Yeşil enerji kaynağı olarak tarımsal voltaikler
Mevcut küresel sistem, sürekli ve artan tüketim üzerine kurulu. Son yüzyılda, tarihte hiç olmadığı kadar dünya nüfusu artarken, kişi başına tüketim de katlandı. Sonuç, küresel ısınmayla gelen iklim değişikliği ve çevre felaketleri.
Gıda mı, enerji mi, su mu? Birini diğerine tercih edemiyorsunuz değil mi? Son yılların yükselen sistemi tarımsal voltaikler ile üçü bir arada verimlilik artışı sağlamanız mümkün.
Türkiye’nin yeşil enerji karnesi
Bu açıdan ülke olarak karnemiz fena sayılmaz. Enerjide yüzde 68 oranında dışa bağımlı bir ülke olarak yeşil enerji ile bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da 5. ve dünyada 11. sıradayız. Güneş ve rüzgar enerjisi panellerinin üretiminde yerlilik oranı da çok yüksek.
Ülkemizde elektrik üretiminin 2/3’ünden fazlası, hanelerde kullanılan elektriğin ise tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor.
Konya Karapınar’da 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki güneş enerjisi sistemi (GES) Türkiye’nin en büyüğü ve dünyada 5. sırada. Bin 350 MW’lık kapasitesi ile ülke kapasitemizin yüzde 10’ununa sahip.
Tarım GES’ler
Gıda enflasyonunun önemli bir nedeni olan tarımsal üretim maliyetleri içinde enerji büyük bir paya sahip. Özellikle teknoloji kullanımı arttıkça enerji tüketimi de artıyor. Bunun sonucunda, iklim değişiminin de getirdiği yasal düzenlemeler ve enerji maliyetlerini düşürme çabaları, özellikle tarım GES’lere olan ilgiyi artırıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, enerji giderlerini azaltmak amacıyla IPARD Programı kapsamında tarım işletmelerine, yenilenebilir enerji yatırımları (güneş enerjisi, rüzgâr, biyokütle ve jeotermal enerji) için yüzde 75’e varan hibe desteği sağlandıklarını belirtiyor.
Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede sulama kanalları üzerine GES’ler kuruluyor. İlk yatırım maliyeti yüksek olmakla birlikte bunun çok sayıda avantajı var. Buharlaşmayı önleyerek su kaybını azaltması, ucuz enerji, daha az sivrisinek ve Adana örneğinde maalesef sıklıkla gördüğümüz boğulma vakalarının önlenmesi gibi avantajları zikredilebilir.
Keban Baraj Gölü’ne kurulan 2 MW kapasiteli Kuzova Yüzer Güneş Enerjisi Santralı bir başka başarılı örnek.
Tarımsal voltaikler
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş panelleri altında hayvancılık ve ürün yetiştirme de giderek yaygınlaşıyor. Buna tarımsal voltaik (agrivoltaic) de deniyor.
GES’ler geniş araziler üzerine kurulduğundan, iyi bir projelendirme ile bitkisel ve hayvansal üretim yapılarak iyi bir kaynak yönetimi sağlayabilir. Gölgede yetişebilen, serin iklim isteyen ürünler için GES panellerinin altları uygun ortam oluşturur. Ayrıca daha serin olduğundan toprağın nem kaybı da azaltır. Böylece 2/3 oranında su tasarrufu sağlayabilir.
Çorak olan alanlar üzerine kurulu birçok GES’in altında otlanma oluştuğu ve hayvanların otlatılabildiği görülüyor. Böylece hayvanlar için daha serin bir ortam da sağlanmış oluyor.
Tarımsal voltaikler, bir yandan çok daha az karbon emisyonuna neden olurken diğer yandan verimlilik artışı da sağlıyorlar. Bazı GES’ler ayçiçeği -diğer adıyla günebakan-gibi güneşi takip edebiliyor.
GES’lerde üretilen elektrik enerjisi, tarım işletmelerinde, basınçlı sulamada, seraların iklimlendirilmesinde, soğuk hava depolarında, aydınlatmada, otomasyon sistemlerinde ve paketleme tesislerinde kullanılabiliyor. Son yaşanan zirai don gibi afetlerde GES’lerin sağladığı enerji ile zarar azaltılabilir. Ayrıca modern mantarhanelerde, yüksek enerji ihtiyacından dolayı GES’lerden yararlanılıyor.
Ezcümle; GES kurulum maliyetlerinin düşmesi ve devlet teşvikleri, bir yandan daha ucuz enerji temini ve daha düşük karbon emisyonu, diğer yandan başta sulama olmak üzere tarımsal kaynakların daha etkin kullanılabilmesi fırsatlarını sunuyor.