Yıl biterken…2024’e dair
Değerli okurlar zorlu geçen bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Küresel ekonomik ve siyası istikrarsızlıkların devam ettiği, özellikle yakın coğrafyamızda meydana gelen savaşların Avrupa ülkelerinde ekonomik daralmaya ve olumsuz bir tabloya yol açtığı görülürken ABD ekonomisi tahminlerin üzerinde olumlu bir performans sergilediği gözlenmektedir.
Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması ve tedarik ve lojistik sorunları ile birlikte 2022 yılında küresel anlamda emtia fiyatları tavan yapmış, sıkılaştırıcı para politikaları ve buna bağlı olarak azalan taleple birlikte 2024 yılında tekrar ortalamalar seviyesine yaklaşmış bulunmaktadır. Ülkemiz de bu gelişmelerden ciddi bir şekilde etkilenmiştir.
Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde 2024 yılı ekonominin, enflasyonun ve verginin çokça konuşulduğu bir yıl oldu. 2024 yılına enflasyon muhasebesi ile başlayarak, sıkı para ve maliye politikalarının uygulanmaya devam ettiğini, vergisel düzenlemelerde değişiklikler yapıldığını, ek vergilemelerin yürürlüğe girdiğini ve bir takım indirim ve istisnaların yürürlükten kaldırıldığını görmüş olduk.
2024 yılı vergi düzenlemelerinden bazıları
Asgari kurumlar vergisi kanunlaştı: 02.08.2024 Tarih ve 32620 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurumlar vergisi mükelleflerine asgari kurumlar vergisi getirildi. Buna göre, 2025 ve izleyen dönemlerde geçerli olacak asgari kurumlar vergisi uygulamasına göre, hesaplanan kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının %10’undan az olamayacağı yürürlüğe girdi.
Maliye taşra teşkilatında yapılanma: 3 Temmuz 2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı yapılanması yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu kararnamenin 1 Eylül’de yürürlüğe girmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı defterdarlıkları ile GİB’in taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları “tek çatı” altında toplanmış oldu.
Gecikme zammı 4,5 oldu: 21.05.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde yer alan gecikme zammı oranı 3,5 ten 4,5 e yükseltilmiş oldu.
Kur Korumalı Mevduat istisnası sona erdi: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14’üncü maddesinde yer alan; 30 Haziran 2024 tarihine kadar açılan ve bu tarih ve bu tarihten önce vadesi dolanların bu tarihe kadar vadesi yenilenenlere uygulanan KKM istisnası, 1 Temmuz 2024 tarihi ve sonrasında açılacak veya vadesi yenilenecek olan hesaplara uygulanmayarak istisna sona ermiş oldu.
Kira ödemelerinde tevsik: 17 Ekim 2024 Tarih ve 32695 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 328 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellef olmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralamalarında yapılacak tahsilat ve ödemelerin, bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğu ve buna uyulmaması halinde uygulanacak cezalara dair açıklamalara yer verildi.
E-ticarette tevkifat oranı: 7524 sayılı kanunla elektronik ticaret tevkifat kapsamına alınmıştı. 22/12/2024 tarihli “9284 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmek üzere, elektronik ticarette stopaj oranı %1 olarak belirlenmiş oldu.