Yükselen dış borca, Merkez Bankası makyajı…

2025’in ilk yarısında borçlanma rekoru kıran Hazinemiz…” deyince;

“Ama, 2025’in ilk çeyreğinde borçlanma ihtiyacı düşmüş” diye bir okurum uyar­mış…

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2025’in ilk çeyreğinde “borçlanmanın hızı” düşmüş olabilir…

Ama…

Borçlanma devam etmiş…

Ve rekor gelmiş…

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri­ne göre…

2024 sonunda brüt dış borç stoku­muz:

516 milyar dolar…

2025’in ilk çeyreği sonunda borç sto­kumuz:

527.5 milyar dolar...

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Yanı sıra...

Mart sonu verilerine göre:

Dış borcun 276.9 milyon dolarlık büyük bölümü özel sektöre ait…

Kamunun toplam dış borcu ise 221 mil­yar dolara dayandı…

Merkez Bankası’nın dış borcu ise 30.1 milyar dolara geriledi…

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Yani:

2025’in İlk çeyreğinde özel sektörün dış borcu yüzde 4.5 oranında artarken;

Ve kamunun dış borcu yüzde 2 oranında artarken;

Merkez Bankası’nın dış borç stoku yüz­de 14’e (5 milyar dolar) yakın oranında da­ralmış…

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Bu nedenle:

“MB’nin etkisiyle, toplam borcun hızı yavaşladı” denilebilir…

VELHASIL

Özel sektör son hızla borçlanmaya ve rekorla­rı yenilemeye devam ediyor…

Kamuda da “harcama”; dolayısıyla “açıklar”; dolayısıyla “borçlanma” hız kesmiyor…

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Ve tekrarlayalım:

Hazinemiz, “yüksek açığımızı” kapatmak için “yüksek borçlanmaya” ihtiyaç duyuyor…

Son 6 ay:

1.3 trilyon lirayı aşan nakit açığı ve 1.2 trilyon lirayı bulan borçlanma bunu anlatıyor…

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Borçlanmayı azaltacak/bitirecek ve/veya ar­tıya geçirecek tek yol olan üretim/yatırım ise ye­rinde dahi saymıyor; miktar olarak geri gidiyor…

Dahası üretim/yatırım için alınan kredilerin çoğunluğu da farklı yatırımlara yönlendiriliyor…