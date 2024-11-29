Yılın sonuna doğru ekonomik görünüm

ABD’de Trump yönetimi daha iş başı­na gelmedi, ancak ocak ayı öncesinde olası senaryolar iş başına geleceği açıkla­nan kadro ile beraber şekillenmeye baş­ladı.

Kanada ve Meksika ile devam eden ticaret anlaşmaları da dahil olmak üzere belirgin değişiklikler yaşanması muhte­mel. Çin ile yaşanabilecek sürtüşmeler, teknoloji alanında getirilen kısıtlamalar ve 2016-2020 dönemine kıyasla kırılgan bir yapıya sahip olan Çin’in verebileceği karşılığın sınırlı kalma ihtimali ilk plan­da önemli.

NATO harcamaları da dahil olmak üzere Avrupa ile ikili ilişkiler nok­tasında çoğu başlığın gözden geçirilmesi de sancılı bir süreç doğuracaktır. ABD’de teknoloji şirketlerinin katkısı ile endeks­lerin yılı tarihi zirvelerden kapatması bekleniyor ve dünyanın geri kalanına kı­yasla daha çok tüketen ABD ekonomisi­nin kendi başına ayakta kalması ve pozitif ayrışmasını sürdürmesi fiyatlanıyor.

İçeride ise yeniden değerleme oranının önceki yıllarda olduğu gibi geriye dönük endekslenmesi ve asgari ücretin gelecek dönem enflasyon beklentisine göre daha düşük bir oranda artırılması arzusu kri­tik bir çelişkiye işaret ediyor.

Tabii ki enf­lasyon ile mücadele kapsamında iç talebin sönümlenmesi kayda değer bir faktör, an­cak içeride gelir dağılımındaki dengesizlik ile birlikte çözüm kolay değil. Düşük gelir grubunu açlık sınırının altında baskılamak dezenflasyon açısından pek katkı yaratmı­yor. Dolar kurunun sınırlı artış kaydetme­si ya da TL’nin reel değerlenme sürecinin devam etmesi de bu kapsamda önemli. An­cak enflasyon açısından sağladığı destek ile ihracata yönelik üretim yapan sanayici­nin zorlanması arasında da hassas bir den­ge var. 2025 yılı boyunca devam edecek bir değerlenme burada sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir.

Ekonomik büyüme ve enf­lasyon tahminleri açısından piyasalar ile OVP arasında fark var. Hane halkı ve reel sektörde enflasyon düşüşüne ikna olmuş değil. Piyasa katılımcıları enflasyon düşü­şüne inanıyor ama ekonomik büyümenin çok daha zayıf kalacağını düşünüyor. Eko­nomi yönetimi ise büyümeden feragat et­meden enflasyonu bu yılın yarısına çekece­ğine inanıyor, naçizane olarak 2025 yılında %3 üzeri büyüme ve %30 altı enflasyon çok zor diye düşünüyorum.