Yılın son Fed toplantısı

Şimdi bırakın Fed’i falan, sonra geri dö­neriz o ona, şimdi daha önemli bir konu var. Tanır insanı yaratırken unutkan yarat­mış bilerek ve buna karşılık olarak da sü­rekli hatırlatmak üzere olayların gelişimi­ni sağlamış. En önemli şey sağlık arkadaş­lar.

Bu kış hastalıkları bir kez eve girmeye görsün, sırayla herkesi dolaşıyor. Neyse, şükür ki bu haftaya daha sağlıklı başla­dım ve tekrar yazı yazabilecek hale geldim. Ama sağlığın önemini bir kez daha tecrübe etmiş oldum.

Gelelim dünyanın en büyük ekonomisini yönetenlerin bu hafta yapacakları toplan­tının olası sonuçlarına… ana fikri başta ko­nuşalım; Aralık toplantısında Fed’den 25 baz puanlık bir faiz indirimi görme ihtima­limiz çok yüksek. Ama eşlik edecek açıkla­ma büyük ihtimalle önceki toplantıdakine benzer şekilde data bağımlılığı, ileriye dö­nük belirsizlik – ki bu aslında Trump po­litikalarının ne denli uygulanabileceği ve bunların sonuçları hakkındaki belirsizlik demek – enflasyonun az da olsa yukarı dön­mesi ama buna karşılık istihdam piyasasın­da soğumanın devam ettiği ve yeterli sevi­yelere yaklaşmaya başladığı gibi görüşler içerecektir.

Örneğin Avrupa Merkez Ban­kası Başkanı Christine Lagarde gibi ‘’faiz­lerin yönü belli ama indirimlerin hızı ve za­manlaması belli değil’’ gibi güçlü bir açık­lama beklememek lazım. Bu durumda son zamanların deyimiyle şahin bir faiz indiri­mi bekleyebiliriz. (sıkılaşma – faiz yukarı-isteyene şahin, gevşeme -faiz aşağı- isteyen güvercin deniyor.)

Önemli olan gelecek yıl için verecekleri iler dönük beklentiler. Bu konuyu tartışma­ya açmadan önce şöyle bir nüansı hatırlata­yım; Nisan ayında 2025 için piyasa 1 faiz in­dirimi bekliyordu. Haziran 2024’te yapılan Federal Açık Komite Toplantısı (FOMC) sonrası yapılan açıklamada Fed’de 2025 için 1 faiz indirimi öngördüğünü açıklamış­tı. Oysa sadece aylar sonra Fed faizi top­lamda 75 baz puan indirmişti. Yani bir 3 ay­lık dönemdeki beklenti ve uygulama, takip eden 3 aylık dönemde son derece farklı bir yere dönüşebiliyor. Bu nedenle kurumların yazdıkları 2025 beklentilerini sadece göz ucuyla inceledim desem yeridir.

Benzer şekilde kendi beklentimi de ‘’re­vizeye açık’’ notuyla paylaşıyorum. Son toplantıdan bu yana ekonomik atmosferde önemli bir değişiklik olmadığını göz önüne alırsak yapılacak basın açıklamasının bir öncekinden çok farklı olmaması gerekiyor. Ancak şunu not etmek lazım, Kasım ayın­da işsizlik oranı yukarı hareketlenirken işe alım oranı 2000’lerdeki resesyon dönemin­den de yavaş. Yani son derece güçlü olan is­tihdam piyasasında daha önce inceden baş­layan çatırdamalar devam ediyor.

Ekonomik projeksiyonlarda ise 2025 için enflasyon beklentilerinin bir miktar yukarı revize edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bü­yüme beklentisi de benzer şekilde yukarı revize edilebilir. Ancak burada okuduğum bazı analizler yukarı revize edilse bile hala büyümedeki yavaşlama trendinin koruna­cağını söylüyorlar.

Meşhur nokta grafikler, bildiğiniz gibi Powell’ın ‘gereğinden fazla anlam yükle­niyor’ demesine rağmen hala piyasanın en fazla takip ettiği görsellerden birisi. Göz­den kaçıranlar için hatırlatıyorum dot plot her toplantıda yayımlanan bir veri seti de­ğil, 3 ayda bir Ekonomik Beklenti Özeti (EBÖ) ile birlikte yayımlanıyor. Aslında za­ten dot plot EBÖ’den çiziliyor.

Neyse, ön bilgi bu kadar, gelelim beklenti­ye… Hatırlanırsa bir önceki 3 aylık dönem­de, yani Eylül ayında açıklanacak nokta­ların Haziran’da açıklananlara göre daha yukarıda geleceğini öngörmüştüm – zor de­ğildi, herkes bunu yaptı zaten. Bu toplan­tıda da aynı şekilde 2025 için komitenin faiz beklentisi Eylül’dekine göre daha yu­karıda gerçekleşecektir.

Hatırlarsanız şa­hin bir faiz indirimi demiştik. Hem indi­recekler hem de daha sonrası için indirim miktarını azaltmış olacaklar. Bu durumda en son noktasal grafikte %3.5 olan beklen­tinin her çeyrekte bir 25’lik indirim ile dü­şünüldüğünde %3.75’e yükselmesi normal karşılanmalı. Ama eğer 2025 faiz beklentisi sene içinde sadece 3 indirime işaret edecek şekilde %4.00’da oluşursa tahvillerde sert bir satış hareketi olacaktır. 2026 beklen­tisi de otomatik olarak 25 baz puan yukarı kayarak %3.5 olursa tahvil piyasasına çok zarar vermez.

Her durumda hisse senetleri için negatif bir senaryoyu başlatacak ortam yok gibi du­ruyor. Paritede faizin daha uzun süre yük­sek kalabileceği fikrinden güç alarak USD pozitif bir ortam gelişebilir. Kısa süre için­de izleyip göreceğimiz bir durum.