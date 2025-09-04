Yıllık enflasyonda 45 ayın dibi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde tüketici fiyatları (TÜFE) bazında ağustos ayı enflasyonu yüzde 2,04’le beklentinin biraz üzerinde gelmekle birlikte gerilemeye devam eden yıllık enflasyon yüzde 32,95’le son 45 ayın en düşük düzeyini gördü ve Merkez Bankası yıl sonu tahmin aralığını büyük ölçüde yakınsadı.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları anketinde ağustosta beklenen aylık enflasyon tahminlerinin uygun ortalaması yüzde 1,69 olarak ölçülmüştü. TÜİK’in açıkladığı aylık enflasyon, beklentinin az farkla üzerinde geldi. Ancak aylık oran geçen yılın aynı ayındakinin altında kaldığı için yıllık bazda enflasyon gerilemeye devam etti. TÜFE bazında yıllık enflasyonda kesintisiz düşüş süreci 15 aya ulaştı. Ocak-ağustos dönemleri itibarıyla kümülatif enflasyon da yüzde 31,94’ten yüzde 21,50’ye geriledi.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon, Mayıs 2024’te yüzde 75,45’e kadar çıktıktan sonra düşüşe geçmiş, eylülde yüzde 50’nin altına, 2024 sonu itibarıyla yüzde 44,8’e inmişti. Bu yıl şubatta yüzde 40’ın da altına inen yıllık enflasyon, nisanda yüzde 37,86, mayısta yüzde 35,41, haziranda yüzde 35,05, temmuzda yüzde 33,52 olmuştu. Bu yıl ağustosta aylık TÜFE artışının geçen yılın aynı ayında yüzde 2,47 olan orandan 0,43 puan daha düşük gelmesi sonucu baz etkisinin de katkısıyla düşüşe devam eden yıllık enflasyon yüzde 33’ün de altını gördü.
Böylece yıllık enflasyon, yüzde 21,31’lik düzeyinde bulunduğu Kasım 2021’den bu yana geçen 45 aylık dönemin en düşük düzeyini görmüş oldu. Yıllık enflasyonda kesintisiz düşüş yaşanan son on beş aylık dönemdeki kümülatif gerileme 42,5 puana ulaştı, son bir yıldaki (Ağustos 2024-Ağustos 2025) düşüş de 19,02 puan oldu.
Ağustosta gıda öne çıktı
Sigara zamlarının etkisiyle geçen ay TÜFE kapsamındaki harcama grupları içinde en yüksek fiyat artışı yüzde 6,04’le alkollü içecekler ve tütünde yaşandı. Endeksteki ağırlığı yüzde 3,52 ile düşük olan bu harcama grubundaki aylık artış manşet enflasyona 0,21 puanlık bir katkı yaptı.
Tüketici fiyat endeksinde yüzde 24,97 ile en büyük ağırlığa sahip gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubu ise ağustos ayı fiyat artışında yüzde 3,02 ile ikinci sırada yer aldı. Endeksteki ağırlığının yüksekliğine bağlı olarak gıda, geçen ay 0,72 puanla manşet enflasyona en büyük katkıyı yapan harcama grubu oldu.
Endekste yüzde 15,22 oranında ağırlığa sahip olan konut, aylık artışta yüzde 2,66 ve aylık manşet enflasyona etki de 0,46 puanla üçüncü sırada geldi. Endeksteki ağırlığı yüzde 15,34 olan ulaştırmadaki yüzde 1,55’lik artışın aylık enflasyona katkısı da 0,24 puan oldu. Buna göre ağustos ayı enflasyonunun yüzde 1,42’lik bölümü gıda, konut ve ulaştırma olmak üzere üç ana harcama grubundan geldi. Bazı aylarda bunlardan gıda, bazılarında ise konut öne çıkmakla birlikte söz konusu üç harcama grubu, uzun süredir Türkiye’de enflasyonun beslendiği alanlar olmaya devam ediyor.
Ağustos ayında diğer harcama gruplarındaki artışlar daha düşük kalırken, fiyatların gerilediği tek harcama grubu olan giyim ve ayakkabıdaki yüzde 0,71’lik düşüş, manşet enflasyon üzerinde sadece 0,04 puanlık bir düşürücü etki yaptı.
ÜFE’de yön ağustosta yukarı döndü
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise ağustosta aylık yüzde 2,48 arttı, ocak-ağustos döneminde artış yüzde 20,62 olarak gerçekleşti. Aylık oranın geçen yılın aynı ayındaki yüzde 1,68’in üzerinde gelmesine bağlı olarak temmuzda yüzde 24,19 olan yıllık enflasyon ağustos sonu itibarıyla yüzde 25,16’ya yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise düşüşe devam ederek yüzde 26,28’e indi.
ÜFE kapsamında aylık bazda; sanayinin dört sektöründe artışlar madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,97, imalatta yüzde 1,78, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,09 ve su temininde yüzde 0,82 artış gerçekleşti. Yıllık artışlar ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,62, imalatta yüzde 24,73, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 26,68 ve su temininde yüzde 55,35 oldu.
Enflasyon hedefi yakınsadı
Merkez Bankası, yılın 3’üncü enflasyon raporunda, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin etti. Banka, önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 24 değerini, “2025 yılı ara hedefi” olarak korudu.On beş aydır kesintisiz düşüş yaşanan TÜFE’de, ilk sekiz aydaki gerçekleşme dikkate alındığında, Merkez Bankası tahmininde alt sınır olan yüzde 25 hedefinin tutması yakınsandı.
Yıllık enflasyonun bu düzeyde gelebilmesi için kalan dört ayda kümülatif enflasyonun yüzde 2,9’u geçmemesi ve buna göre aylık ortalama enflasyonun yüzde 0,71 dolayında olması gerekiyor. Kalan dört aylık dönemdeki kümülatif enflasyonun yüzde 6,2 olması ve buna göre aylık ortalama oranın yüzde 1,51’i geçmemesi durumunda ise 2025 sonu enflasyonu, tahmin aralığının üst sınırı olan yüzde 29 düzeyinde gerçekleşecek. Bu da yıllık gerçekleşmenin üst bandın da altında kalma olasılığını gösteriyor.
Yıllıkta en fazla artış eğitimde en fazla katkı ise konuttan
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 60,91’le eğitimde yaşandı; onu yüzde 53,27 ile konut, yüzde 36,59’la sağlık, yüzde 33,96 ile lokanta ve oteller izledi. Son bir yılda gıdada yüzde 33,28, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 33,03, ev eşyasında yüzde 29,74, alkollü içkiler ve tütünde yüzde 27,71, eğlence ve kültürde yüzde 26,16, ulaştırmada yüzde 24,86, haberleşmede yüzde 20,61 artış yaşandı.
En düşük artış ise yüzde 9,49’la giyim ve ayakkabıda. Endeksteki payları ve fiyat değişimlerine bağlı olarak yıllık enflasyona en büyük katkı ise 8,12 puanla konut, 7,97 puanla gıda ve alkolsüz içecekler ve 4,10 puanla ulaştırma olmak üzere üç harcama grubundan geldi.
Üç grubun yıllık enflasyona toplam katkısı 20,19 puan oldu. Yıllık enflasyona katkıda bunları 2,94 puanla lokanta ve oteller, 2,29 puanla ev eşyası izledi. Eğitim, son bir yılda en yüksek artış yaşanan harcama grubu olmasına rağmen, endeksteki yüzde 2,31’lik düşük ağırlığı dolayısıyla yıllık enflasyona 1,35 puan katkı yaptı. Giyim ve ayakkabı ise 0,50 puanla yıllık enflasyona en az katkı yapan grubu oldu.
Eylül kira artışları yüzde 39,6’yı geçmeyecek
Konut ve işyeri kira sözleşmelerinde esas alınacak artış oranı da önceki aya göre düştü. TÜFE’de ağustos sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 olan enflasyon oranı, eylül ayı kira artışlarında üst sınır esas alınacak, artışlar bu oranı geçemeyecek. Konutlarda kira zam tavanını yüzde 25 olarak belirleyen yasanın süresinin geçen yıl temmuzda sona ermesi ile uygulamada enflasyonun baz alındığı eski sisteme geri dönülmüştü.
O tarihten bu yana kira artışı üst sınırı olarak, bir önceki ay sonu itibarıyla gerçekleşen on iki aylık TÜFE enflasyon oranı baz alınıyor. Söz konusu üst sınır geçen ay yüzde 41,13 olarak uygulanmıştı. Kira artışlarında baz alınan on iki aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ağustos sonu itibarıyla, manşet yıllık enflasyonun 6,67 puan üzerinde bulunuyor. Söz konusu enflasyon oranında son bir yıldaki düşüş ise 25,3 puan.