Yüzde 60 işinden memnun değilse, “sağlıklı ekonomi” mümkün mü?

Yüksek faiz: Ekonominin düşmanı…

***

Ama…

Ekosistemi yüzdürecek, koruyacak ve/ veya potansiyelini harekete geçirecek ta­sarrufun/sermayen yeterli değilse;

Ekosistemin “tasarruf” üretemiyorsa/ üretememişse;

Sermayeyi, tasarruf sahibinden bulmalı ve maliyetine de (risk derecene göre yük­selen faiz) bir şekilde katlanılmalı…

***

Ve…

Bulabildiğin bu borcu da, “borcun ma­liyetini çıkarabilecek” ve “tasarruflarını artırabilecek” alanlar da (eğitim, teknoloji gibi) kullanmalı…

***

Tersi durumda:

Maddi/manevi maliyetlerinin karto­puna döneceği (birçok kez yaşamamıza rağmen) unutulmamalı…

***

Yine böyle bir süreçten geçerken…

Örneğin:

Yüzde 33 ile rekor tazeleyen atıl işgü­cümüzün yüzde 60’ını “mevcut işinden mutsuz olanların” oluşturduğuna dikkat çekti Merkez Bankası Başkanı Fatih Ka­rahan…

VELHASIL

Kıt sermayen ile kurduğun ve borçla­narak (büyük oranda yabancıdan) yüzdürebildiğin: Fabrikalarında, tarım arazilerinde, turizm tesislerinde (vb) çalı­şanlarının yüzde 60’ı, işinde mutsuzsa…

***

Ve…

Daha rahat, daha sosyal, daha güvence­li ve aynı zamanda “daha kazançlı” işlerin (kamu gibi) varlığını biliyorsa…

Ve…

O işlerde çalışmanın hayaliyle yaşayıp, zamanının büyük bölümünde o işi elde et­mek için çabalıyorsa…

Bu çabası karşılıksız kaldığı her an tedir­ginlik/kaygı artırıyorsa…

***

Bu kişi, çalışma/normal hayatında ve­rimli olabilir mi?

Mevcut işyerine, çevresine “artı değer” katabilir mi?

Bir ekonomide 5, 10, bin, 100 bin, 1 mil­yon kişi değil; çalışanların yüzde 60’ı bu du­rumdaysa, o ekonomi sağlıklı olabilir mi?