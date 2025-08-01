Zenginler 'Kıyamet Günü'ne hazırlanıyor

Yakın zamanda medeniyetin bir şekilde biteceğine ve bir felaketle birlikte dünyanın sonunun geleceğine inanan zenginler kendilerini “Kıyamet Günü”ne hazırlıyor. Peki kendilerine lüks sığınaklar inşa eden milyarderler bizim bilmediğimiz ne biliyor da kendilerini 'dünyanın sonuna' hazırlıyorlar?

Küresel iklim krizi, susuz­luk, pandemi, Rusya- Uk­rayna Savaşı, Ortadoğu’da­ki çatışmalar, nükleer savaş tehdi­di derken olası bir üçüncü dünya savaşının ya da dünyanın sonunun yaklaştığına dair işaretler giderek çoğalmakta. Biz faniler oturmuş kaderimizi beklerken kendileri­ni olası bir “kıyamet” senaryosuna hazırlama derdine düşen milyar­derler ise Pasifik Adaları’ndan ara­zi satın alıyor, lüks sığınaklar inşa ediyor, etrafında alevli hendekler olan kaleler yapıyor!

Ölüm hayatın bir gerçeği. Hatta belki de zengin- fakir fark etmek­sizin istisnasız herkesin eşit bir şe­kilde başına gelen, bu haliyle de ha­yatı anlamlı kılan tek şey. Hiç öl­meyecekmiş gibi yaşadığımız için hayatta birçok şeyi ıskalıyoruz, is­tediğimiz kişiyle birlikte olamıyor, istediğimiz yerde yaşayamıyor, is­tediğimiz işi yapamıyoruz. Çünkü ölümün varlığını unutuyoruz.

Ölümü unutmayan bir kesim varsa onlar da dünyadaki milyar­derler. Hatta bu konuyla o kadar kafayı bozmuşlar ki ‘Survivalism’ (Hayatta kalmacılık) trendi adı al­tında olası bir kıyamet senaryosu­na karşı dünyanın her yerinde lüks sığınaklar yaptırıyorlar.

Bana “herkesin öldüğü bir dün­yada birkaç ay ya da birkaç yıl da­ha fazla yaşamak ister miydin?” diye soracak olursanız benim ce­vabım muhtemelen “Hayır” olur­du. Ancak özellikle de Silikon Va­disi’nin üst düzey yöneticilerinin başını çektiği dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimi için sığınak sa­hibi olmak, artık olağan bir statü sembolü haline gelmiş durumda. Üstelik artık sıradan 500 bin do­larlık hayatta kalma sığınaklarıyla yetinmiyor, işleri bir üst seviyeye taşıyorlar: Örneğin Wired dergi­si, META’nın CEO’su Mark Zuc­kerberg’in Hawaii'deki 1.400 dö­nümlük arazisinde inşa ettirdiği 5 bin metrekarelik yeraltı sığınağı­nın detaylarını yayınladı. Planlara göre sığınak, yiyecek ve su kaynak­ları ile tamamen kendi kendine ye­terli durumda olacak. Tüm proje­nin maliyeti 270 milyon doların üzerinde. Ayrıca inşaat o kadar büyük bir gizlilik içinde yürütülü­yor ki, projeye dahil olan herkese gizlilik sözleşmeleri imzalatılmış durumda.

Halkı uzak tutma çabası

“Peki tüm bu gizlilik ve güven­lik ne için?” diye soracak olursanız, tabii ki olası bir kıyamet senaryo­sunda halkın içeri girmesini önle­mek için!

ABD merkezli bir sığınak şirke­ti olan “Strategically Armored & Fortified Environments”ın (Safe) başkanı Al Corbi, “The Hollywo­od Reporter” dergisine verdiği de­meçte, sığınak inşa edilmesini iste­yen müşterilerinin “lüks kıyamet sığınaklarının halk tarafından ih­lal edilemeyeceğinden emin olmak için kurnazca yollar buldukları­nı” söyledi. Hatta Al Corbi, üzerin­de çalıştığı projelerden birini şöy­le anlatıyor: Adı açıklanmayan bir işadamı için etrafında hendek olan bir kale yaptık. Kalenin etrafında bir göl inşa ettik ve bu göl sudan da­ha hafif, yanıcı bir sıvıyla kaplandı. Yani hendek aşılmaya çalışıldığın­da, aşağıdan alevler çıkıyor!

Dünyadaki milyarderlerin ‘Kı­yamet Günü hazırlıkları’ arasında; Pasifik Adaları gibi dünyayı bek­leyen herhangi bir felaketten uzak bir noktada arazi satın almak da ge­liyor. Bu yüzden de birçoğu, “Dün­yada bombalanacak en son yer” olarak gördükleri Yeni Zelanda ve adalardan arazi satın alıyor.

Olay arazi satın almakla da bit­miyor, yeraltındaki boş depoları satın alıp sığınağa dönüştüren mi dersin, kıyamet günü trafiğin tıka­nacağını düşündüğü için motosik­let satın alan mı dersin, helikopte­rinin deposunu dolu tutan mı…

“Dünyanın sonuna” hazırlanan zenginler, Facebook’ta kapalı grup­lar oluşturup hangi gaz maskesinin iyi olduğu, boş sığınakların nere­de bulunduğu ve iklim değişikliğin­den etkilenmeyecek bölgelere dair birbirleriyle fikir alışverişi de ya­pıyorlar. Örneğin San Francisco’da yaşayan Facebook’un eski ürün yö­neticisi ve ‘Kaos maymunları’ kita­bının yazarı Antonio Garcia Marti­nez, Pasifik’in kuzeybatısında bir adada 20 dönüm ormanlık arazi sa­tın almış. Martinez, adaya jenera­törler, güneş panelleri ve bir sürü de cephanelik getirmiş. Martinez, “Kıyamet gibi bir durumdam sağ çıkabilmek için çok fazla şeye ihti­yacınız var.” diyor.

Kıyamette gözlük bulmak zor olur

ABD merkezli sosyal medya site­si Reddit’in kurucularından Steve Huffman ise yıllar önce kimsenin aklına gelmeyecek bir sebepten do­layı gözüne lazer ameliyatı yaptır­mıştı. “Eğer dünyanın sonu gelir­se kontak lens ya da gözlük bulmak çok büyük sorun olacak” demişti.

Huffman, bir kuyrukluyıldızın dünyaya çarpması sonucu dünya­daki tüm canlıların yok olması se­naryosu üzerine kurulu olan 1998 ABD yapımı “Deep Impact” (De­rin Darbe) filmini izlediğinden be­ri bunu düşündüğünü anlatmıştı. Motosiklet almaya da zaten o za­man karar vermiş: “Filmde her­kes bulunduğu yerden kaçmaya ve güvenli bir yere gitmeye çalışıyor ama trafikte sıkışıp kalıyorlar. Ben de bir motosiklet almam gerektiği­ni düşünüyordum ve en sonunda aldım. Çünkü o gün geldiğinde mo­tosikleti olmayan herkes bitecek!”

Başkanlık yarışında Donald Trump’a verdiği destekle bilinen teknoloji milyarderi Peter Thiel bi­le boş durmamış. PayPal’un kuru­cularından olan Thiel, meğer yıl­lar önce Yeni Zelanda’da kendine “güvenli” olarak görülen bir arazi satın almış.

İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor: Tüm bu sığınak inşası, en zengin yüzde 1'lik kesimin bizim bilmediğimiz bir şey bildiğinin ve son zamanlara hazırlandığının bir işareti mi?