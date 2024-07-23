Yine bir ilk: Biden çekildi
Joe Biden’ın ABD Başkan adaylığından çekilmesi, benim gibi bu konu ile ilgili çalışan birçok kişiyi 1968 Demokrat Parti kurultayından beri ilk kez böyle bir hadise ile karşı karşıya getirdi. 1968’den beri diyorum ama aslında bu olaya ilk dememin sebebi, 1968 kurultayında bile olmamış birçok ilkin bu kurultayda yaşanacak olması.
Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği, Trump’ın karşısında yeni adayın nasıl bir performans sergileyeceği, adayın kim olacağı, yardımcısının kim olacağı gibi birçok meseleyi ne yazık ki bir köşe yazısında anlatmak çok mümkün değil. O yüzden elimden geldiğince çok detaya inmeden bu soruların cevaplarını bu yazıda vermeye gayret edeceğim.
Kurultaydan büyük bir kaos çıkardı
Öncelikle Biden 4 bin 700 delegenin ki 700’ü süper delege oyu, 3 bin 800 civarındaki oyunu alarak başkan adaylığını garantilemiş bulunmaktadır. Diğer bir deyişle Ağustos’taki Demokrat Parti kurultayında Biden’ın aday gösterilmemesi gibi bir durumu yoktu. Çünkü Biden yeterli delege sayısına sahipti ve bu delegeler ona oy vermemezlik yapamazdı. Kurultaydan önce Biden kendi rızası ile çekildi.
Bu durumda yeminli 3 bin 800 delege, artık özgür ve istediği adaya oy verebilir duruma geldi. Açık söylüyorum; Biden kimseyi desteklemeyip bana ne deseydi, o kurultaydan büyük bir kaos çıkardı. Oysaki Biden, tamamıyla Kamala Harris’i desteklediğini ifade etti. Delegeler bu desteğe rağmen istediklerine oy vermekte yine özgürler. Ancak delegelerin kazananı olan adayın birini desteklemesi eğilimi büyük ölçüde delegelerin oyunu etkiler.
Bununla beraber detaya girmek istemediğim birçok sebepten ötürü Kamala Harris, en geç 20 gün sonra Demokrat Partinin başkan adayı olacaktır. Kesin mi, tabii ki değil. Özellikle her türlü garipliğin yaşandığı bu dönemde, kimi aday yapsalar şaşırmam. Ama bu işin oluru, büyük ölçüde Kamala’dır.
Önce bir başkan yardımcısı seçmesi gerekiyor
Kamala Harris’in adaylığı açıklanmadan önce bir başkan yardımcısı seçmesi gerekiyor. Bu aday şu an gündemde adı geçen onlarca senatör ya da validen biri olabilir.
Ama benim gözümde bu işin bilimsel bir tarifi var. Başkan yardımcısı, başkanda ne eksikse onu tamamlayan olmalıdır. Kamala Harris; Kaliforniya’lı orada siyaset yapmış, siyahi bir kadın başkan adayı. Böyle çekişmeli ve her oyun önem arz ettiği bir seçimde yardımcının fark yaratması lazım. Mesela en güçlü isimlerden biri 52 yaşındaki Michigan Valisi Gretchen Whitmer. Michigan gibi önemli bir eyaleti Demokratlara tekrar çevirir mi çevirir. Popüler mi popüler.
Başkanlık için adı geçiyor muydu, geçiyordu. Ama iki kadın aday, başkanlığı Trump’a teslim eder. Gavin Newsom Kaliforniya Valisi Amerika’daki en popüler demokratlardan biri, beyaz bir erkek. Ama bence o da yanlış olur. Bir kere; ikisi de Kaliforniya’lı. Demokratların zaten kendi kaleleri olan bir eyaletten iki aday çıkartma lüksü böyle kritik bir seçimde yok. Bir de Newsom, hala Kaliforniya’daki bütçe açığı sorununu çözemedi.
Doğal olarak da ciddi anlamda finansal noktadan darbe alabileceği konularda Trump tarafından çok üstüne gelinir. Benim şahsi kanaatim, adayın Kamala Harris’in batı tarafından olduğu düşünüldüğünde onun aksine Amerika’nın doğusundan ya da Mid-West’ten olması, beyaz bir erkek olması. Tercihen senatör değil, bir eyaleti hem de kritik bir eyaleti çekip çıkartacak bir vali olması, yaşı 40 ile 60 arasında olması ve Kamala Harris’e göre Demokrat Parti’nin yelpazesinin en sağına yakın bir yerde konuşlanması.
İlk adayım Pensilvanya Valisi
Kitabi bilgilere dayanarak, biraz önce ifade ettiğim zaruri özelliklere dayanarak kim olmalı derseniz; ilk adayım Pensilvanya Valisi Josh Shapiro olmalı. 51 yaşında, Pensilvanya’yı garantileyebilecek, partinin en sağ kan önce bir başkan yardımcısı seçmesi gerekiyor adındaki salıncak seçmenden, hatta cumhuriyetçilerden oy alabilecek bir isim Shapiro.
İşi kolay mı değil. Çünkü siyasi duruşu ve partinin sağ kanadından dolayı ne Gavin Newsom, ne de Gretchen Whitmer kadar Demokrat Parti sisteminde destek buluyor. Ama kim olmalı derseniz birinci adayım Shapiro’dur. İkinci adayım; Andy Beshear Kentucky Valisi 46 yaşında J.D. Vance’nin hemşerisi.
İki Kentucky’li başkan yardımcısının mücadelesine döner. Kentucky gibi kırmızı bir eyaletten yüzde 60 oranında bir destekle seçilmiş demokratların göz bebeği bir aday. Son ihtimalim ise İllinois Valisi J.B. Pritzker; ailesi Hyatt Otelleri grubunun hissedarlarından, önemli bir isim. Bu üçü sırasıyla benim gözümde Kamala’nın seçimi kazanabilmesi için aday tariflerim. Şu an şu dönemde adı hiç geçmeyen biri de çıkıp Kamala’nın başkan yardımcısı olabilir hiç şaşırmam. Ama olması gereken yaptığım tariftir, olması gereken budur.
Son olarak şunu söylemek isterim; üniversitedeki ilk Amerikan başkanlık seçimleri ve kampanyaları dersindeki hocam neredeyse 30 sene önce bize bu tarifi yapmıştı. Yani o günkü bilimsel tarifi bugüne yorumladığımızda, Kamala’nın başkan, Shapiro veya Beshear gibi bir profilinde başkan yardımcısı olması lazım. Aynı derste aynı hocam bütün bu bilimsel doğruları anlattıktan sonra şu sözü söylemişti; ‘’ABD’deki seçimlerin neticesini yapılan doğrulardan çok alınan yanlış kararlar belirler.’’