Yıllık enflasyon 44 ayın en düşüğünde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde tüketici fiyatları (TÜFE) bazında temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06 ile beklentilerle uyumlu geldi, yıllık enflasyon yüzde 33,52 ile son 44 ayın en düşük düzeyine indi.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları anketinde temmuzda beklenen aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 2,11 olarak ölçülmüştü. TÜİK’in açıkladığı aylık enflasyon, beklentinin de az farkla altında geldi. TÜİK ile bağımsız veri izleme kuruluşu Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı enflasyon oranları arasındaki makas ise devam etti. ENAG, temmuzun aylık oranını yüzde 3,75, yıllık enflasyonu da yüzde 65,15 açıklamıştı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre ise İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 2,65 ve yıllık 42,48 olarak ölçülmüştü.
Yıllık enflasyonda düşüşte 14’üncü ay
TÜİK’e göre TÜFE bazında yıllık enflasyonda kesintisiz düşüş 14 aya ulaştı. Yıllık enflasyon, Mayıs 2024’te yüzde 75,45’e kadar çıktıktan sonra düşüşe geçmişti. Geçen yıl eylülde yüzde 50’nin, bu yıl şubatta yüzde 40’ın altına inen yıllık enflasyon, nisanda yüzde 37,86’ya, mayısta yüzde 35,41’e, haziranda yüzde 35,05’e inmişti. Bu yıl temmuzda aylık TÜFE artışının geçen yılın aynı ayında yüzde 3,23 olan orandan 1,17 puan daha gelmesi sonucu baz etkisiyle düşmeye devam eden yıllık enflasyon yüzde 34’ün de altını gördü.
Böylece yıllık enflasyon, yüzde 21,31’lik düzeyinde bulunduğu Kasım 2021’den bu yana geçen 44 aylık dönemin en düşük düzeyine inmiş oldu. Yıllık enflasyonda kesintisiz düşüş yaşanan son on dört aylık dönemdeki kümülatif gerileme 41,93 puana ulaştı, son bir yıldaki (Temmuz 2024-Temmuz 2025) düşüş de 28,26 puan oldu.
Direnç noktası konut
Temmuzda TÜFE kapsamındaki harcama grupları içinde en yüksek fiyat artışı yüzde 5,78’le konutta yaşandı. Endekste yüzde 15,22 oranında ağırlığa sahip olan konut yüksek aylık artışı ile aylık manşet enflasyona 0,95 puanla en büyük katkıyı yapan harcama grubu oldu. Aylık enflasyonun yaklaşık yarısı tek başına konuttaki fiyat artışından kaynaklandı.
Aylık artışta konutu yüzde 5,69’la alkollü içecekler ve tütün, yüzde 4,25’le haberleşme, yüzde 2,89’la ulaştırma, yüzde 2,84’le sağlık, yüzde 2,67 ile eğitim, yüzde 2,24’le lokanta ve oteller, yüzde 2,06 ile eğlence ve kültür, yüzde 1,95’le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,63’le ev eşyası, yüzde 0,07 ile gıda izledi. Giyim ve ayakkabı fiyatları ise geçen ay yüzde 5,82 geriledi.
Endekste yüzde 15,34 ağırlığa sahip ulaştırma, temmuzda 0,45 puanla aylık enflasyona konuttan sonra en fazla katkı yapan harcama grubu oldu. Bunları 0,19’ar puanla alkollü içecekler ve tütün ile lokanta ve oteller, 0,14 puanla haberleşme, 0,12’şer puanla sağlık ile ev eşyası, 0,09 puanla çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,07 puanla eğitim izledi. Endekste yüzde 24,97 ile en büyük paya sahip olan ve uzunca bir dönemdir enflasyona en büyük katkıyı yapan gıda ve alkolsüz içecekler ise düşük artışı dolayısıyla temmuzda aylık enflasyona sadece yüzde 0,02 katkı yaparken, fiyat düşüşü yaşayan giyim ve ayakkabı ise aylık manşet enflasyonu 0,36 puan aşağı çekti.
Yıllıkta konut, gıda ve ulaştırma
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,54’le eğitimde; onu yüzde 62,01’le konut, yüzde 37,49’la sağlık, yüzde 34,90’la çeşitli mal ve hizmetler izliyor. Son bir yılda lokanta ve otellerde yüzde 34,16, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95, ev eşyasında yüzde 30,13, alkollü içkiler ve tütünde yüzde 27,79, eğlence ve kültürde yüzde 27,52, ulaştırmada yüzde 26,57, haberleşmede yüzde 19,62, giyim ve ayakkabıda yüzde 10,67 artış yaşandı.
Harcama gruplarının endeksteki payları ve fiyat değişimlerine bağlı olarak yıllık enflasyona en büyük katkı da 9,03 puanla konut, 6,94 puanla gıda ve alkolsüz içecekler ve 4,35 puanla ulaştırma olmak üzere üç harcama grubundan geldi. Üç grubun toplam katkısı 20,32 puan oldu. Buna göre diğer alanlardaki fiyat değişimleri sıfır bile olsa yıllık enflasyon bu düzeyde gerçekleşecekti. Yıllık enflasyona katkıda bunları 2,98 puanla lokanta ve oteller, 2,35 puanla ev eşyası izledi. Eğitim, son bir yılda en yüksek artış yaşanan harcama grubu olmasına rağmen, endeksteki yüzde 2,31’lik düşük ağırlığı dolayısıyla yıllık enflasyona 1,55 puanla çeşitli mal ve hizmetlerle aynı oranda katkı yaptı. Giyim ve ayakkabı ise 0,59 puanla en az katkı yapan grup.
Ağustos kira artış tavanı yüzde 41,13
Bu ay yenilenecek konut ve işyeri kira sözleşmelerinde geçerli artış üst sınırı da belli oldu. TÜFE’de temmuz sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 olan enflasyon, ağustos ayı kira artışlarında üst sınır olarak esas alınacak, artışlar bu oranı geçemeyecek.
Konutlarda kira zam tavanını yüzde 25 olarak belirleyen yasanın süresinin geçen yıl temmuzda sona ermesi ile uygulamada enflasyonun baz alındığı eski sisteme geri dönülmüştü. O tarihten bu yana kira artışı üst sınırı olarak, bir önceki ay sonu itibarıyla gerçekleşen on iki aylık TÜFE enflasyon oranı baz alınıyor. Söz konusu üst sınır geçen ay yüzde 43,23 olarak uygulanmıştı.
Temmuz sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon, manşet yıllık enflasyonun 7,61 puan üzerinde. Yıllık enflasyonda son bir yılda kaydedilen 28 puandan fazla düşüşe karşılık, kira artış tavanı olarak esas alınan on iki aylık ortalamalara göre yıllık enflasyonda aynı dönemdeki düşüş 24,80 puanla daha az. Kira artışında baz alınan oranın, manşet enflasyonun açık farkla üzerinde seyrettiği dikkati çekiyor. Yüksek kira artışları ise başlı başına enflasyondaki düşüşe direnç oluşturan önemli bir faktör.
Yıllık ÜFE enflasyonu yüzde 24,2
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) temmuzda aylık yüzde 1,73, ocak-temmuz döneminde yüzde 17,70, yıllık yüzde 24,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,07 artış gösterdi. ÜFE kapsamında aylık bazda; sanayinin dört sektöründe artışlar madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,67, imalatta yüzde 1,60, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,21 ve su temininde yüzde 1,82 artış gerçekleşti. Yıllık artışların ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,30, imalatta yüzde 24,02, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,10 ve su temininde yüzde 55,74 olduğu belirlendi.
Enflasyonda “üst band” hedef tutabilir
On dört aydır kesintisiz düşüş yaşanan TÜFE’de, ilk yedi aydaki gerçekleşme dikkate alındığında, Merkez Bankası’nın yılın tümünde ortalamada yüzde 24 öngördüğü enflasyon hedefinin tutması hala zor gözükmekle birlikte, üst band önemli oranda yakınsandı. Yüzde 24’lük hedefin tutabilmesi için kalan beş ayda kümülatif enflasyonun yüzde 4,13 ve buna göre aylık ortalama enflasyonun yüzde 0,81 olması gerekiyor. Kalan beş aylık dönemdeki kümülatif enflasyonun yüzde 8,33 olması ve buna göre aylık ortalama enflasyonun yüzde 1,61’i geçmemesi durumunda ise yıllık enflasyon, tahmin aralığının üst sınırı olan yüzde 29’luk bandın altında kalacak. Bu da üst band bazında yıllık enflasyon hedefinin tutma olasılığının büyük oranda güçlendiğini gösteriyor.