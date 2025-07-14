Yükselen güven kripto piyasalarında rekor getirdi

Küresel ekonomik görünümdeki yumuşama sinyalleri piyasalarda yön arayışını berabe­rinde getirdi. Kripto paralar da bu sürece en hız­lı ve güçlü tepkiyi veren varlık sınıfı oldu. FED’in faiz indirimlerine daha önce başlayabileceği bek­lentisi, risk iştahını belirgin şekilde artırdı. Artan iştahın etkisiyle Bitcoin, Ethereum ve Ripple üst üste tüm zamanlar rekorları kırdı.

Yeni zirveler, güçlü talep

Cuma günü kripto paraların piyasa değeri 3,75 trilyon dolar seviyesini aştı ve yeni bir rekor kırdı. Rekor, bireysel ve kurumsal yatırımcıların talep­leriyle şekillendi. Bitcoin 118 bin 153 dolar ile ta­rihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ethereum da 3 bin dolar eşiğini geride bırakarak Pectra güncel­lemesinden bu yana beklenen dikkat çekici çıkı­şını gerçekleştirdi.

Kurumsal iştah güçleniyor

Veriler kurumsal yatırımcı ilgisinin rakam­sal karşılığını açıkça ortaya koyuyor. Bir günde spot Bitcoin ETF’lerine gerçekleşen 1,17 mil­yar dolarlık net giriş bu ürünlerin tarihindeki en yüksek ikinci günlük giriş olarak kaydedildi. Ocak’taki rekorun aşılması kurumsal yatırım­cıların dijital varlık stratejilerini hızla devreye aldığını gösteriyor.

Ethereum ETF’lerinde de benzer bir tablo mevcut. 383 milyon dolarlık günlük net giriş, bu ürünlerin tarihinde ikinci en yüksek günlük giriş oldu. Veriler kripto varlıkların geçici bir heyecan değil, kalıcı bir yatırım sınıfı olarak değerlendiril­diğini kanıtlıyor.

Stratejik portföylerde Bitcoin ve Ethereum

Halka açık Strategy, Metaplanet, Marathon Di­gital Holdings gibi şirketlerin hazinelerinde Bit­coin ve Ethereum’a daha fazla yer vermesi krip­to varlıkların finansal sistemdeki konumunun güçlendiğinin göstergesi. Bu durum fiyat artışını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda piyasada istikrarın sağlanmasına ve volatilitenin yönetile­bilir seviyelerde kalmasına katkı sağlıyor.

Trump yönetiminin Mart’ta Bitcoin’i strate­jik rezerv varlık olarak tanımlaması da bu ku­rumsal ilginin önünü açtı. Bu yaklaşım, regülas­yonlarda daha olumlu bir iklimin şekillenmekte olduğuna işaret ediyor ve başka ülkeler için de yol gösterici oluyor.

Ethereum’un yükselen gücü

Ethereum’da da dikkat çeken gelişmeler yaşa­nıyor. Cuma günü Ethereum, vadeli işlem hacmi bakımından kısa süreliğine de olsa Bitcoin’i ge­ride bıraktı. Bu durum, piyasa jargonunda “flip­pening” olarak adlandırılan liderlik değişiminin kısa süreli de olsa gerçekleştiğini gösterdi. DeFi ve Layer 2 çözümleri gibi alanlardaki teknolojik gelişmeler, Ethereum’un işlevselliğini ve yatırım cazibesini artırıyor.

Gözler Washington’da: “Kripto Haftası” başlıyor

Piyasanın seyrini etkileyecek önemli gelişme ise ABD Kongresi’nde gerçekleşecek. 14 Tem­muz’da başlaması beklenen ve “Kripto Hafta­sı” olarak adlandırılan süreçte, dijital varlıkları doğrudan ilgilendiren üç önemli yasa tasarısının gündeme gelmesi bekleniyor. Bu tasarılar, sektö­rün yasal çerçevesini şekillendirecek ve yatırım­cı güveni üzerinde doğrudan etkili olacak. Şu an­da değerlendirme aşamasında olan birçok altcoin ETF başvurusunun onay süreçlerinin kolaylaş­ması ve vergi düzenlemelerinin netleşmesi an­lamına geliyor. Bu da hem altcoin piyasasını hem de kripto ekosistemini ileriye taşınması demek.

Güçlenen temeller, artan güven

Bugün kripto para piyasası yalnızca fiyatlarla değil, aynı zamanda altyapı, regülasyon ve yatı­rımcı profiliyle de olgunlaşma evresine adım at­tı diyebiliriz. Kurumsal talep, makroekonomik koşullardaki iyileşme, inovasyonlar ve düzenle­melerin netleşmeye başlaması, kripto varlıkların artık daha sağlam temeller üzerinde durduğunu gösteriyor.

Teknik görünüm de bu iyimser tabloyu des­tekler nitelikte yine de yatırımcıların temkinli davranmasını öneririm. Peki bundan sonra ne olabilir? Bitcoin’in 118 bin dolar üzerine kalıcı­lık sağlaması halinde kısa sürede 122 bin dolar seviyesi görülebilir. Olası bir düzeltmede 115 bin ve 112 bin dolar aralığı önemli bir destek bölgesi olarak izlenmeli. Bu bölgenin altına sarkılması durumunda yükseliş trendinde bir soluklanma olabilir.

Ethereum’da 3.000 dolar psikolojik eşikten sonra gözler 3.250 ve 3.500 dolar direnç seviye­lerine çevrildi. Yukarı yönlü ivmenin devamı için özellikle 3.250 dolar üzerindeki kapanışlar takip edilmeli. Aşağıda ise 2.800 dolar seviyesi korun­ması gereken temel destek konumunda.

Ripple, Cuma günü 2,50 – 2,91 USD aralığında işlem gördü. Bu güçlü hareketin arkasında Ripp­le’ın ABD’de ulusal banka lisansı başvurusu ve Grayscale’in XRP’yi portföyüne eklemesi ve XRP spot ETF beklentiler rol oynadı.