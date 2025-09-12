Zorunlu olarak “kullandırılan gübreler”; su ihtiyacını, zararlıları, hastalıkları (enflasyonu vb…) artırıyor…

Tarım desteklerinden faydalanmak için ser­tifikalı tohum kullanma şartı bulunuyor…

Sertifikalı tohum satan­lar ise “kendilerindeki ta­ban gübresi alımını” şart koşuyor…

Zorunlu olarak kullandı­rılan o gübreler “aşırı tuz” içeriyor…

O gübreler sayesinde bitki/ toprak “aşırı su” istiyor…

Mecburen yapılan yoğun su­lama (vahşi sulama) sayesinde, araziler su yatağına dönüşüyor…

Su yatağına dönüşen araziler, süne gibi “zararlıların arzuladığı yaşam alanına” dönüşüyor…

Zararlılardan kurtulmak için farklı bir kimyasal (ilaç) dayatı­lıyor…

“Vahşi sulama” sayesinde ara­zilerin ömrü kısalıyor, verim­liliği düşüyor…

Kalan su kaynakları da za­rar görüyor…

Suyu çekmek için daha faz­la enerji kullanılıyor, bu ma­liyetleri/israfı daha da artırı­yor…

Zararlılar sayesinde ürün rekoltesi/arzı/verimliliği düşü­yor…

Gıda fiyatlarından, susuzluk­tan, enflasyondan, açıklardan, maliyet artışlarından, ithalat ar­tışından, işsizlikten şikayet edi­liyor… “Hastalıklar, sağlık harca­maları neden artıyor?” diye sor­gulanıyor…

VELHASIL

Zorunlu olarak “kullandırılan gübreler”: Su ihtiyacını, zararlıları, hastalıkları artırıken… Üretimin/arzın her geçen gün daha da azalmasına hizmet ederken…

Biz, para politikası ile enflasyonu/faizleri düşürmeye çalışıyoruz…

Oysa… O kadar çok “başarı hikayemiz” var ki ders alabileceğimiz…

Örneğin: Sorgül Buğdayı…

Halkbank’tan “kadın girişimci” desteği alıp, Mardin’de kurdukları kooperatifin üyeleri ile Sorgül Buğdayı (Ata tohumuna devlet desteği yok! Bu konu farklı ve üzücü bir yazı konusu) üretimi gerçekleştiren Ebru Baybara Demir anlattı…

Özetle: “Aşırı sulama ve kimyasal kullanımı nedeniyle işlenemez hale gelen toprağı; Yıllardır çiftçilik yapan Suriyeli bir teyzenin uyarılarıyla; Sadece hayvan gübresi kullanarak işlenebilir hale getirdik… Ve…

Bölgenin ata tohumu olan Sorgül Buğdayı ekimi gerçekleştirdik…

İlk suyunu verdikten sonra, sulama da yapmadık… Şimdi, ürettiğimiz buğdayın ununu, Belçika gibi ülkelere kilosu 55 liradan (normal unun kilosunu 13 liradan ihraç etmeye çalışan üreticilerimiz varken) satıyoruz…”

Cari açıktan bütçe açığına, enflasyondan yüksek faize, işsizlikten verimsizliğe tüm sorunlarımızı çözmek için: “Biraz çaba/bilgi/destek” ve “yanlış uygulamalardan acilen kurtulmak” yetecek…