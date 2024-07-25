  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Mahmut Bülent YILDIRIM
  4. Yurtiçi asgari kurumlar vergisine tabi olmayan kazançlar

Yurtiçi asgari kurumlar vergisine tabi olmayan kazançlar

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM mahmut.yildirim@dunya.com

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına sunulan vergi paketi Yasa Teklifi olarak nihayet Mec­lise gelmiş bulunmaktadır. Söz konu­su teklif 16 Temmuz’da Meclise sunul­muş, 18 ve 19 Temmuz’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmeler ne­ticesinde kabul edilmiş olup birkaç gün içinde Meclis’te görüşülerek yasalaşması beklenmektedir.

Yasa teklifi küresel ve asgari kurumlar vergisi getirilmesi, vergi cezalarını artı­rılması, vergi aslının uzlaşma dışı bıra­kılması, hasılat tespitine yönelik dene­timler, yurtdışı çıkış harcı gibi çok sayıda vergisel düzenlemeyi içermektedir. Tek­lifte Plan ve Bütçe Komisyonu’nda birta­kım değişiklikler yapılmış olup bu deği­şiklikler çerçevesinde yurtiçi asgari ku­rumlar vergisi ele alınacaktır.

Yurtiçi asgari kurumlar vergisi

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen teklifinin 36’ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa “Yurt içi asgari ku­rumlar vergisi” başlıklı 32/C maddesi ek­lenerek, kurumlar vergisi mükellefleri­nin hesaplanan kurumlar vergisinin, in­dirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olamayacağı düzenlenmektedir.

“İndirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancı” ibaresi, hesap dönemi sonun­daki ticari bilanço kârına kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesiyle bulu­nan tutan ifade etmektedir. Yurt içi asga­ri kurumlar vergisi hesaplanırken ticari bilanço kârına kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesiyle bulunacak olan tutardan, varsa, bazı indirim ve istisnalar düşülecektir.

Asgari vergiye tabi olmayan kazançlar

Yurtiçi asgari kurumlar vergisi hesap­lanırken, ticari bilanço kârına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenecek, var­sa aşağıdaki indirim ve istisnalar düşüle­cektir.

-Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasında düzenlen­miş olan

(a) bendi iştirak kazançları istisnası,

(ç) bendi emisyon primi istisnası,

(d) bendi yatırım fon ve ortaklarının portföy işletmeciliği kazançları

(i) bendi kooperatiflerde risturn istis­nası,

(j) bendi sat-geri kirala işlemlerine ilişkin kazanç istisnası,

(k) bendi kira sertifikası ihracı amacıy­la uygulanan istisna,

-Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Di­ğer İndirimler” başlıklı 10’uncu maddesi birinci fıkrasında düzenlenmiş olan

(g) bendi girişim sermayesi fonu indi­rimi,

(h) bendi korumalı işyeri indirimi,

-Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanu­nu kapsamında istisna edilen kazançlar

-Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca vergiden istisna edilen kazançlar,

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ka­nunu kapsamında Ar Ge tasarım indiri­mi,

Asgari vergiden yapılacak indirimler

Hesaplanacak olan asgari kurumlar vergisinden aşağıdaki indirimler yapıla­rak ödenmesi gereken vergi tutarı bulu­nur.

Payları Borsa İstanbul Pay piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların beş hesap dönemine ait kurum kazançla­rına uygulanan iki puan indirim,

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uy­gulanan beş puan indirim ve

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üre­tim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde et­tikleri kazançlarına uygulanan bir puan indirim nedeniyle ödenmeyen vergi,

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’n­dan alınan teşvik belgeleri kapsamındaki yatırıma katkı tutarları ile sınırlı olmak üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi hükmüne istinaden indi­rimli kurumlar vergisi uygulaması nede­niyle ödemedikleri kurumlar vergisi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Adli tatilin vergi davalarına etkisi 18 Temmuz 2024
Yurt dışı çıkış harcı nedir? 11 Temmuz 2024
Enflasyon düzeltmesinin kâr dağıtımına etkisi 04 Temmuz 2024
Vergi paketi tartışılmaya devam ediyor 27 Haziran 2024
Gayrimenkulde vergi tedirginliği 13 Haziran 2024
Şirket sermayelerinin artırılması zorunlu hale geldi 06 Haziran 2024
Maliye taşra teşkilatı yeniden yapılanıyor 31 Mayıs 2024
Mükellefiyetiniz sona erse de elektronik tebligatlarınızı kontrol edin 23 Mayıs 2024
İşletmeler için vergi planlaması ön plana çıkıyor 16 Mayıs 2024
Bu şartları karşılıyorsanız... 09 Mayıs 2024