“Yerli ilaç da geliştireceğiz” gibi sloganları, gerçeğe dönüştürmek için…

Dün de, cari açığımız­daki büyümeyi ko­nuştuk… 10 yıllardır yap­tığımız gibi…

Türkçesi:

10 yıllardır ürettiğimiz, tükettiğimizi karşılaya­mıyor… Ve gemi, borçla (başkasının tasarrufuyla) yürüyebiliyor…

***

Kamu gelirlerini de tü­ketimle artırabiliyoruz…

Üretimle artırmanın, yollarını zorlamıyoruz…

Örneğin:

“Katma değeri yüksek yerli ürün” geliştirmede sloganda ka­lıyoruz… Yanlışları tekrarlayıp, farklı sonuç bekliyoruz…

***

Sonuçta: Ekonomiyi gerileten, kısır döngüde, yön bulmakta da­ha da zorlanıyoruz… Yüksek açık/ borç ile baş başa kalıp, kalkınma ve dolayısıyla refahtan uzakla­şıyoruz…

***

Slogana örnek mi? “Yerli ilaç ge­liştireceğiz”

***

Tabi ki, insanoğlunun geliştirme kabiliyeti, aklı var… O kabiliyeti açığa çıkarmak ve potansiyeli de­ğerlendirmek için yetenekleri ge­liştirmek gerekiyor… Yetenek ge­liştirebilmenin temelinde ise:“Ni­telikli eğitim” yatıyor…

***

Kısacası: Geliştirebilmek için sadece finansal sermaye yetmi­yor… Başarıyı, “nitelikli beşeri ser­maye” getiriyor…

VELHASIL

Şanslıyız…

Üretmek, hatta dünya ihtiyacına göre geliştirip üretmek, 1 koyup “bin kat­ma değer” yaratmak için, tüm gücüyle çabalayanlarımız da var…

***

Örnek mi?

İlaç üretimi gerçekleştiren; kimya devi Almanya dahil 25 ülkeye ilaç ihraç etmeye de başlayan; 150 milyon dolarlık ciroya ulaşan ve bini aşkın ça­lışanla, Ar-Ge biriminde onko­loji, kardiyoloji, sinir sistemi hastalıklarına yönelik ilaç ge­liştirmeye odaklanan Humanis İlaç’ın başarı hikayesi…

***

Humanis’in de aralarında bulunduğu birçok şirketi çatı­sı altında toplayan Saya Hol­ding’in Yönetim Kurulu Baş­kanı Cem Mengi’ye sordum, açıklarımızı “yaratacağı yük­sek katma değer ile” kapatabi­lecek ilaç sektöründe Türki­ye’nin potansiyelini…

Özetle:

“Molekül araştırmaları­nın maliyeti oldukça yük­sek…

Başarı için, kamunun bu alanda yatırımcı olması ve­ya yatırımcıya/geliştirene ciddi destekler vermesi ge­rekiyor…”

***

(Nitelikli ve pahalı ola­mayan/fırsat eşitliğine da­yalı eğitimle, beşeri ser­mayeni güçlendirirsen; ve çalışmalarını geliştirebileceği bir yatırım iklimi oluşturursan neler kazanırsın? Yarın, diğer bir somut örnekle anlatmaya çalışacağım…)