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“Yüksek trafik cezası” da caydırmadı; “Yüksek trafik ödülü” mü denesek?(!)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Ödül kazandınız!”…

Son 2 yılda, “bu cümleye aldanan” 750 binin üzerinde vatandaş, dolandırılmış…

* * * 

Yani…

Kültürel olarak, ödülü seviyoruz(!)

(“Ödüllendirilmeye açlık”tan olsa ge­rek…)

* * * 

Ceza mı?

Örneğin son günlerde tartışılan yüksek trafik cezaları…

2007-2016 yılları arasında…

10 yılda…

Toplam 18 milyar lira (10 yılda 1.1 milyar dolar) tutarında, 105 milyon 320 bin adet tra­fik cezası kesilmiş…

* * * 

2024 yılı mı?

Yeniden değerleme oranı da dikkate alına­rak yapılan ve yüzde 58’in üzerinde artırılan trafik para cezalarına rağmen…

Trafik cezalarından Hazine’ye aktarılan gelir 40 milyar liraya (1 yılda 1.1 milyar do­ların üzerinde) yükselmiş…

* * * 

Yani…

Yüksek cezalar, trafik kurallarına uyma­maktan caydırmamış…

(sosyal zararı da büyütmüş; sadece ge­lirleri artırmaya yaramış…

* * * 

2023 yılında bu kalemden 15.4 milyar lira gelir elde edilmiş…

Ve 2024 bütçesi için 26.9 milyar liralık ge­lir hedeflenmiş…

Trafik cezası sayısı da 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 55’in üzerinde artarak 30 milyona yaklaşmış…

VELHASIL

2025 bütçesi gelirler kaleminde 68 milyar lira (1.7 milyar dolar) trafik cezası geliri ön­görülüyordu…

* * * 

Trafik cezası tutarları, yılbaşından itiba­ren yüze 44’e yakın artırılmasına rağmen, kesilen trafik cezası sayısı artmaya devam etti…

Ceza tutarı da 50 milyar lirayı geçti…

* * * 

Yüksek cezalar “kuralsızlıktan” caydırma­yınca, şimdi, daha yüksek cezalar yürürlüğe girdi…

(Acaba, bu alanda da, ödüle karşı olan yüksek duyarlılık mı kullanılmalı?)

* * * 

(İtirazlarda haklılık payı olan taraflar da var…

Örneğin 50 km’lik hız sınırı…

Bırakın şehirlerarasını, şehir içinde nor­mal hızda, dikkatli gitsen dahi, ceza yeme­men mümkün değil…)

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