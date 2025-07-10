Yerel kalkınma için “yeni teşvikler” verilecek; Aylık sonuçlarını ölçüp/ paylaşmayacaksak “diğer teşviklere benzeyecek”…
Hedef:
İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi;
Coğrafi potansiyellerin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi;
Yerel ihtiyaçların karşılanması;
Bölgede üretimi olmayan, başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi;
Mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılılarının desteklenmesi;
Ve
Kümelenmelerin oluşturulması;
Yerel istihdamın artırılması…
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Bu amaçla;
Yeni bir teşvik programı başlatılıyor…
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Destekler:
Yatırım tutarının yüzde 15'i ve 240 milyon TL'ye kadar nakdi destek…
Veya…
Yatırım tutarının yüzde 20'si ve 240 Milyon TL'ye kadar faiz/kar patı desteği…
Ve…
Yüzde 50 oranında vergi indirimi…
KDV istisnası…
Yatırım yeri tahsisi…
Gümrük Vergisi muafiyeti
Sigorta primi isveren hissesi desteği…
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Benzer bir programı:
Yaklaşık 20 yıl önce, Kalkınma Ajansları eliyle DPT’de uygulamaya başlamıştı…
2-3 yılda bir de tekrarlanmıştı…
Sonuç ortada…
VELHASIL
Güneydoğu Anadolu Projesi…
90’lı yıllarda açıklanan 2 Eylem/Master Planı’na, “stajyer muhabir” olarak şahitlik etmiştim…
Sonrasında da:
“GAP’ta sulama projelerinin yüzde 8’i tamamlandı”, “9’u tamamlandı”, “11’i tamamlandı” gibi haberlerle, süreci sıkı takip etmiş, DÜNYA’nın manşetlerini süslemiştik…
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Plana göre, örneğin:
Sulama projeleri ve barajlar (ucuz enerji) sayesinde gelişecek tarım ve tarımsal sanayi ile yerel kalkınma sağlanacak;
5 milyon kişiye iş imkanı yaratılacaktı…
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Büyük teşvikler verildi; büyük paralar harcandı…
Aylık sonuçlar ölçülüp/paylaşılmayınca, “birçok teşviğin götürüsü” getirisini katladı…