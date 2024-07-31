Yeşil zenginlik caiz mi?

Doğayı merkeze koyan yeşil ekonomi, ye­ni fırsatlarla “yeşil zenginleri” yaratıyor. Londra Menkul Kıymetler Borsası’na göre ye­şil ekonomi teknoloji dışındaki tüm sektörle­ri geride bırakarak yılda yüzde 14 büyüyor, iş­lem hacmi 7 trilyon dolar.

Dünya Ekonomik Forumu’na göre gelişmekte olan ülkelerin ik­lim finansmanı için yıllık 4 trilyon dolara ihti­yaç var, parayı veren düdüğü çalar, “kurumsal mafyacılığın” modern adı “yoksul ülkelerin ik­lim finansmancılığı.”

Sosyal faydası eksik sosyal girişimler

Wevamaker Impact Güneydoğu Asya’da inşaatlara yönelik karbon çözümleri üreten teknoloji yatırımından 100 milyon dolar kazan­dı. Pirincin karbon ayak izini düşürmek, algler­den protein, çok yıllık buğday, düşük emisyonlu gübre, zeytin çekirdeğinden plastik. Yeşil icatla­rın en makbulü karbonu düşürecek teknolojiler. Statista’ya göre karbon azaltımı çalışan küresel ilk 20 şirketin toplam değeri 140 milyar dolar.

Oxford Economics’e göre yeşil ekonominin potansiyeli 10,3 trilyon dolar. Sadece teknolo­jiler değil, iklim fırsatçısı “fikiristler” de çok kazananlardan. “Sosyal faydası eksik “sosyal girişimler” havalı, davetkâr. Girişimlerin fay­dası tartışıladursun cemiyetin soylu hanımla­rının, yenilikçi iş dünyasının gözbebeği her tür­den yeşil girişim. İklim inkârcılarına göre iklim değişikliğine dair kazançların tümü lüzumsuz, faydacı, caiz değil, hatta yatırımcılar ganimetçi.

Yeni hayvancılık destekleme modelinden çalışana ödül

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da sıklıkla tekrarladığı üzere son yıllarda tarım­sal stratejiler ve destekler gıda arz talep denge­sini dikkate alarak “iklim değişikliği kaynaklı riskleri yönetme, performansı yükseltme, veri­mi artırma temelli planlanıyor. Tarımsal Üre­timde Planlı Dönemle başlayan değişim rüzgâ­rı, “hayvancılıkta planlı üretim kapsamında ye­ni destekleme modeliyle” devam ediyor.

Performansını artır pirimi al

Desteklerin 3 yıllık açıklanması üreticile­rin uzun vadeli program yapabilmelerini sağ­larken, gıda fiyatları için de istikrar vadediyor. En önemli değişikliklerden biri destekleme tu­tarlarının katsayılar üzerinden belirlenmesi. Bu sayede hevesini işine yansıtabilenler, per­formansını yükseltenler ve disiplinli çalışanlar ödüllendirilecek. “Ne kadar ekmek o kadar köf­te.” plaza insan kaynakları usulleri tarıma gel­diyse belki yakında tarlada çiftçi motivasyonu için “happy hourlar” da yapılır.

Kırsalda kadının adı/ gücü var

Hayvancılık yapan aile işletmelerine, kadın ve gençlere verilen desteklerin artırılmasıyla, kırsalda aile varlığının güçlendirilmesi amaç­lanıyor. Uzun vadede “kırsalda kadın varsa ai­le var” stratejisi desteklenerek, kırsalın gelecek demografisi de tasarlanıyor.

Verimli aile işletmeleri

İklim değişikliği ve maliyet problemleriyle uğraşan aile çiftliklerinde sürekli veterinerlik hizmeti alamamaktan kaynaklı buzağı ve sığır kayıp oranları çok yüksek. En büyük sorunlar­dan biri verim düşüklüğü. Verimlilik kriterle­rini sağlayan bir aile işletmesi eskiden buzağı başına 2 bin 68 TL destek alırken, yeni düzen­lemeyle 5 bin 700 TL alabilecek. Hâlihazırda ari aile işletmeleri 28 bin 680 TL destek artık 77 bin TL’ye kadar ulaşabilecek.

Ari işletmele­rin çoğalması gıda güvenliği ve arz talep dengesi için çok önemli. Mevcut durumda 100 baş anaç koyun varlığına sahip bir aile işletmesi önce­den; 45 bin 400 TL destek alırken yeni model­de, çeşitli başlıklarda toplam 85 bin 200 TL des­tek alabilecek. 100 adet kovana sahip bir arıcı da 6 bin TL yerine 19 bin TL destek alabilecek.

Verine göre konuş

Yumaklı; “ülkenin gıda ihtiyacı yurt içi üre­timle karşılanmalı” derken, tarımın en önemli hammaddesi olan “doğru veriye de dikkat çeki­yor. Amaç verinin gücü ve planlamayla hem üre­ticiyi hem de sofrayı korumak. Sektör temsilci­lerine göre bu yıl yüzde 50’lere varan rekolte kaybının yaşandığı arıcılık, tekstilin hammad­desi tiftik keçisi, ipek böcekçiliği ve balıkçılık da desteklenen üretimlerden.

Siz yeter ki verimli üretin

“Siz yeter ki üretin” anlayışının yerine “siz yeter ki kaliteli, verimli, katma değerli üretin” anlayışı yeni hayvancılık destek modelinin, ye­ni tarımın ve hatta antroposen tarım devrimi­nin de felsefesi. Velhasıl; umarız kırsala gelen destekler/ yeşil girişimlere yapılan yatırım­lar muhatabını bulur ve değişimin tetikleyicisi olur. Desteklerin başarısı “kırsalda yaşanabi­lirlik” kavramının içini doldurmakla mümkün, yoksa pozitif ayrımcılıkla gençlere/kadınlara/ aileye verilen destekler sabahına Z kuşağına “caffe latte” harçlığı oluyor.