Yeşil ekonominin yarattığı yeni işler
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “Dünya İstihdam ve Sosyal Durum 2018” raporu, doğru politikalar uygulamaya konulursa yeşil ekonominin 2030 yılına kadar dünya genelinde 24 milyon yeni iş yaratacağını belirtiyordu.
Üretim ve enerji kullanım alanlarında alınacak önlemler ile Amerika’da 2 milyon, Asya ve Pasifik’te 14 milyon ve Avrupa’da ise 3 milyon net iş yaratılmış olacak. ILO Genel Direktör Yardımcısı Deborah Greenfield “Yeşil ekonomi milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasını ve gelecek nesiller için daha iyi geçim imkanları sağlayabilir.” demişti. Rapor ülkeleri acil önlem almaya çağırıyordu:
Yeşil ekonomiye geçiş için çalışanlara gerekli becerileri kazandırın ve yeni işlere geçişlerini kolaylaştıran, yoksulluğun önlenmesine katkıda bulunan ve haneler ve toplumların kırılganlığını azaltan sosyal korumayı sağlayın.
Gençler yeni işlere hazırlanıyor
Türkiye’de kurumlar çalışanlarına yeşil beceriler kazandıran eğitimlere yöneliyor, üniversiteler bu amaçla özel çalışmalar yapıyor, sivil toplum ve mesleki kuruluşlar ise akademi ile ortaklaşa sertifika programları oluşturuyor. Gençler de yeni işlere hazırlanmak için çalışıyorlar. Sürdürülebilirlik bilincini ve liderlik potansiyelini güçlendirerek gençleri sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirmek için 2023 yılında yola çıkan “Green for Youth” da bunlardan biri.
Türkiye’de beş binden fazla kişiye ulaştı, seksenden fazla proje yürüttü ve sürdürülebilirlik temalı etkinliklerle yüzlerce kişiye ilham verdi. Kurucusu Yıldız Tuana Karaca harekete geçişini şöyle anlatıyor: “Etki yaratma isteğimin en önemli faktörlerinden biri, Hatay’da depremin etkilerinin en yoğun hissedildiği dezavantajlı bir bölgede yaşamanın getirdiği sorumluluk duygusuydu. Bu beni daha da güçlendirdi ve motive etti. Tek başıma çıktığım yolculuk 14 şehirde 39 liseli ile devam ediyor.’’ Bu gençlik hareketi, sürdürülebilirlik ve iş dünyasının geleceğini ele almak için 3 Mayıs 2025 günü 2. Green for Youth Zirvesi düzenliyor. Zirvede “Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik” oturumunda ben de “Sürdürülebilirlik kimin işi?” başlıklı bir konuşma yapıyorum.
Sürdürülebilirlik kimin işi?
İşte, sürdürülebilirlik ile ilgili Avrupa şirketlerinin aktif olarak işe alım yaptığı en çok talep gören sadede birkaç iş unvanı: Chief Sustainability Officer CSO; kurumun sürdürülebilirlik çabalarını denetliyor ve koordine ediyor. Kurumsal Sorumluluk Yöneticisi; iş uygulamalarının iklim hedefleri ve sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumluluğunu sağlıyor. Sürdürülebilir Operasyonlar Müdürü; sürdürülebilirlik için günlük iş ve üretim süreçlerini optimize ediyor.
Çevre Politikası Direktörü; çevresel sürdürülebilirlik için kurumsal stratejiler ve politikalar oluşturuyor. Sürdürülebilir Marka Stratejisti; sürdürülebilirliği şirketin özüne entegre eden marka stratejileri geliştiriyor. ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) Analisti; şirketin çevresel ve sosyal performansını değerlendiriyor.
Etik Uyumluluk Görevlisi; iş süreçlerinin etik standartlarla uyumluluğunu sağlıyor. Sürdürülebilirlik Veri Analisti; sürdürülebilirlik kararlarına yönelik çevresel verileri analiz ediyor. Sürdürülebilir İnovasyon Lideri; sürdürülebilirlik ve sosyal etki için yenilikçi projelere liderlik ediyor. Etki Ölçüm Yöneticisi; girişimlerin sosyal ve çevresel etkisini geliştiren stratejileri koordine ediyor.
Dünyada sürdürülebilirlik ile ilgili yeni kariyer fırsatları hızla gelişirken, siz bu değişimin neresindesiniz? Peki, sürdürülebilirlik gerçekten kimin işi?