşa