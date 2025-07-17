Yükselen dış borca, Merkez Bankası makyajı…
2025’in ilk yarısında borçlanma rekoru kıran Hazinemiz…” deyince;
“Ama, 2025’in ilk çeyreğinde borçlanma ihtiyacı düşmüş” diye bir okurum uyarmış…
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2025’in ilk çeyreğinde “borçlanmanın hızı” düşmüş olabilir…
Ama…
Borçlanma devam etmiş…
Ve rekor gelmiş…
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre…
2024 sonunda brüt dış borç stokumuz:
516 milyar dolar…
2025’in ilk çeyreği sonunda borç stokumuz:
527.5 milyar dolar...
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Yanı sıra...
Mart sonu verilerine göre:
Dış borcun 276.9 milyon dolarlık büyük bölümü özel sektöre ait…
Kamunun toplam dış borcu ise 221 milyar dolara dayandı…
Merkez Bankası’nın dış borcu ise 30.1 milyar dolara geriledi…
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Yani:
2025’in İlk çeyreğinde özel sektörün dış borcu yüzde 4.5 oranında artarken;
Ve kamunun dış borcu yüzde 2 oranında artarken;
Merkez Bankası’nın dış borç stoku yüzde 14’e (5 milyar dolar) yakın oranında daralmış…
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Bu nedenle:
“MB’nin etkisiyle, toplam borcun hızı yavaşladı” denilebilir…
VELHASIL
Özel sektör son hızla borçlanmaya ve rekorları yenilemeye devam ediyor…
Kamuda da “harcama”; dolayısıyla “açıklar”; dolayısıyla “borçlanma” hız kesmiyor…
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Ve tekrarlayalım:
Hazinemiz, “yüksek açığımızı” kapatmak için “yüksek borçlanmaya” ihtiyaç duyuyor…
Son 6 ay:
1.3 trilyon lirayı aşan nakit açığı ve 1.2 trilyon lirayı bulan borçlanma bunu anlatıyor…
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Borçlanmayı azaltacak/bitirecek ve/veya artıya geçirecek tek yol olan üretim/yatırım ise yerinde dahi saymıyor; miktar olarak geri gidiyor…
Dahası üretim/yatırım için alınan kredilerin çoğunluğu da farklı yatırımlara yönlendiriliyor…