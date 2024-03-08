Yılın geri kalanına dair olası senaryolar

Büyüme ve enflasyon verilerinin bize gösterdiği yalın gerçek şu. Para politikasında sıkılaşma yönünde atılan adımlara rağmen, para ve maliye politikası bir arada düşünüldüğünde ortaya çıkan sonuç pek sıkı değil.

İç talep yavaşlamıyor ve gelir artışı etkisinin de katkısıyla enflasyon da düşmüyor. Bu noktadan sonra iki yol var, enflasyon tahminini yukarı revize ederek rasyonel duruş mesajı vermek ya da maliye politikasında anlamlı bir sıkılaşma gelmeyeceği için daha yüksek bir faiz ortamına geçmek.

Faize dokunmadan, menkul kıymet tesisi ya da zorunlu karşılık adımları tarafından gelebilecek katkı sınırlı olacaktır. Zaten aslını söylemek gerekirse büyüme tarafından fedakarlıkta bulunmadan, enflasyon sorununu çözebilen ülke olmadığından, enflasyonla mücadele noktasında sadece yaz aylarında devreye girecek baz etkisine ve kontrol altında tutulmaya çalışılan kura bel bağlanmış durumda.

Serbest piyasa ile bankalar arası kur arasında yeniden bir fark oluşması umarız kalıcı bir pratiğe dönüşmez ve kısa sürede ortadan kalkar. BIST tarafında da 9452 seviyesine kadar devam eden kuvvetli rüzgarın ardından gelen kar satışları yataya dönmeye namzet bir duruma işaret ediyor. Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir ortamda yerinde sayan fiyatlar özellikle kredili pozisyon taşıyanlar adına katlanılması zor bir hal alıyor.

Tabii bu kısa vadeli görünüm, orta ve uzun vadeli olarak değerlendirildiğinde enflasyon muhasebesi ile hazırlanan finansallar önceki döneme göre kıyaslamayı zor hale getirse de, ekonominin büyüdüğü ve iç talebin canlı kaldığı bir düzlemde önemli bir potansiyele işaret ediyor. Yerli yatırımcının her daim sevdiği altın fiyatlarında yeni rekorlar görüyoruz, arada düzeltmeler olsa da global olarak merkez bankalarının yoğun talebi ve jeopolitik riskler altında hareketin devam etmesini sağlayabilir.

Mevduat cephesinde ise yakın zamanda alınan önlemlerin özel sektör tahvil ihraçlarında ve mevduat faizlerinde yukarı yönde bir baskı oluşturması muhtemel, dolayısıyla kısa vadeli değişimlere reaksiyon verebilme adına para piyasası fonlarının ön planda olması beklenebilir.