  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Özgür ERDURSUN
  4. Yüksek maaşla çalışıyorsunuz ancak emekli aylığınız artmıyor mu!

Yüksek maaşla çalışıyorsunuz ancak emekli aylığınız artmıyor mu!

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Emekli olduğunuzda kaç TL emekli aylığı alacaksınız! Bu ‘’e-devlet’’ sisteminden ‘’4/A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama’’ me­nüsünden görebilirsiniz. Sistemde henüz değişiklik olmadı bu ne­denle 12.019,23 TL, 480,77 TL ek ödeme da­hil en düşük emekli aylığı 12.500 TL gözük­mekte ancak en düşük emekli aylığı ek öde­me dahil 14.469 TL oldu.

Sistemde gördüğünüz emekli aylığı 12.500 TL ise, sistemde güncellendiğin­de 14.469 TL olarak görecekseniz aslında emekli aylığınız bu tutar değildir.

En düşük emekli aylığı da aslında 14.469 TL değildir. En düşük gerçek emekli aylığı 5.000TL civarındadır. Bu tutarları siz sis­temde göremezsiniz. Sistemde hazine des­teği ile tamamlanan aylık kaç TL ise o raka­mı görüyorsunuz.

Geçmişte asgari ücret ya da asgari ücrete yakın ücretler ile çalıştıysanız ya da düşük PEK ile SGK’ya bildirimleriniz yapıldı ise fakat siz birkaç yıldır daha yüksek rakam­lar ile çalışmaya başladıysanız ya da Prime Esas Kazançlarınız doğru bildirilmeye baş­ladıysa, örneğin asgari ücretin 4 katı ya­ni brüt 104.022 TL PEK ile SGK’ya bildi­rimleriniz yapılıyorsa sizin aylık ortalama 300-350 TL sistemde gördüğünüz ve emek­li olduğunuzda alacağınız emekli aylığın­da aylığınızda artış olur. Fakat sizin gerçek primleriniz ile hesaplanan emekli aylığınız 7.000TL ise aylık artış gerçek emekli aylı­ğınız olan 7.000TL’ye ilave edilir. Yani sizin sistemde gördüğünüz hazine desteği ile ta­mamlanan en düşük emekli aylığına katkısı olmaz.

Bu nedenle ‘’çalışmalarımın, ödenen primlerimin emekli aylığıma katkısı ol­muyor’’ diyenler var. Aslında oluyor ama siz olmuyor olarak görüyorsunuz, çünkü gerçek emekli aylığınız tamamlanan ay­lığın altında kaldığı sürece siz sistemde hazine destekli tamamlanan en düşük emekli aylığını görüyorsunuz.

En düşük tamamlanan emekli aylığı uy­gulaması ile gerçek emekli aylıkları gizleni­yor. Bu sistem değişmez ise mevcut emekli aylığı hesaplama sistemi ile ülkemizin şu an yaşamaya başladığı düşük emekli aylığı so­runu daha da büyüyecek.

Asgari ücretle brüt 26.000TL ile çalışan ile bürüt 65.000TL’ye kadar çalışanlar ay­nı emekli aylığını yeni en altta hazine des­teği ile belirlenen en düşük emekli aylığını alacaklar. Asgari ücretin üç, dört katı ile ça­lışanlarda iki üç bin lira daha fazla alacak.

Emekli aylıklarına güncelleme yapılma­dığı sürece sorun derinleşecek.

Ak Parti 2003-2006-2007 ve 2010’da emekli aylıklarına seyyanen artışlar yap­mıştı, emekli aylıklarında kayıpları te­lafi etmeyen bu seyyanen artışlar sonra­sı 2011’de intibak yani emekli aylıklarının ödenen primler ve prim gün sayısına göre güncellemişti. Ancak sadece 2000 yılına ka­dar emekli olan emeklilerin emekli aylıkları için intibak yasası çıktı.

Tüm emeklileri kapsayacak güncel bir intibak yasasına ihtiyaç var, hazine deste­ği ile tamamlanan emekli aylığı uygulama­sına son verilerek herkesin sistemde ger­çek emekli aylığını görebileceği emekli ol­duğunda ödenen primlere, çalışma süresine göre, kayıt içi çalışmayı özendirecek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin gelme­si gerekiyor.

Aksi halde sistemde gerçek emekli aylı­ğını göremeyenlerin sayısı daha da artacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
EYT’li olup EYT’den yararlanamayanlar... 24 Şubat 2025
Eğitimin ücrete olumlu etkisi azalıyor! 20 Şubat 2025
2025’te bayram ikramiyesi kaç TL olacak! 13 Şubat 2025
Engelli emekliliğinde ne değişti 10 Şubat 2025
Tüm çalışanların bilmesi gereken emeklilik detayları 06 Şubat 2025
Ne kadar kıdem tazminatı alır? 03 Şubat 2025
EYT’liyim ama az günüm var, emekli olabilir miyim? 30 Ocak 2025
Milyonlarca sigortalıya yüzde 30 emekli aylık kaybı şoku! 27 Ocak 2025
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda değişiklik! 23 Ocak 2025
Emeklilik sisteminde son durum! 20 Ocak 2025