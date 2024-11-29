Yılın sonuna doğru ekonomik görünüm
ABD’de Trump yönetimi daha iş başına gelmedi, ancak ocak ayı öncesinde olası senaryolar iş başına geleceği açıklanan kadro ile beraber şekillenmeye başladı.
Kanada ve Meksika ile devam eden ticaret anlaşmaları da dahil olmak üzere belirgin değişiklikler yaşanması muhtemel. Çin ile yaşanabilecek sürtüşmeler, teknoloji alanında getirilen kısıtlamalar ve 2016-2020 dönemine kıyasla kırılgan bir yapıya sahip olan Çin’in verebileceği karşılığın sınırlı kalma ihtimali ilk planda önemli.
NATO harcamaları da dahil olmak üzere Avrupa ile ikili ilişkiler noktasında çoğu başlığın gözden geçirilmesi de sancılı bir süreç doğuracaktır. ABD’de teknoloji şirketlerinin katkısı ile endekslerin yılı tarihi zirvelerden kapatması bekleniyor ve dünyanın geri kalanına kıyasla daha çok tüketen ABD ekonomisinin kendi başına ayakta kalması ve pozitif ayrışmasını sürdürmesi fiyatlanıyor.
İçeride ise yeniden değerleme oranının önceki yıllarda olduğu gibi geriye dönük endekslenmesi ve asgari ücretin gelecek dönem enflasyon beklentisine göre daha düşük bir oranda artırılması arzusu kritik bir çelişkiye işaret ediyor.
Tabii ki enflasyon ile mücadele kapsamında iç talebin sönümlenmesi kayda değer bir faktör, ancak içeride gelir dağılımındaki dengesizlik ile birlikte çözüm kolay değil. Düşük gelir grubunu açlık sınırının altında baskılamak dezenflasyon açısından pek katkı yaratmıyor. Dolar kurunun sınırlı artış kaydetmesi ya da TL’nin reel değerlenme sürecinin devam etmesi de bu kapsamda önemli. Ancak enflasyon açısından sağladığı destek ile ihracata yönelik üretim yapan sanayicinin zorlanması arasında da hassas bir denge var. 2025 yılı boyunca devam edecek bir değerlenme burada sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir.
Ekonomik büyüme ve enflasyon tahminleri açısından piyasalar ile OVP arasında fark var. Hane halkı ve reel sektörde enflasyon düşüşüne ikna olmuş değil. Piyasa katılımcıları enflasyon düşüşüne inanıyor ama ekonomik büyümenin çok daha zayıf kalacağını düşünüyor. Ekonomi yönetimi ise büyümeden feragat etmeden enflasyonu bu yılın yarısına çekeceğine inanıyor, naçizane olarak 2025 yılında %3 üzeri büyüme ve %30 altı enflasyon çok zor diye düşünüyorum.