Zirve yarışında hisselerin yüzde 90’ı endekse yenildi

Beklentilerin üzerinde gelen ağustos ayı enflasyon verisi ve CHP İstanbul Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle borsa haftalık bazda yüzde 5’e yakın geriledi. Böylece endeks, zirvesinden yüzde 7.55 düştü. Endeksteki 100 hisseden sadece 10’u kendi zirvesine 7.55’ten daha az bir oranda uzak. 19 endeks hissesi ise kendi zirvesinden yüzde 50’nin üzerinde düşük fiyattan işlem görüyor.

Piyasalar eylül ayına hareketli bir başlangıç yap­tı. Bu ay piyasala­rın ana gündem maddeleri Mer­kez Bankası’nın 11 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı­sı, 15 Eylül’deki CHP Kurultay davası ve 17 Eylül’deki ABD Merkez Bankası’nın (Fed) fa­iz kararı olarak sıralanmıştı. Ayın ilk haftasında bu gündem maddeleri için beklentileri ye­niden şekillendiren gelişme­ler yaşandı.

İlk olarak 3 Ey­lül’de açıklanan ağustos ayı enflasyon oranlarının yüzde 2.04 ile beklentilerin (yüzde 1.75) üzerinde gelmesi 11 Ey­lül’deki PPK toplantısına yö­nelik faiz indirimi beklentile­rini törpüledi. Enflasyon veri­lerinin beklentilere paralel ya da daha düşük gelmesi halinde Merkez Bankası’nın bu ay 300 baz puan indirime gideceği gö­rüşü hakimdi. Ancak TÜİK’in açıkladığı verilerin ardından faiz indirimi beklentileri 200 baz puan çevresinde yoğun­laşmaya başladı.

Siyasetin etkisi yükseldi

Piyasalar açısından haf­tanın bir diğer önemli geliş­mesi siyasi cepheden geldi. CHP’nin İstanbul Kongre­si’nin mahkeme tarafından iptal edildiği haberi piyasa­larda dalgalanmalara neden oldu. Bu karar sonrasında 15 Eylül’deki CHP Kurultay da­vasında ‘mutlak butlan’ kararı çıkabileceği beklentileri ağır­lık kazandı. Ancak piyasalar kapandıktan sonra CHP’den gelen 21 Eylül’de yapılacağı açıklanan olağanüstü kurul­tay kararı yatırımcıların kafa­sını karıştırdı.

Bazıları bu ka­rarın belirsizliği arttıracağını düşünürken bazıları bu kara­rın belirsizliği azaltacağı gö­rüşünde. Yeni haftada da bu konu gündemin üst sıraların­da yer alacak gibi. Cuma günü ABD açıklanan tarım dışı is­tihdam verileri de yine 17 Ey­lül’deki Fed’in faiz kararına yönelik beklentileri etkileye­cek boyuttaydı. ABD’de ağus­tos ayında tarım dışı istihdam 22 bin kişi artarken 75 bin olan beklentinin oldukça al­tında kaldı. Bu veri sonrasın­da Fed’in faiz indirimine gide­ceğine yönelik beklentiler ol­dukça kuvvetlendi.

Hisselerin durumu iç açıcı değil

Geçen hafta yaşanan bu 3 kritik gelişme sonrasında BIST 100 Endeksi, haftalık bazda yüzde 5’e yakın gerile­di. Böylece tarihi zirvesi olan 11 bin 605 puana göre geri çe­kilme yüzde 7.55’e ulaştı. Bor­sa tarihi zirvesini zorlarken çok sayıda hisse kendi zirve­sinden oldukça uzak olduğu sık sık dile getiriliyordu. BIST 100 Endeksi’ndeki 100 his­senin kendi zirvelerine olan uzaklıklarına baktığımızda durum pek iç açıcı değil.

Cu­ma günkü kapanış rakamla­rına göre, endeks zirvesinden yüzde 7.55 uzakken 100 hisse­den sadece 10’u endekse pa­ralel ya da daha iyi durumda. Geri kalan 90 hisse ise zirve yarışında endeksten daha kö­tü performans gösterdi. Şöy­le ki 100 hissenin 19’u kendi zirvesinden yüzde 50’nin üze­rinde bir oranda aşağıda. 28 hisse ise zirvesinden yüzde 30-50 arasında, 36 hisse ise zirvesinden yüzde 10-30 ara­sında uzakta.

Zirvesine en uzak hisseler

BIST 100 Endeksi’ndeki hisseler arasında zirvesine en uzak olan hisse yüzde 87 ile Reeder Teknoloji. Cuma günü 10.28 TL’den kapanan Reeder hisselerinin tarihi zirvesi 79.50 TL seviyesinde. İkinci sırada 50.95 TL’yi görüp Cuma günü 8.86 TL’den kapanan Tureks Turizm hisseleri yer aldı. Son haftalarda yukarı yönlü hareketleriyle dikkat çeken Hektaş ise 18.44 TL seviyesindeki zirvesinin yüzde 78 altında fiyatlanıyor.

Kontrolmatik, Çan2 Termik, Alfa Solar ve Smart Güneş kendi zirvelerinden yüzde 70 ve üzerinde gerilemiş diğer hisseler olarak sıralanıyor. Pasifik Eurasia Lojistik, Enerya Enerji, Margün Enerji, Gür-Sel Turizm, Destek Finans ve TAB Gıda tarihi zirvelerinden ya da zirvelerine yakın seviyelerden işlem gören hisseler olarak dikkat çekiyor.