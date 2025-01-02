Yıllardır tartışılan “dava süreleri” için “yaptırımlı” adım…
1 günlük “zaman maliyeti” dahi:
Ekonominin temelini oluşturan üretimde, ticarette, ihracatta ciddi bir ‘rekabet avantajı’ sağlayabiliyor…
Hukuki öngörülebilirlik, “davalarda gecikme” gibi faktörler bu nedenle ‘yatırım iklimi’ni olumsuz etkiliyor…
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2018’in sonu…
Dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıdaki gelişmeleri anlattığı sohbetimizde:
“DÜNYA gazetesini takip edenler bilir:
Ekonomi hayatı, hukuk hayatı ile iç içedir.
Hukuki öngörülebilirlik ve güvence yoksa kimse yatırım yapmaz.
Yani bir ülkenin ekonomik gelişimi hukuki gelişimine bağlı.
Örneğin, uzun süren iş/ticari davaları, yatırımın önündeki engel olarak görüyoruz.
Dava sürelerini kısaltmak için nicelikten, niteliğe gerekli her adımı atmaya başladık.” diyerek, samimi bir şekilde, mevcut sıkıntının, ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çekmişti…
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2019’da yazmıştım:
“İş ve ticaret davaları, adli personel tarafından ‘en hızlı sonuçlanan davalar’ olarak nitelendiriliyor…
Buna rağmen, Yargıtay aşamasıyla birlikte, 5 yıl devam eden ‘iş ve ticaret davaları’ bulunuyor…
İş hayatı için ‘1 saat’ dahi önemliyken, 18 ayda sonuçlanan davalara dahi, “çabuk sonuç alındı” gözüyle bakılıyor...
Süredeki uzama:
Hakim inisiyatifi, mahkemenin iş yoğunluğu, bilgi istenen kurumların yanıtı geciktirmesi, dava süreleri konusunda denetim/sorgulama/yaptırım mekanizmasının bulunmaması gibi nedenlere bağlanıyor…”
VELHASIL
O tarihten sonra 9 “yargı paketi” açıklandı… (10’uncu paket hazırlanıyor)
Ama…
Yine o tarihten 3 yıl sonra açılan “iş davaları”nın dahi, hala sonuçlanmadığı; dava sürelerinin 2 yılı aştığı örnekler devam ediyor…
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Gecikmiş adalet, adalet değildir” düsturuyla hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi ile dava sürelerinin kısalacağına vurgu yapıyor…
Yeni Yargı Reformu Stratejisi, Adalet Bakanlığı ve paydaşlarının, yoğun bir çalışmayla, elinden geleni yapmaya çalıştığını da kanıtlıyor…
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şubat ayında açıklanması beklenen ve “nitelik artıracak” çeşitli yaptırımları da içerecek yeni Strateji, “dava sürelerinde” beklentilerin üzerinde bir “düşüş” olacağının sinyalini veriyor…