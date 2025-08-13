  1. Dünya Gazetesi
  4. Yıllık cari açıktaki büyümede 8’inci ay

Naki BAKIR
Naki BAKIR MAKRO BAKIŞ naki.bakir@dunya.com

Ödemeler dengesinde faiz indirimi arifesi olan Kasım 2024’ten itibaren tersine dönen trendle yeniden başlayan, küresel ve ulusal ekonomide belirsizlik ve gerilimlerin zirveye çıktığı bu yılın özellikle ilk dört ayın­da hızlanan cari açık oluşumu, haziranda da devam etti.

Merkez Bankası’nın açıkla­dığı ödemeler dengesi verile­rine göre, haziran ayında ca­ri işlemler hesabı 2 milyar 6 milyon dolar açık verdi. Hazi­ran ayı cari açığı beklentilerin üzerinde geldi. Geçen yılın ay­nı ayında cari işlemler hesabı 829 milyon dolar fazla vermiş­ti. Ocak-haziran dönemi itiba­rıyla da cari açık geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 60,8 büyüyerek 23 milyar 92 mil­yon dolar oldu. Dış ticaret ve bu kapsamda net enerji ve altın it­halatı cari açık oluşumunda te­mel faktör olmaya devam etti.

Yıllık açık 8 aydır büyüyor

2023 yılının ikinci yarısında başlatılan parasal sıkılaştırma esaslı yeni ekonomik progra­mın etkisiyle Türkiye’nin ca­ri işlemler açığı hızla kapan­ma sürecine girmiş, sıkılaştır­manın ikinci yılından itibaren de cari denge aylık bazda fazla vermeye başlamıştı.

Parasal sıkılaştırma prog­ramı sürecinde, 2024’ün yaz başlarında dış ticaret açığın­da küçülme ve turizm gelir­lerindeki artışın bileşik etki­siyle cari denge tamamen lehe dönmüş ve haziran-ekim dö­neminde beş ay üst üste cari fazla verilmişti. Bu gelişmeyle yıllık bazda cari açık ekim so­nunda 7 milyar 15 milyon do­lara kadar inmişti.

Ancak yıllık cari açıkta trend kasımdan itibaren ise tersine döndü. O tarihte başla­yan aylık bazda kesintisiz cari açık oluşumu bu yıl haziran­la birlikte sekiz aya ulaştı. Ka­sım 2024-Haziran 2025 döne­minde verilen toplam açık 30 milyar 559 milyon doları bul­du. Bu dönem içinde aylık baz­da en büyük açık 7 milyar 926 milyon dolarla, ABD-Çin ara­sında ticaret savaşlarının zir­ve yaptığı nisan ayında verildi. Revize verilere göre ekim so­nunda 7 milyar dolar dolayına inmiş olan yıllıklandırılmış cari açık da bu dönemde ay­lar itibarıyla sürekli yüksele­rek haziran sonunda 18 milyar 926 milyon dolara kadar çıktı.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise hazi­randa 2 milyar 579 mil­yon dolar, ocak-haziran döneminde toplam 10 milyar 454 mil­yon dolar, son bir yılda da 47 milyar 84 milyon dolar fazla verdi.

Açıkta ana faktör dış ticaret

Dış ticaret açığında büyü­me haziranda da cari açığı bü­yüten faktörlerin başında gel­di. Ödemeler dengesi tanımlı ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 20 mil­yar 381 milyon dolar, ithalat ise yüzde 17,8 artışla 26 mil­yar 857 milyon dolar ve aylık dış ticaret açığı yüzde 56,6 bü­yüyerek 6 milyar 476 milyon dolar oldu. Ocak-haziran dö­neminde geçen yılın aynı dö­nemine göre yüzde 23,1 bü­yüyerek 37 milyar 58 milyon dolar olan dış ticaret açığı, ha­ziran sonu itibarıyla son bir yılda da 63 milyar 330 milyon dolara ulaştı.

Uluslararası taşımacılık, turizm, dış müteahhitlik gi­bi “hizmetler” alanında gelir­ler haziranda yüzde 5,7 artışla 11 milyar 146 milyon, giderler yüzde 15,2 artışla 5 milyar 157 milyon dolar oldu, bu alanda kaydedilen net gelir 1,3 aza­larak 5 milyar 989 milyon do­lara geriledi. Bunun da 5 mil­yar 15 milyon dolarlık bölümü seyahat (turizm) alanından sağlandı. Dış ticaret açığını dengeleyerek cari açık olu­şumunu azaltan net hizmet gelirleri ilk altı ayda ise sa­dece yüzde 0,5’lik bir artışla 23 milyar 548 milyon oldu ve yıllık bazda da 62 milyar 102 milyon dolarla adeta yerinde saydı.

Doğrudan ve portföy ya­tırımları kapsamındaki ge­lir-giderler ile faiz gelir-gi­derini kapsayan birincil gelir dengesinde net bazda haziran ayında 1 milyar 454 milyon, ilk altı ayda 9 milyar 281 mil­yon ve son bir yılda 17 milyar 584 milyon dolar açık verdi. Karşılıksız transferleri kap­sayan ikincil gelir dengesinde de aylık 65 milyon, ilk yarıda 301 milyon, son bir yılda 114 milyon dolar açık verildi.

