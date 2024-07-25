Yurtiçi asgari kurumlar vergisine tabi olmayan kazançlar

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına sunulan vergi paketi Yasa Teklifi olarak nihayet Mec­lise gelmiş bulunmaktadır. Söz konu­su teklif 16 Temmuz’da Meclise sunul­muş, 18 ve 19 Temmuz’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmeler ne­ticesinde kabul edilmiş olup birkaç gün içinde Meclis’te görüşülerek yasalaşması beklenmektedir.

Yasa teklifi küresel ve asgari kurumlar vergisi getirilmesi, vergi cezalarını artı­rılması, vergi aslının uzlaşma dışı bıra­kılması, hasılat tespitine yönelik dene­timler, yurtdışı çıkış harcı gibi çok sayıda vergisel düzenlemeyi içermektedir. Tek­lifte Plan ve Bütçe Komisyonu’nda birta­kım değişiklikler yapılmış olup bu deği­şiklikler çerçevesinde yurtiçi asgari ku­rumlar vergisi ele alınacaktır.

Yurtiçi asgari kurumlar vergisi

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen teklifinin 36’ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa “Yurt içi asgari ku­rumlar vergisi” başlıklı 32/C maddesi ek­lenerek, kurumlar vergisi mükellefleri­nin hesaplanan kurumlar vergisinin, in­dirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olamayacağı düzenlenmektedir.

“İndirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancı” ibaresi, hesap dönemi sonun­daki ticari bilanço kârına kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesiyle bulu­nan tutan ifade etmektedir. Yurt içi asga­ri kurumlar vergisi hesaplanırken ticari bilanço kârına kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesiyle bulunacak olan tutardan, varsa, bazı indirim ve istisnalar düşülecektir.

Asgari vergiye tabi olmayan kazançlar

Yurtiçi asgari kurumlar vergisi hesap­lanırken, ticari bilanço kârına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenecek, var­sa aşağıdaki indirim ve istisnalar düşüle­cektir.

-Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasında düzenlen­miş olan

(a) bendi iştirak kazançları istisnası,

(ç) bendi emisyon primi istisnası,

(d) bendi yatırım fon ve ortaklarının portföy işletmeciliği kazançları

(i) bendi kooperatiflerde risturn istis­nası,

(j) bendi sat-geri kirala işlemlerine ilişkin kazanç istisnası,

(k) bendi kira sertifikası ihracı amacıy­la uygulanan istisna,

-Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Di­ğer İndirimler” başlıklı 10’uncu maddesi birinci fıkrasında düzenlenmiş olan

(g) bendi girişim sermayesi fonu indi­rimi,

(h) bendi korumalı işyeri indirimi,

-Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanu­nu kapsamında istisna edilen kazançlar

-Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca vergiden istisna edilen kazançlar,

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ka­nunu kapsamında Ar Ge tasarım indiri­mi,

Asgari vergiden yapılacak indirimler

Hesaplanacak olan asgari kurumlar vergisinden aşağıdaki indirimler yapıla­rak ödenmesi gereken vergi tutarı bulu­nur.

Payları Borsa İstanbul Pay piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların beş hesap dönemine ait kurum kazançla­rına uygulanan iki puan indirim,

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uy­gulanan beş puan indirim ve

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üre­tim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde et­tikleri kazançlarına uygulanan bir puan indirim nedeniyle ödenmeyen vergi,

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’n­dan alınan teşvik belgeleri kapsamındaki yatırıma katkı tutarları ile sınırlı olmak üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi hükmüne istinaden indi­rimli kurumlar vergisi uygulaması nede­niyle ödemedikleri kurumlar vergisi.