Yerel kalkınma için “yeni teşvikler” verilecek; Aylık sonuçlarını ölçüp/ paylaşmayacaksak “diğer teşviklere benzeyecek”…

Hedef:

İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi­nin yükseltilmesi;

Coğrafi potansiyellerin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi;

Yerel ihtiyaçların karşılanması;

Bölgede üretimi olmayan, başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi;

Mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılıları­nın desteklenmesi;

Ve

Kümelenmelerin oluşturulması;

Yerel istihdamın artırılması…

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Bu amaçla;

Yeni bir teşvik programı başlatılıyor…

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Destekler:

Yatırım tutarının yüzde 15'i ve 240 milyon TL'ye kadar nakdi destek…

Veya…

Yatırım tutarının yüzde 20'si ve 240 Milyon TL'ye kadar faiz/kar patı desteği…

Ve…

Yüzde 50 oranında vergi indirimi…

KDV istisnası…

Yatırım yeri tahsisi…

Gümrük Vergisi muafiyeti

Sigorta primi isveren hissesi desteği…

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Benzer bir programı:

Yaklaşık 20 yıl önce, Kalkınma Ajansları eliyle DPT’de uygulamaya başlamıştı…

2-3 yılda bir de tekrarlanmıştı…

Sonuç ortada…

VELHASIL

Güneydoğu Anadolu Projesi…

90’lı yıllarda açıklanan 2 Eylem/Master Pla­nı’na, “stajyer muhabir” olarak şahitlik etmiş­tim…

Sonrasında da:

“GAP’ta sulama projelerinin yüzde 8’i ta­mamlandı”, “9’u tamamlandı”, “11’i tamam­landı” gibi haberlerle, süreci sıkı takip etmiş, DÜNYA’nın manşetlerini süslemiştik…

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Plana göre, örneğin:

Sulama projeleri ve barajlar (ucuz enerji) sa­yesinde gelişecek tarım ve tarımsal sanayi ile yerel kalkınma sağlanacak;

5 milyon kişiye iş imkanı yaratılacaktı…

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Büyük teşvikler verildi; büyük paralar har­candı…

Aylık sonuçlar ölçülüp/paylaşılmayınca, “birçok teşviğin götürüsü” getirisini katladı…