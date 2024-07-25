Yurtiçi asgari kurumlar vergisine tabi olmayan kazançlar
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına sunulan vergi paketi Yasa Teklifi olarak nihayet Meclise gelmiş bulunmaktadır. Söz konusu teklif 16 Temmuz’da Meclise sunulmuş, 18 ve 19 Temmuz’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmeler neticesinde kabul edilmiş olup birkaç gün içinde Meclis’te görüşülerek yasalaşması beklenmektedir.
Yasa teklifi küresel ve asgari kurumlar vergisi getirilmesi, vergi cezalarını artırılması, vergi aslının uzlaşma dışı bırakılması, hasılat tespitine yönelik denetimler, yurtdışı çıkış harcı gibi çok sayıda vergisel düzenlemeyi içermektedir. Teklifte Plan ve Bütçe Komisyonu’nda birtakım değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler çerçevesinde yurtiçi asgari kurumlar vergisi ele alınacaktır.
Yurtiçi asgari kurumlar vergisi
Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen teklifinin 36’ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa “Yurt içi asgari kurumlar vergisi” başlıklı 32/C maddesi eklenerek, kurumlar vergisi mükelleflerinin hesaplanan kurumlar vergisinin, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olamayacağı düzenlenmektedir.
“İndirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancı” ibaresi, hesap dönemi sonundaki ticari bilanço kârına kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesiyle bulunan tutan ifade etmektedir. Yurt içi asgari kurumlar vergisi hesaplanırken ticari bilanço kârına kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesiyle bulunacak olan tutardan, varsa, bazı indirim ve istisnalar düşülecektir.
Asgari vergiye tabi olmayan kazançlar
Yurtiçi asgari kurumlar vergisi hesaplanırken, ticari bilanço kârına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenecek, varsa aşağıdaki indirim ve istisnalar düşülecektir.
-Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan
(a) bendi iştirak kazançları istisnası,
(ç) bendi emisyon primi istisnası,
(d) bendi yatırım fon ve ortaklarının portföy işletmeciliği kazançları
(i) bendi kooperatiflerde risturn istisnası,
(j) bendi sat-geri kirala işlemlerine ilişkin kazanç istisnası,
(k) bendi kira sertifikası ihracı amacıyla uygulanan istisna,
-Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 10’uncu maddesi birinci fıkrasında düzenlenmiş olan
(g) bendi girişim sermayesi fonu indirimi,
(h) bendi korumalı işyeri indirimi,
-Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu kapsamında istisna edilen kazançlar
-Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca vergiden istisna edilen kazançlar,
-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Ar Ge tasarım indirimi,
Asgari vergiden yapılacak indirimler
Hesaplanacak olan asgari kurumlar vergisinden aşağıdaki indirimler yapılarak ödenmesi gereken vergi tutarı bulunur.
Payları Borsa İstanbul Pay piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına uygulanan iki puan indirim,
İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanan beş puan indirim ve
Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına uygulanan bir puan indirim nedeniyle ödenmeyen vergi,
Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan teşvik belgeleri kapsamındaki yatırıma katkı tutarları ile sınırlı olmak üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi hükmüne istinaden indirimli kurumlar vergisi uygulaması nedeniyle ödemedikleri kurumlar vergisi.