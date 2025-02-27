Yüksek maaşla çalışıyorsunuz ancak emekli aylığınız artmıyor mu!

Emekli olduğunuzda kaç TL emekli aylığı alacaksınız! Bu ‘’e-devlet’’ sisteminden ‘’4/A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama’’ me­nüsünden görebilirsiniz. Sistemde henüz değişiklik olmadı bu ne­denle 12.019,23 TL, 480,77 TL ek ödeme da­hil en düşük emekli aylığı 12.500 TL gözük­mekte ancak en düşük emekli aylığı ek öde­me dahil 14.469 TL oldu.

Sistemde gördüğünüz emekli aylığı 12.500 TL ise, sistemde güncellendiğin­de 14.469 TL olarak görecekseniz aslında emekli aylığınız bu tutar değildir.

En düşük emekli aylığı da aslında 14.469 TL değildir. En düşük gerçek emekli aylığı 5.000TL civarındadır. Bu tutarları siz sis­temde göremezsiniz. Sistemde hazine des­teği ile tamamlanan aylık kaç TL ise o raka­mı görüyorsunuz.

Geçmişte asgari ücret ya da asgari ücrete yakın ücretler ile çalıştıysanız ya da düşük PEK ile SGK’ya bildirimleriniz yapıldı ise fakat siz birkaç yıldır daha yüksek rakam­lar ile çalışmaya başladıysanız ya da Prime Esas Kazançlarınız doğru bildirilmeye baş­ladıysa, örneğin asgari ücretin 4 katı ya­ni brüt 104.022 TL PEK ile SGK’ya bildi­rimleriniz yapılıyorsa sizin aylık ortalama 300-350 TL sistemde gördüğünüz ve emek­li olduğunuzda alacağınız emekli aylığın­da aylığınızda artış olur. Fakat sizin gerçek primleriniz ile hesaplanan emekli aylığınız 7.000TL ise aylık artış gerçek emekli aylı­ğınız olan 7.000TL’ye ilave edilir. Yani sizin sistemde gördüğünüz hazine desteği ile ta­mamlanan en düşük emekli aylığına katkısı olmaz.

Bu nedenle ‘’çalışmalarımın, ödenen primlerimin emekli aylığıma katkısı ol­muyor’’ diyenler var. Aslında oluyor ama siz olmuyor olarak görüyorsunuz, çünkü gerçek emekli aylığınız tamamlanan ay­lığın altında kaldığı sürece siz sistemde hazine destekli tamamlanan en düşük emekli aylığını görüyorsunuz.

En düşük tamamlanan emekli aylığı uy­gulaması ile gerçek emekli aylıkları gizleni­yor. Bu sistem değişmez ise mevcut emekli aylığı hesaplama sistemi ile ülkemizin şu an yaşamaya başladığı düşük emekli aylığı so­runu daha da büyüyecek.

Asgari ücretle brüt 26.000TL ile çalışan ile bürüt 65.000TL’ye kadar çalışanlar ay­nı emekli aylığını yeni en altta hazine des­teği ile belirlenen en düşük emekli aylığını alacaklar. Asgari ücretin üç, dört katı ile ça­lışanlarda iki üç bin lira daha fazla alacak.

Emekli aylıklarına güncelleme yapılma­dığı sürece sorun derinleşecek.

Ak Parti 2003-2006-2007 ve 2010’da emekli aylıklarına seyyanen artışlar yap­mıştı, emekli aylıklarında kayıpları te­lafi etmeyen bu seyyanen artışlar sonra­sı 2011’de intibak yani emekli aylıklarının ödenen primler ve prim gün sayısına göre güncellemişti. Ancak sadece 2000 yılına ka­dar emekli olan emeklilerin emekli aylıkları için intibak yasası çıktı.

Tüm emeklileri kapsayacak güncel bir intibak yasasına ihtiyaç var, hazine deste­ği ile tamamlanan emekli aylığı uygulama­sına son verilerek herkesin sistemde ger­çek emekli aylığını görebileceği emekli ol­duğunda ödenen primlere, çalışma süresine göre, kayıt içi çalışmayı özendirecek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin gelme­si gerekiyor.

Aksi halde sistemde gerçek emekli aylı­ğını göremeyenlerin sayısı daha da artacak.