  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Yükselen dış borca, Merkez Bankası makyajı…

Yükselen dış borca, Merkez Bankası makyajı…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

2025’in ilk yarısında borçlanma rekoru kıran Hazinemiz…” deyince;

“Ama, 2025’in ilk çeyreğinde borçlanma ihtiyacı düşmüş” diye bir okurum uyar­mış…

***

2025’in ilk çeyreğinde “borçlanmanın hızı” düşmüş olabilir…

Ama…

Borçlanma devam etmiş…

Ve rekor gelmiş…

***

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri­ne göre…

2024 sonunda brüt dış borç stoku­muz:

516 milyar dolar…

2025’in ilk çeyreği sonunda borç sto­kumuz:

527.5 milyar dolar...

***

Yanı sıra...

Mart sonu verilerine göre:

Dış borcun 276.9 milyon dolarlık büyük bölümü özel sektöre ait…

Kamunun toplam dış borcu ise 221 mil­yar dolara dayandı…

Merkez Bankası’nın dış borcu ise 30.1 milyar dolara geriledi…

***

Yani:

2025’in İlk çeyreğinde özel sektörün dış borcu yüzde 4.5 oranında artarken;

Ve kamunun dış borcu yüzde 2 oranında artarken;

Merkez Bankası’nın dış borç stoku yüz­de 14’e (5 milyar dolar) yakın oranında da­ralmış…

***

Bu nedenle:

“MB’nin etkisiyle, toplam borcun hızı yavaşladı” denilebilir…

VELHASIL

Özel sektör son hızla borçlanmaya ve rekorla­rı yenilemeye devam ediyor…

Kamuda da “harcama”; dolayısıyla “açıklar”; dolayısıyla “borçlanma” hız kesmiyor…

***

Ve tekrarlayalım:

Hazinemiz, “yüksek açığımızı” kapatmak için “yüksek borçlanmaya” ihtiyaç duyuyor…

Son 6 ay:

1.3 trilyon lirayı aşan nakit açığı ve 1.2 trilyon lirayı bulan borçlanma bunu anlatıyor…

***

Borçlanmayı azaltacak/bitirecek ve/veya ar­tıya geçirecek tek yol olan üretim/yatırım ise ye­rinde dahi saymıyor; miktar olarak geri gidiyor…

Dahası üretim/yatırım için alınan kredilerin çoğunluğu da farklı yatırımlara yönlendiriliyor…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
15 Temmuz’da gösterilen örnek mücadeleyi; Ekonomide de gösterme zamanı… 16 Temmuz 2025
Biçerdöver operatörüne de “resmi tatil” yok… 15 Temmuz 2025
Özkaynaklar, faizi seçerken; “Nefes” gibi krediler, neyi seçer? 14 Temmuz 2025
Kredi/destek alabilecek projeler mi? Kredi/destek havuzunu büyütecek projeler mi? 11 Temmuz 2025
Yerel kalkınma için “yeni teşvikler” verilecek; Aylık sonuçlarını ölçüp/ paylaşmayacaksak... 10 Temmuz 2025
“Kredi/teşvik alan”ın ekonomiye sunduğu katkı, ölçülebiliyor mu?(!) 09 Temmuz 2025
18 bin mükellefte 32 milyar matrah artışı; 500 üreticide (mükellefte) 61 milyar kar azalışı… 08 Temmuz 2025
Birçok TIR’ımız atıl duruyorken; Polonyalı TIR, (boş gelip) Türkiye’den mal alabiliyorsa… 07 Temmuz 2025
“Eğitimde fiyat artışı” hız kesmiyorken; Enflasyonla, gelecekte kim mücadele edecek? 04 Temmuz 2025
Üreticimiz ihracata yönelirken; İthalattaki “rekor artış” ne anlatıyor? 03 Temmuz 2025