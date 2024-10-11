Yılın son baharında

Küresel ısınma ile beraber fazla hisset­mesek de yaz geride kaldı ve yılın son çeyreğine girdik, özellikle enflasyon ve bü­yüme gibi büyük ölçüde trend içinde hare­ket eden ekonomik göstergelerde yılı nere­lere yakın tamamlayacağımız ortaya çıkı­yor.

Şüphesiz yılın geri kalan kısmı için en büyük üç belirsizlik ABD başkanlık seçim­lerinde ipi kimin göğüsleyeceği ve Ortado­ğu’daki jeopolitik risklerin nereye doğru evrileceği ile Çin’in durumu.

Trump’un Çin’e bakışı

ABD seçimlerini mevcut demokrat par­tinin kazanması durumunda belirgin bir değişiklik olmayacaktır, ancak anketler şu an birbirine oldukça yakın ve Harris lehi­ne çıkan anketler dahi hata payı içinde ola­sı bir Trump zaferini de barındırıyor. Ken­disinin Çin’den ithal ürünlere ve yerel pa­ra birimi cinsinden yapılan ticarete bakış açısı malum. Ayrıca kripto para birimleri ve göçmenler konusunda da alışılmışın ol­dukça dışında görüşleri var. Dolayısıyla bu durumda gelecek yılın başında görevi res­men devir alana kadar geçecek süre önem­li çalkantılara gebe. ABD dosyasını kapat­madan faiz indirimlerine başlayan Fed ta­rafından daha sınırlı indirimler ile yola devam edebileceğinin getirdiği stresi de unutmamak gerek.

Avrupa için Kızıldeniz kritik önemde

Ortadoğu’da yaklaşık bir yıldır İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları­nın, Lübnan’a da sıçraması ve bölgedeki farklı ülkelere dair endişeler petrol üre­timine dair önemli soru işaretlerini ba­rındırıyor. Özellikle Avrupa için Kızılde­niz üzerinden tedarik zincirinin sekteye uğraması riski zaten resesyonun eşiğinde olan Euro Bölgesi adına kritik. Hafta için­de Almanya’dan gelen yılı daralmayla ta­mamlayacaklarına dair açıklamalar malu­mun ilanı konumunda.

Son olarak da biraz Çin üzerinde konuşa­lım. %5 büyüme hedefinin gerisinde kalın­dığı açık, verilen ve açıklanan teşvikler ile bir toparlanma hedefleniyor, ancak artık dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelen ülke için artık işler eskisi kadar kolay değil. ABD tarafından getirilen kısıtlama­lar ve yabancı yatırımcıların ilgisizliği da­ha düşük ve gerçekçi hedefler konulmasını mecbur kılıyor. Enerji ve sanayide kullanı­lan baz metaller açısından bölgeden gelen negatif haberler karamsarlığı artırmakta.