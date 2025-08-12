Yüksek teknoloji çarkları çevirdi
Sanayi üretimi; iç, dış siyasal ve ekonomik etkenlerin görece mutedil seyrettiği haziranda önceki aya göre yüzde 0,7 arttı; yıllık bazda ise yüzde 8,3’le son 16 ayın en yüksek artışını kaydetti.
Enflasyondaki düşüşün son aylarda giderek hızlanması, manşet işsizlik oranının uzun süredir düşük düzeylerdeki yatay seyri gibi göstergelerin yanında sanayide güçlenen canlanma eğilimi, “ekonomide toparlanma” işareti verdi. Bu da ekonomi çevreleri ve iş dünyasında, Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sürecini ve bu kapsamda Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 11 Eylül’de yapacağı toplantıda güçlü faiz indirimi olasılığını destekleyen bir trend değerlendirildi.
Artışın lokomotifi imalat
Sanayi üretimindeki canlanmada, toplam üretimde en büyük paya sahip olan imalat sanayiinin performansı etkili oldu. İmalat sanayi sektörünün üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekse göre, haziranda aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi ve toplam sanayi üretimindeki değişime 0,8 yüzde puanlık pozitif katkı yaptı. Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre ise imalat sanayii üretimi yıllık bazda yüzde 9,5 artış kaydetti ve toplam üretimdeki artışın yüzde 8,4’lük bölümü tek başına imalattan geldi.
Haziranda diğer ana sektörlerden madencilik ve taş ocakçılığı üretimi ise aylık bazda yüzde 5 düştü ve bunun toplam sanayi üretimine negatif etkisi, endeksteki ağırlığıyla orantılı olarak 0,2 puanda kaldı. Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki yüzde 2,3 oranındaki artış toplamdaki artışa 0,1 puan pozitif katkı yaptı.
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksinde aylık bazda yüzde 1,9 artış kaydedildi, bunun genel endekse 0,1 puanlık bir pozitif katkısı oldu. Bu sektörün üretimi yıllık bazda ise yüzde 1,1’lik düştü ve bu da genel değişime 0,1 puan negatif etki yaptı.
Aylık artışla “diğer ulaşım araçları” etkisi
İmalat sanayiinin toplam üretimindeki canlanmanın ise özellikle diğer (motorlu kara taşıtları dışında kalan) ulaşım araçlarının imalatından kaynaklandığı, alt sektörlerin çoğunda aylık bazda üretimin düşüşte olduğu dikkati çekti. Haziran ayında diğer ulaşım araçları alt sektöründe önceki aya göre kaydedilen yüzde 28’lik üretim artışı toplam imalat sanayii üretimindeki değişime 1,3 puan olarak yansıdı.
Aylık bazda yüzde 7,3’le ikinci en yüksek artışın yaşandığı bilgisayar da imalat sanayii üretimindeki aylık değişime 0,2 puan katkı yaptı. İmalatçı sektörler içinde aylık bazda yüzde 7,5 üretim artışı kaydeden ağaç ürünleri, yüzde 7,3 üretim artışı kaydeden bilgisayar ile üretimi yüzde 6,4 artan temel eczacılık, yüzde 2,5 artan kauçuk-plastik, aynı oranda artan kâğıt ve yüzde 1,2 artan ana metal sanayii alt sektörlerinin, toplamdaki paylarıyla orantılı olarak toplam üretimdeki değişime 0,1’er puan pozitif katkı yaptığı belirlendi.
Buna karşılık giyimdeki yüzde 6,5’lik üretim düşüşü aylık değişimi 0,3 puan, diğer metalik olmayan minerallerdeki yüzde 3,1’lik düşüş 0,2 puan aşağı çekti. Aylık bazda üretimi yüzde 9,6 gerileyen deri, yüzde 2,4 düşen rafine petrol ürünleri, yüzde 1,7’şer düşüş kaydeden makine ve ekipman imalatı ile mobilya, yüzde 1,5 düşen elektrikli teçhizat ve yüzde 0,7 düşen motorlu taşıtlar aylık genel değişime 0,1’er puan negatif katkı yaptı. Diğer imalatçı alt sektörlerdeki üretim artış ve düşüşlerinin aylık genel değişime etkisi ise yok denecek düzeyde kaldı.
Yıllık artışı omuzlayan alt sektörler
İmalat sanayii ve dolayısıyla toplam sanayi üretimindeki yıllık artışa en büyük katkı da belli sayıdaki alt sektörden geldi. Haziranda en yüksek aylık üretim artışını kaydeden diğer ulaşım araçlarında yıllık artış da yüzde 54,9’a ulaştı ve imalat endeksindeki yıllık artışın yüzde 2,2’lik bölümü tek başına bu alt sektörden geldi.
Üretimi yıllık bazda yüzde 14,2 artan gıda endeksteki ağırlığına bağlı olarak genel değişime 1,8 puan pozitif katkı yaptı. Yıllık yüzde 13,9 artış kaydeden fabrikasyon metal ürünlerinin genel artışa etkisi 1,1 puan, yüzde 46 üretim artışı kaydeden bilgisayarın katkısı 0,9 puan oldu. Yıllık değişime pozitif katkıda bu alt sektörleri 0,7’er puanla motorlu kara taşıtları ve diğer metalik olmayan mineral ürünler, 0,5 puanla kauçuk ve plastik, 0,4’er puanla ana metal ve ağaç, 0,3’er puanla kâğıt, temel eczacılık ve kimya, 0,2 puanla mobilya, 0,1’er puanla rafine petrol ürünleri ve elektrikli teçhizat izledi.
Buna karşılık üretimi yıllık bazda yüzde 12,7 düşen giyim eşyası, yıllık endeksi 0,7 puan; yüzde 5,7 düşen deri de 0,1 puan aşağı çekti. Diğer alt sektörlerde ise üretim performansının yatay seyirde olduğu gözlendi.
İmalatta yüksek teknolojiye yöneliş
İmalat sanayiinde yüksek teknolojili ürün üretimi giderek artıyor. Aylık bazda düşük teknolojili ürünlerin üretimi yüzde 1,2 gerilerken, orta-düşük teknoloji üretimi sadece yüzde 0,1 arttı, orta-yüksek teknoloji üretimi de yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Buna karşılık, yüksek teknolojili ürün üretimi önceki aya göre yüzde 38,1 artış gösterdi. İmalat sanayiindeki aylık değişime düşük teknoloji üretimi 0,4 ve orta yüksek teknoloji üretimi 0,9 puan negatif etki, yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ise 2,2 puan pozitif katkı yaptı.
Yıllık bazda da düşük teknolojili ürünler üretimi yüzde 4,6, orta-düşük teknoloji üretimi yüzde 9,1, orta-yüksek teknoloji üretimi yüzde 2,6 artarken, yüksek teknolojili ürün üretimindeki artış yüzde 88,2’ye ulaştı. İmalat sanayi üretiminde yüzde 8,3 olan yıllık artışın yüzde 4,2’lik bölümü tek başına yüksek teknoloji üretiminden kaynaklandı. Yıllık değişimin yüzde 2,9’luk bölümü orta-düşük teknoloji, yüzde 1,7’lik bölümü düşük teknoloji, yüzde 0,7’lik bölümü orta yüksek teknoloji ürünlerinden geldi.
Ekonomik aktivitede canlanma sinyali
Son iki yılda parasal sıkılaştırma, yüksek faiz, düşük kur gibi faktörlerin etkisiyle sanayide frene basma eğilimi hâkim olmuş, özellikle bu yılın ilk dört ayına damga vuran iç ve dış şok siyasi ve ekonomik gelişmeler ise belirsizliği olağanüstü büyüterek ekonomideki tüm aktörlerin önünü görmesini zorlaştırmıştı.
Mayısta belirsizliklerin önemli oranda azalması ve kesintiye uğrayan faiz indirimi sürecinin yeniden başlama sinyali ile birlikte, son on iki ayın çoğunda gerileyen ve bu süreçte iniş çıkışlı bir seyir izleyen sanayi üretiminde canlanma eğilimi başlamıştı. Sanayide mayıstaki yüzde 5’lik yıllık artışın ardından haziranda yüzde 8,3’le güçlenen canlanma eğilimi, faiz indirimlerinin devamı olasılığı ile birlikte düşünüldüğünde yılın ikinci yarısında sanayi üretimi, genel ekonomik aktivite ve gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme ivmesinin artma olasılığını yükseltti.
Kacır: En yüksek artış, yüksek teknoloji ürünlerinde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretim endeksinde en yüksek artışın yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Sanayicilerin güçlü üretimi sürdürdüğüne işaret eden Kacır, “Haziranda sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı. Aylık yükseliş yüzde 0,7 olarak kaydedildi. En yüksek artış yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Katma değerli üretim, istihdamı destekleyici adımlar ve ihracatla Türkiye’nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.