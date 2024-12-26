Yıl biterken…2024’e dair

Değerli okurlar zorlu geçen bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Küresel eko­nomik ve siyası istikrarsızlıkların devam et­tiği, özellikle yakın coğrafyamızda meydana gelen savaşların Avrupa ülkelerinde ekono­mik daralmaya ve olumsuz bir tabloya yol aç­tığı görülürken ABD ekonomisi tahminlerin üzerinde olumlu bir performans sergilediği gözlenmektedir.

Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması ve tedarik ve lojistik sorun­ları ile birlikte 2022 yılında küresel anlam­da emtia fiyatları tavan yapmış, sıkılaştırıcı para politikaları ve buna bağlı olarak azalan taleple birlikte 2024 yılında tekrar ortala­malar seviyesine yaklaşmış bulunmaktadır. Ülkemiz de bu gelişmelerden ciddi bir şekil­de etkilenmiştir.

Bu gelişmelere paralel ola­rak ülkemizde 2024 yılı ekonominin, enflas­yonun ve verginin çokça konuşulduğu bir yıl oldu. 2024 yılına enflasyon muhasebesi ile başlayarak, sıkı para ve maliye politikala­rının uygulanmaya devam ettiğini, vergisel düzenlemelerde değişiklikler yapıldığını, ek vergilemelerin yürürlüğe girdiğini ve bir ta­kım indirim ve istisnaların yürürlükten kal­dırıldığını görmüş olduk.

2024 yılı vergi düzenlemelerinden bazıları

Asgari kurumlar vergisi kanunlaştı: 02.08.2024 Tarih ve 32620 Sayılı Resmi Ga­zete’de yayımlanan 7524 Sayılı Vergi Ka­nunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurumlar vergisi mükelleflerine asgari kurumlar vergisi geti­rildi. Buna göre, 2025 ve izleyen dönemlerde geçerli olacak asgari kurumlar vergisi uygu­lamasına göre, hesaplanan kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki ku­rum kazancının %10’undan az olamayacağı yürürlüğe girdi.

Maliye taşra teşkilatında yapılanma: 3 Temmuz 2024 tarihli Resmî Gazetede ya­yımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiy­le, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkila­tı yapılanması yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu kararnamenin 1 Eylül’de yürürlüğe girmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı defterdarlıkları ile GİB’in taş­ra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları “tek çatı” altında toplanmış oldu.

Gecikme zammı 4,5 oldu: 21.05.2024 ta­rihli Resmi Gazetede yayımlanan 8484 sa­yılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Amme Ala­cakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde yer alan gecikme zammı oranı 3,5 ten 4,5 e yükseltilmiş oldu.

Kur Korumalı Mevduat istisnası sona er­di: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14’üncü maddesinde yer alan; 30 Haziran 2024 tarihine kadar açılan ve bu tarih ve bu tarihten önce vadesi dolanların bu tarihe ka­dar vadesi yenilenenlere uygulanan KKM is­tisnası, 1 Temmuz 2024 tarihi ve sonrasın­da açılacak veya vadesi yenilenecek olan hesaplara uygulanmayarak istisna sona er­miş oldu.

Kira ödemelerinde tevsik: 17 Ekim 2024 Tarih ve 32695 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 328 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde gelir ve kurumlar vergisi mükel­lefleri ile mükellef olmayanların gerçekleş­tirdikleri iş yeri ve konut kiralamalarında yapılacak tahsilat ve ödemelerin, bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şir­keti tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğu ve buna uyulmaması halinde uygulanacak cezalara dair açıklama­lara yer verildi.

E-ticarette tevkifat oranı: 7524 sayılı kanunla elektronik ticaret tevki­fat kapsamına alınmıştı. 22/12/2024 tarih­li “9284 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe gir­mek üzere, elektronik ticarette stopaj oranı %1 olarak belirlenmiş oldu.