“Yerli ilaç da geliştireceğiz” gibi sloganları, gerçeğe dönüştürmek için…
Dün de, cari açığımızdaki büyümeyi konuştuk… 10 yıllardır yaptığımız gibi…
Türkçesi:
10 yıllardır ürettiğimiz, tükettiğimizi karşılayamıyor… Ve gemi, borçla (başkasının tasarrufuyla) yürüyebiliyor…
***
Kamu gelirlerini de tüketimle artırabiliyoruz…
Üretimle artırmanın, yollarını zorlamıyoruz…
Örneğin:
“Katma değeri yüksek yerli ürün” geliştirmede sloganda kalıyoruz… Yanlışları tekrarlayıp, farklı sonuç bekliyoruz…
***
Sonuçta: Ekonomiyi gerileten, kısır döngüde, yön bulmakta daha da zorlanıyoruz… Yüksek açık/ borç ile baş başa kalıp, kalkınma ve dolayısıyla refahtan uzaklaşıyoruz…
***
Slogana örnek mi? “Yerli ilaç geliştireceğiz”
***
Tabi ki, insanoğlunun geliştirme kabiliyeti, aklı var… O kabiliyeti açığa çıkarmak ve potansiyeli değerlendirmek için yetenekleri geliştirmek gerekiyor… Yetenek geliştirebilmenin temelinde ise:“Nitelikli eğitim” yatıyor…
***
Kısacası: Geliştirebilmek için sadece finansal sermaye yetmiyor… Başarıyı, “nitelikli beşeri sermaye” getiriyor…
VELHASIL
Şanslıyız…
Üretmek, hatta dünya ihtiyacına göre geliştirip üretmek, 1 koyup “bin katma değer” yaratmak için, tüm gücüyle çabalayanlarımız da var…
***
Örnek mi?
İlaç üretimi gerçekleştiren; kimya devi Almanya dahil 25 ülkeye ilaç ihraç etmeye de başlayan; 150 milyon dolarlık ciroya ulaşan ve bini aşkın çalışanla, Ar-Ge biriminde onkoloji, kardiyoloji, sinir sistemi hastalıklarına yönelik ilaç geliştirmeye odaklanan Humanis İlaç’ın başarı hikayesi…
***
Humanis’in de aralarında bulunduğu birçok şirketi çatısı altında toplayan Saya Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi’ye sordum, açıklarımızı “yaratacağı yüksek katma değer ile” kapatabilecek ilaç sektöründe Türkiye’nin potansiyelini…
Özetle:
“Molekül araştırmalarının maliyeti oldukça yüksek…
Başarı için, kamunun bu alanda yatırımcı olması veya yatırımcıya/geliştirene ciddi destekler vermesi gerekiyor…”
***
(Nitelikli ve pahalı olamayan/fırsat eşitliğine dayalı eğitimle, beşeri sermayeni güçlendirirsen; ve çalışmalarını geliştirebileceği bir yatırım iklimi oluşturursan neler kazanırsın? Yarın, diğer bir somut örnekle anlatmaya çalışacağım…)
