Yükselen güven kripto piyasalarında rekor getirdi
Küresel ekonomik görünümdeki yumuşama sinyalleri piyasalarda yön arayışını beraberinde getirdi. Kripto paralar da bu sürece en hızlı ve güçlü tepkiyi veren varlık sınıfı oldu. FED’in faiz indirimlerine daha önce başlayabileceği beklentisi, risk iştahını belirgin şekilde artırdı. Artan iştahın etkisiyle Bitcoin, Ethereum ve Ripple üst üste tüm zamanlar rekorları kırdı.
Yeni zirveler, güçlü talep
Cuma günü kripto paraların piyasa değeri 3,75 trilyon dolar seviyesini aştı ve yeni bir rekor kırdı. Rekor, bireysel ve kurumsal yatırımcıların talepleriyle şekillendi. Bitcoin 118 bin 153 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ethereum da 3 bin dolar eşiğini geride bırakarak Pectra güncellemesinden bu yana beklenen dikkat çekici çıkışını gerçekleştirdi.
Kurumsal iştah güçleniyor
Veriler kurumsal yatırımcı ilgisinin rakamsal karşılığını açıkça ortaya koyuyor. Bir günde spot Bitcoin ETF’lerine gerçekleşen 1,17 milyar dolarlık net giriş bu ürünlerin tarihindeki en yüksek ikinci günlük giriş olarak kaydedildi. Ocak’taki rekorun aşılması kurumsal yatırımcıların dijital varlık stratejilerini hızla devreye aldığını gösteriyor.
Ethereum ETF’lerinde de benzer bir tablo mevcut. 383 milyon dolarlık günlük net giriş, bu ürünlerin tarihinde ikinci en yüksek günlük giriş oldu. Veriler kripto varlıkların geçici bir heyecan değil, kalıcı bir yatırım sınıfı olarak değerlendirildiğini kanıtlıyor.
Stratejik portföylerde Bitcoin ve Ethereum
Halka açık Strategy, Metaplanet, Marathon Digital Holdings gibi şirketlerin hazinelerinde Bitcoin ve Ethereum’a daha fazla yer vermesi kripto varlıkların finansal sistemdeki konumunun güçlendiğinin göstergesi. Bu durum fiyat artışını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda piyasada istikrarın sağlanmasına ve volatilitenin yönetilebilir seviyelerde kalmasına katkı sağlıyor.
Trump yönetiminin Mart’ta Bitcoin’i stratejik rezerv varlık olarak tanımlaması da bu kurumsal ilginin önünü açtı. Bu yaklaşım, regülasyonlarda daha olumlu bir iklimin şekillenmekte olduğuna işaret ediyor ve başka ülkeler için de yol gösterici oluyor.
Ethereum’un yükselen gücü
Ethereum’da da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Cuma günü Ethereum, vadeli işlem hacmi bakımından kısa süreliğine de olsa Bitcoin’i geride bıraktı. Bu durum, piyasa jargonunda “flippening” olarak adlandırılan liderlik değişiminin kısa süreli de olsa gerçekleştiğini gösterdi. DeFi ve Layer 2 çözümleri gibi alanlardaki teknolojik gelişmeler, Ethereum’un işlevselliğini ve yatırım cazibesini artırıyor.
Gözler Washington’da: “Kripto Haftası” başlıyor
Piyasanın seyrini etkileyecek önemli gelişme ise ABD Kongresi’nde gerçekleşecek. 14 Temmuz’da başlaması beklenen ve “Kripto Haftası” olarak adlandırılan süreçte, dijital varlıkları doğrudan ilgilendiren üç önemli yasa tasarısının gündeme gelmesi bekleniyor. Bu tasarılar, sektörün yasal çerçevesini şekillendirecek ve yatırımcı güveni üzerinde doğrudan etkili olacak. Şu anda değerlendirme aşamasında olan birçok altcoin ETF başvurusunun onay süreçlerinin kolaylaşması ve vergi düzenlemelerinin netleşmesi anlamına geliyor. Bu da hem altcoin piyasasını hem de kripto ekosistemini ileriye taşınması demek.
Güçlenen temeller, artan güven
Bugün kripto para piyasası yalnızca fiyatlarla değil, aynı zamanda altyapı, regülasyon ve yatırımcı profiliyle de olgunlaşma evresine adım attı diyebiliriz. Kurumsal talep, makroekonomik koşullardaki iyileşme, inovasyonlar ve düzenlemelerin netleşmeye başlaması, kripto varlıkların artık daha sağlam temeller üzerinde durduğunu gösteriyor.
Teknik görünüm de bu iyimser tabloyu destekler nitelikte yine de yatırımcıların temkinli davranmasını öneririm. Peki bundan sonra ne olabilir? Bitcoin’in 118 bin dolar üzerine kalıcılık sağlaması halinde kısa sürede 122 bin dolar seviyesi görülebilir. Olası bir düzeltmede 115 bin ve 112 bin dolar aralığı önemli bir destek bölgesi olarak izlenmeli. Bu bölgenin altına sarkılması durumunda yükseliş trendinde bir soluklanma olabilir.
Ethereum’da 3.000 dolar psikolojik eşikten sonra gözler 3.250 ve 3.500 dolar direnç seviyelerine çevrildi. Yukarı yönlü ivmenin devamı için özellikle 3.250 dolar üzerindeki kapanışlar takip edilmeli. Aşağıda ise 2.800 dolar seviyesi korunması gereken temel destek konumunda.
Ripple, Cuma günü 2,50 – 2,91 USD aralığında işlem gördü. Bu güçlü hareketin arkasında Ripple’ın ABD’de ulusal banka lisansı başvurusu ve Grayscale’in XRP’yi portföyüne eklemesi ve XRP spot ETF beklentiler rol oynadı.