Yıllık cari açıktaki büyümede 8’inci ay

Ödemeler dengesinde faiz indirimi arifesi olan Kasım 2024’ten itibaren tersine dönen trendle yeniden başlayan, küresel ve ulusal ekonomide belirsizlik ve gerilimlerin zirveye çıktığı bu yılın özellikle ilk dört ayın­da hızlanan cari açık oluşumu, haziranda da devam etti.

Merkez Bankası’nın açıkla­dığı ödemeler dengesi verile­rine göre, haziran ayında ca­ri işlemler hesabı 2 milyar 6 milyon dolar açık verdi. Hazi­ran ayı cari açığı beklentilerin üzerinde geldi. Geçen yılın ay­nı ayında cari işlemler hesabı 829 milyon dolar fazla vermiş­ti. Ocak-haziran dönemi itiba­rıyla da cari açık geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 60,8 büyüyerek 23 milyar 92 mil­yon dolar oldu. Dış ticaret ve bu kapsamda net enerji ve altın it­halatı cari açık oluşumunda te­mel faktör olmaya devam etti.

Yıllık açık 8 aydır büyüyor

2023 yılının ikinci yarısında başlatılan parasal sıkılaştırma esaslı yeni ekonomik progra­mın etkisiyle Türkiye’nin ca­ri işlemler açığı hızla kapan­ma sürecine girmiş, sıkılaştır­manın ikinci yılından itibaren de cari denge aylık bazda fazla vermeye başlamıştı.

Parasal sıkılaştırma prog­ramı sürecinde, 2024’ün yaz başlarında dış ticaret açığın­da küçülme ve turizm gelir­lerindeki artışın bileşik etki­siyle cari denge tamamen lehe dönmüş ve haziran-ekim dö­neminde beş ay üst üste cari fazla verilmişti. Bu gelişmeyle yıllık bazda cari açık ekim so­nunda 7 milyar 15 milyon do­lara kadar inmişti.

Ancak yıllık cari açıkta trend kasımdan itibaren ise tersine döndü. O tarihte başla­yan aylık bazda kesintisiz cari açık oluşumu bu yıl haziran­la birlikte sekiz aya ulaştı. Ka­sım 2024-Haziran 2025 döne­minde verilen toplam açık 30 milyar 559 milyon doları bul­du. Bu dönem içinde aylık baz­da en büyük açık 7 milyar 926 milyon dolarla, ABD-Çin ara­sında ticaret savaşlarının zir­ve yaptığı nisan ayında verildi. Revize verilere göre ekim so­nunda 7 milyar dolar dolayına inmiş olan yıllıklandırılmış cari açık da bu dönemde ay­lar itibarıyla sürekli yüksele­rek haziran sonunda 18 milyar 926 milyon dolara kadar çıktı.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise hazi­randa 2 milyar 579 mil­yon dolar, ocak-haziran döneminde toplam 10 milyar 454 mil­yon dolar, son bir yılda da 47 milyar 84 milyon dolar fazla verdi.

Açıkta ana faktör dış ticaret

Dış ticaret açığında büyü­me haziranda da cari açığı bü­yüten faktörlerin başında gel­di. Ödemeler dengesi tanımlı ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 20 mil­yar 381 milyon dolar, ithalat ise yüzde 17,8 artışla 26 mil­yar 857 milyon dolar ve aylık dış ticaret açığı yüzde 56,6 bü­yüyerek 6 milyar 476 milyon dolar oldu. Ocak-haziran dö­neminde geçen yılın aynı dö­nemine göre yüzde 23,1 bü­yüyerek 37 milyar 58 milyon dolar olan dış ticaret açığı, ha­ziran sonu itibarıyla son bir yılda da 63 milyar 330 milyon dolara ulaştı.

Uluslararası taşımacılık, turizm, dış müteahhitlik gi­bi “hizmetler” alanında gelir­ler haziranda yüzde 5,7 artışla 11 milyar 146 milyon, giderler yüzde 15,2 artışla 5 milyar 157 milyon dolar oldu, bu alanda kaydedilen net gelir 1,3 aza­larak 5 milyar 989 milyon do­lara geriledi. Bunun da 5 mil­yar 15 milyon dolarlık bölümü seyahat (turizm) alanından sağlandı. Dış ticaret açığını dengeleyerek cari açık olu­şumunu azaltan net hizmet gelirleri ilk altı ayda ise sa­dece yüzde 0,5’lik bir artışla 23 milyar 548 milyon oldu ve yıllık bazda da 62 milyar 102 milyon dolarla adeta yerinde saydı.

Doğrudan ve portföy ya­tırımları kapsamındaki ge­lir-giderler ile faiz gelir-gi­derini kapsayan birincil gelir dengesinde net bazda haziran ayında 1 milyar 454 milyon, ilk altı ayda 9 milyar 281 mil­yon ve son bir yılda 17 milyar 584 milyon dolar açık verdi. Karşılıksız transferleri kap­sayan ikincil gelir dengesinde de aylık 65 milyon, ilk yarıda 301 milyon, son bir yılda 114 milyon dolar açık verildi.