Yıllardır tartışılan “dava süreleri” için “yaptırımlı” adım…

1 günlük “zaman maliyeti” dahi:

Ekonominin temelini oluş­turan üretimde, ticarette, ihracatta ciddi bir ‘rekabet avantajı’ sağlayabiliyor…

Hukuki öngörülebilirlik, “davalarda gecikme” gibi fak­törler bu nedenle ‘yatırım ik­limi’ni olumsuz etkiliyor…

***

2018’in sonu…

Dönemin Adalet Bakanı Abdul­hamit Gül, yargıdaki gelişmeleri anlattığı sohbetimizde:

“DÜNYA gazetesini takip eden­ler bilir:

Ekonomi hayatı, hukuk hayatı ile iç içedir.

Hukuki öngörülebilirlik ve gü­vence yoksa kimse yatırım yap­maz.

Yani bir ülkenin ekonomik geli­şimi hukuki gelişimine bağlı.

Örneğin, uzun süren iş/ticari da­vaları, yatırımın önündeki engel olarak görüyoruz.

Dava sürelerini kısaltmak için nicelikten, niteliğe gerekli her adı­mı atmaya başladık.” diyerek, sa­mimi bir şekilde, mevcut sıkıntı­nın, ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çekmişti…

***

2019’da yazmıştım:

“İş ve ticaret davaları, adli perso­nel tarafından ‘en hızlı sonuçlanan davalar’ olarak nitelendiriliyor…

Buna rağmen, Yargıtay aşama­sıyla birlikte, 5 yıl devam eden ‘iş ve ticaret davaları’ bulunuyor…

İş hayatı için ‘1 saat’ dahi önem­liyken, 18 ayda sonuçlanan dava­lara dahi, “çabuk sonuç alındı” gö­züyle bakılıyor...

Süredeki uzama:

Hakim inisiyatifi, mahkemenin iş yoğunluğu, bilgi istenen kurum­ların yanıtı geciktirmesi, dava sü­releri konusunda denetim/sorgu­lama/yaptırım mekanizmasının bulunmaması gibi nedenlere bağ­lanıyor…”

VELHASIL

O tarihten sonra 9 “yargı pa­keti” açıklandı… (10’uncu paket hazırlanıyor)

Ama…

Yine o tarihten 3 yıl sonra açı­lan “iş davaları”nın dahi, hala sonuçlanmadığı; dava süreleri­nin 2 yılı aştığı örnekler devam ediyor…

***

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Gecikmiş adalet, adalet değil­dir” düsturuyla hazırlanan Yar­gı Reformu Stratejisi ile dava sü­relerinin kısalacağına vurgu ya­pıyor…

Yeni Yargı Reformu Stratejisi, Adalet Bakanlığı ve paydaşları­nın, yoğun bir çalışmayla, elin­den geleni yapmaya çalıştığını da kanıtlıyor…

***

Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan tarafından Şubat ayında açıklanması beklenen ve “nitelik artıracak” çeşitli yaptı­rımları da içerecek yeni Strateji, “dava sürelerinde” beklentilerin üzerinde bir “düşüş” olacağının sinyalini veriyor…