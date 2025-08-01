Zenginler 'Kıyamet Günü'ne hazırlanıyor
Yakın zamanda medeniyetin bir şekilde biteceğine ve bir felaketle birlikte dünyanın sonunun geleceğine inanan zenginler kendilerini “Kıyamet Günü”ne hazırlıyor. Peki kendilerine lüks sığınaklar inşa eden milyarderler bizim bilmediğimiz ne biliyor da kendilerini 'dünyanın sonuna' hazırlıyorlar?
Küresel iklim krizi, susuzluk, pandemi, Rusya- Ukrayna Savaşı, Ortadoğu’daki çatışmalar, nükleer savaş tehdidi derken olası bir üçüncü dünya savaşının ya da dünyanın sonunun yaklaştığına dair işaretler giderek çoğalmakta. Biz faniler oturmuş kaderimizi beklerken kendilerini olası bir “kıyamet” senaryosuna hazırlama derdine düşen milyarderler ise Pasifik Adaları’ndan arazi satın alıyor, lüks sığınaklar inşa ediyor, etrafında alevli hendekler olan kaleler yapıyor!
Ölüm hayatın bir gerçeği. Hatta belki de zengin- fakir fark etmeksizin istisnasız herkesin eşit bir şekilde başına gelen, bu haliyle de hayatı anlamlı kılan tek şey. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığımız için hayatta birçok şeyi ıskalıyoruz, istediğimiz kişiyle birlikte olamıyor, istediğimiz yerde yaşayamıyor, istediğimiz işi yapamıyoruz. Çünkü ölümün varlığını unutuyoruz.
Ölümü unutmayan bir kesim varsa onlar da dünyadaki milyarderler. Hatta bu konuyla o kadar kafayı bozmuşlar ki ‘Survivalism’ (Hayatta kalmacılık) trendi adı altında olası bir kıyamet senaryosuna karşı dünyanın her yerinde lüks sığınaklar yaptırıyorlar.
Bana “herkesin öldüğü bir dünyada birkaç ay ya da birkaç yıl daha fazla yaşamak ister miydin?” diye soracak olursanız benim cevabım muhtemelen “Hayır” olurdu. Ancak özellikle de Silikon Vadisi’nin üst düzey yöneticilerinin başını çektiği dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimi için sığınak sahibi olmak, artık olağan bir statü sembolü haline gelmiş durumda. Üstelik artık sıradan 500 bin dolarlık hayatta kalma sığınaklarıyla yetinmiyor, işleri bir üst seviyeye taşıyorlar: Örneğin Wired dergisi, META’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in Hawaii'deki 1.400 dönümlük arazisinde inşa ettirdiği 5 bin metrekarelik yeraltı sığınağının detaylarını yayınladı. Planlara göre sığınak, yiyecek ve su kaynakları ile tamamen kendi kendine yeterli durumda olacak. Tüm projenin maliyeti 270 milyon doların üzerinde. Ayrıca inşaat o kadar büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor ki, projeye dahil olan herkese gizlilik sözleşmeleri imzalatılmış durumda.
Halkı uzak tutma çabası
“Peki tüm bu gizlilik ve güvenlik ne için?” diye soracak olursanız, tabii ki olası bir kıyamet senaryosunda halkın içeri girmesini önlemek için!
ABD merkezli bir sığınak şirketi olan “Strategically Armored & Fortified Environments”ın (Safe) başkanı Al Corbi, “The Hollywood Reporter” dergisine verdiği demeçte, sığınak inşa edilmesini isteyen müşterilerinin “lüks kıyamet sığınaklarının halk tarafından ihlal edilemeyeceğinden emin olmak için kurnazca yollar bulduklarını” söyledi. Hatta Al Corbi, üzerinde çalıştığı projelerden birini şöyle anlatıyor: Adı açıklanmayan bir işadamı için etrafında hendek olan bir kale yaptık. Kalenin etrafında bir göl inşa ettik ve bu göl sudan daha hafif, yanıcı bir sıvıyla kaplandı. Yani hendek aşılmaya çalışıldığında, aşağıdan alevler çıkıyor!
Dünyadaki milyarderlerin ‘Kıyamet Günü hazırlıkları’ arasında; Pasifik Adaları gibi dünyayı bekleyen herhangi bir felaketten uzak bir noktada arazi satın almak da geliyor. Bu yüzden de birçoğu, “Dünyada bombalanacak en son yer” olarak gördükleri Yeni Zelanda ve adalardan arazi satın alıyor.
Olay arazi satın almakla da bitmiyor, yeraltındaki boş depoları satın alıp sığınağa dönüştüren mi dersin, kıyamet günü trafiğin tıkanacağını düşündüğü için motosiklet satın alan mı dersin, helikopterinin deposunu dolu tutan mı…
“Dünyanın sonuna” hazırlanan zenginler, Facebook’ta kapalı gruplar oluşturup hangi gaz maskesinin iyi olduğu, boş sığınakların nerede bulunduğu ve iklim değişikliğinden etkilenmeyecek bölgelere dair birbirleriyle fikir alışverişi de yapıyorlar. Örneğin San Francisco’da yaşayan Facebook’un eski ürün yöneticisi ve ‘Kaos maymunları’ kitabının yazarı Antonio Garcia Martinez, Pasifik’in kuzeybatısında bir adada 20 dönüm ormanlık arazi satın almış. Martinez, adaya jeneratörler, güneş panelleri ve bir sürü de cephanelik getirmiş. Martinez, “Kıyamet gibi bir durumdam sağ çıkabilmek için çok fazla şeye ihtiyacınız var.” diyor.
Kıyamette gözlük bulmak zor olur
ABD merkezli sosyal medya sitesi Reddit’in kurucularından Steve Huffman ise yıllar önce kimsenin aklına gelmeyecek bir sebepten dolayı gözüne lazer ameliyatı yaptırmıştı. “Eğer dünyanın sonu gelirse kontak lens ya da gözlük bulmak çok büyük sorun olacak” demişti.
Huffman, bir kuyrukluyıldızın dünyaya çarpması sonucu dünyadaki tüm canlıların yok olması senaryosu üzerine kurulu olan 1998 ABD yapımı “Deep Impact” (Derin Darbe) filmini izlediğinden beri bunu düşündüğünü anlatmıştı. Motosiklet almaya da zaten o zaman karar vermiş: “Filmde herkes bulunduğu yerden kaçmaya ve güvenli bir yere gitmeye çalışıyor ama trafikte sıkışıp kalıyorlar. Ben de bir motosiklet almam gerektiğini düşünüyordum ve en sonunda aldım. Çünkü o gün geldiğinde motosikleti olmayan herkes bitecek!”
Başkanlık yarışında Donald Trump’a verdiği destekle bilinen teknoloji milyarderi Peter Thiel bile boş durmamış. PayPal’un kurucularından olan Thiel, meğer yıllar önce Yeni Zelanda’da kendine “güvenli” olarak görülen bir arazi satın almış.
İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor: Tüm bu sığınak inşası, en zengin yüzde 1'lik kesimin bizim bilmediğimiz bir şey bildiğinin ve son zamanlara hazırlandığının bir işareti mi?